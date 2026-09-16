Por la final de la Campeones Cup 2026, Inter Miami y Cruz Azul chocarán este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium. El partido, que reunirá al último campeón de la MLS y al actual monarca de la Liga MX, es imperdible. Por esa razón, conoce a qué hora comenzará y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de la Campeones Cup 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Inter Miami vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de la Campeones Cup 2026 miércoles 16 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del jueves 17 de septiembre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Inter Miami vs. Cruz Azul?

Este miércoles 16 de septiembre se podrá ver el juego Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de la Campeones Cup 2026 a través de Apple TV (plataforma que tendrá la transmisión global del encuentro) e Imagen Televisión (en México). Ahora que lo sabes, no te pierdas este gran partido que reunirá al último campeón de la MLS y al actual monarca de la Liga MX.