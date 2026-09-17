Hasta el 31 de diciembre de 2026, Florida aplica una exención temporal del impuesto estatal sobre las ventas para determinados artículos de pesca, camping y caza, incluidos cañas y aparejos, tiendas de campaña, armas de fuego, municiones y accesorios específicos. El beneficio, administrado por la Florida Department of Revenue, puede aplicarse a compras en tiendas físicas y por internet, siempre que el producto figure en la lista oficial y no exceda el límite de precio establecido cuando corresponda.

La medida comenzó el martes 1 de septiembre y termina el jueves 31 de diciembre de 2026. Es una fecha relevante para muchas familias hispanas que aprovechan los fines de semana para ir a la costa, pescar desde un muelle, recorrer los manantiales o pasar tiempo al aire libre durante los meses con temperaturas más agradables.

Pero hay una regla importante: no todo lo que se vende en una tienda deportiva queda automáticamente libre de impuestos. El programa fue aprobado por la Legislatura de Florida y firmado por el gobernador Ron DeSantis, quien destacó su continuidad el 14 de septiembre durante un evento realizado en Lakeland.

El gobernador Ron DeSantis aprobó la continuidad de este beneficio para las familias de Florida (Foto: AFP)

¿QUÉ ARTÍCULOS SE PUEDEN COMPRAR SIN TAXES?

El Departamento de Ingresos de Florida divide los bienes elegibles en categorías específicas. Algunos no tienen un límite de valor, mientras que otros solo califican si su precio se mantiene dentro de una cantidad determinada.

Categoría Artículos incluidos Límite de precio Pesca Carnada y aparejos Hasta US$10 por unidad o US$20 si se venden como conjunto Pesca Cajas y bolsas para aparejos Hasta US$30 Pesca Cañas y carretes Hasta US$75 por unidad o US$150 si se venden como conjunto Campamento Linternas y luces portátiles Hasta US$30 Campamento Estufas, hamacas, sillas plegables y sacos de dormir Hasta US$50 Campamento Tiendas de campaña Hasta US$200 Caza Arcos y ballestas Sin límite de precio Caza Flechas, virotes y accesorios para arcos y ballestas Sin límite de precio Caza Armas de fuego Sin límite de precio Caza Municiones Sin límite de precio Caza Accesorios de armas incluidos en la lista oficial Sin límite de precio especificado

El precio final es determinante. Si una mercancía con tope cuesta más de la cifra permitida, no recibe un descuento parcial: todo el valor de la compra queda sujeto al impuesto sobre las ventas.

ARMAS, MUNICIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS

Uno de los puntos que más atención despierta es la inclusión de armas de fuego, municiones y determinados complementos. El beneficio contempla pistolas, rifles y escopetas, además de cartuchos y artículos expresamente incluidos en la normativa estatal.

La regla es directa: un complemento solo queda libre de impuesto si aparece en el listado oficial. No basta con que se venda en el área de caza, tiro deportivo o armamento de una tienda.

Entre los accesorios contemplados figuran:

Cañones.

Estuches y bolsas para campos de tiro.

Kits de limpieza.

Fundas.

Empuñaduras de pistola.

Cargadores y otros dispositivos de alimentación.

Miras y dispositivos ópticos.

Correas.

Culatas o soportes.

Gatillos.

Supresores.

Bípodes, apoyos y tapetes de tiro.

Componentes internos.

Manijas de carga.

Guardamanos.

Cilindros o correderas.

Cronógrafos para tiro.

La compra sin impuesto no modifica las leyes federales, estatales ni locales relacionadas con la adquisición, posesión o transferencia de armas. El alivio fiscal se refiere exclusivamente al cobro del impuesto sobre las ventas en Florida, por lo que cada comprador debe cumplir los requisitos legales aplicables.

LÍMITES PARA PESCA Y CAMPING

Para quienes planean una salida en los Cayos, la costa del Golfo, Tampa Bay, Fort Lauderdale o alguna de las zonas de lagos y canales del estado, los equipos de pesca cuentan con topes concretos. Conviene revisar el precio marcado antes de llegar a la caja o confirmar el tratamiento tributario al ordenar por internet.

Artículo de pesca Precio máximo para recibir la exención Carnada y aparejos vendidos por separado US$10 por artículo Carnada y aparejos vendidos como conjunto US$20 por conjunto Cajas y bolsas para aparejos US$30 Cañas de pescar US$75 por unidad Carretes de pesca US$75 por unidad Caña y carrete vendidos como conjunto US$150 por conjunto

El límite para carnada y aparejos aumentó en 2026 frente al programa anterior. El estado duplicó el umbral que permite acceder al beneficio en esa categoría.

La exención también puede ser útil para residentes que se preparan para visitar parques estatales, armar una escapada familiar o acampar durante el otoño y el invierno en Florida.

Producto de camping Precio máximo para la exención Linternas y luces de campamento US$30 Estufas portátiles US$50 Hamacas transportables US$50 Sillas plegables US$50 Sacos de dormir US$50 Tiendas de campaña US$200

Por ejemplo, una carpa de US$199 puede calificar para el beneficio. En cambio, una de US$201 queda gravada en su totalidad, debido a que supera el máximo permitido.

COMPRAS POR INTERNET Y LAYAWAY

El alivio no se limita a transacciones realizadas en persona. Las ventas elegibles por internet también pueden recibir el tratamiento libre de impuesto si el pedido se acepta durante el período de vigencia y cumple las reglas de Florida.

Esta alternativa puede ser práctica para residentes que comparan precios entre comercios locales y grandes tiendas online antes de hacer una compra de fin de año. En una zona como Miami-Dade o Broward, donde la comparación de precios suele hacerse entre establecimientos físicos y plataformas digitales, revisar el total antes de confirmar la orden puede ayudar a evitar cargos inesperados.

También pueden calificar los productos colocados en un plan de pago diferido o layaway dentro de las fechas del programa, incluso cuando el pago final se complete después del 31 de diciembre, siempre que se respeten las condiciones del Departamento de Ingresos.

Todos los ciudadanos de Florida podrán comprar ciertos productos sin impuestos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ COMPRAS NO ESTÁN EXENTAS?

La medida tiene restricciones importantes. No aplica a todos los servicios, comercios o combinaciones de bienes, incluso cuando el artículo principal parezca estar incluido en el listado.

La Florida Department of Revenue indica que el beneficio no se aplica a:

Alquileres de artículos elegibles.

Reparaciones de productos cubiertos.

Compras para uso comercial.

Ventas realizadas dentro de parques temáticos.

Operaciones en complejos de entretenimiento.

Comercios ubicados en establecimientos de alojamiento público.

Ventas efectuadas en aeropuertos.

También hay que tener cuidado con los paquetes. Si un producto que califica se vende junto con otro artículo sujeto a impuesto y el comercio no separa los precios, el conjunto completo puede quedar gravado.

La autoridad tributaria utiliza como ejemplo un paquete que combina una mira para rifle con una prenda de caza no incluida. En ese escenario, el comprador podría terminar pagando impuestos por la totalidad de la oferta.

¿CUÁNTO DINERO ESPERA AHORRAR FLORIDA?

La oficina del gobernador calcula que la edición de 2026 generará cerca de US$40 millones en alivio tributario para cazadores, pescadores y personas que realizan actividades recreativas al aire libre.

El programa es el segundo consecutivo de este tipo en Florida. La iniciativa amplió la cobertura de ciertos accesorios vinculados con armas y elevó los límites de carnada y aparejos frente a la edición previa.

Para evitar sorpresas al pagar, conviene comprobar tres puntos antes de completar la compra:

Que el artículo aparezca en la lista oficial.

Que el valor no supere el límite, cuando exista uno.

Que la operación se realice antes de que termine el 31 de diciembre de 2026.

La guía publicada por la Florida Department of Revenue es la referencia más segura para verificar si un producto específico califica para comprarlo sin pagar el impuesto estatal sobre las ventas.