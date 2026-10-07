El salario mínimo de Nueva York comenzará 2027 sin un aumento general, aunque ese escenario podría cambiar en marzo si prospera la propuesta de la gobernadora Kathy Hochul. Desde enero, el piso salarial seguirá en $17 por hora en NYC, Long Island y Westchester, y en $16 para las demás regiones del estado. Para quienes dependen de su cheque de pago para cubrir la renta, comprar alimentos o enviar dinero a sus familiares, la diferencia entre ambas fechas resulta clave al organizar las cuentas del próximo año. La iniciativa permitiría un incremento posterior, pero todavía requiere aprobación legislativa.

La diferencia importa para quienes cumplen turnos en bodegas, tiendas o empresas de limpieza: los $17.60 anunciados para parte del territorio no constituyen una tarifa aprobada. La iniciativa elevaría el piso salarial hasta esa cifra en las tres zonas mencionadas y a $16.55 en el resto de la entidad.

Además, existe una excepción a la pausa prevista al comenzar el año. Los auxiliares de cuidado domiciliario, conocidos también como home care aides, sí recibirán un ajuste desde el 1 de enero, según confirmó el Departamento de Trabajo estatal.

¿CUÁNTO SE PAGARÁ EN ENERO?

Si la normativa permanece sin modificaciones antes de esa fecha, estos serán los montos generales desde el 1 de enero de 2027:

Lugar de trabajo Salario mínimo general por hora Ciudad de Nueva York $17.00 Long Island $17.00 Condado de Westchester $17.00 Resto del estado $16.00

Las cifras publicadas por el Departamento de Trabajo mantienen el piso vigente en 2026. No representan un recorte: dejan pendiente el incremento por inflación que habría correspondido al comenzar el próximo año.

Para determinar qué tarifa aplica, importa dónde se desempeñan las funciones y a qué categoría pertenece el puesto, no solamente el domicilio del empleado. Algunas actividades tienen disposiciones específicas, entre ellas los servicios de cuidado domiciliario y ciertos empleos con propinas.

En determinados puestos de restaurantes y otros negocios del sector de hospitalidad, la empresa puede aplicar un crédito por propinas conforme a las reglas estatales. Por eso, los valores de la tabla no deben confundirse con el pago directo en efectivo de todas las personas que reciben ese ingreso adicional.

Millones de trabajadores en Nueva York estarían a la espera de que suba el salario mínimo (Foto: AFP)

EL CUIDADO DOMICILIARIO SÍ SUBIRÁ

Los auxiliares de cuidado domiciliario tendrán un incremento desde el 1 de enero de 2027, aunque la tarifa general permanezca sin cambios. Estos son los valores oficiales:

Lugar de trabajo Mínimo para auxiliares de cuidado domiciliario Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester $20.00 por hora Resto del estado $19.00 por hora

Esta categoría cuenta con una regla propia: sus remuneraciones se actualizan según la inflación, con un límite de $3 por encima del piso general. Esa disposición explica por qué sus empleados sí recibirán un ajuste al comenzar el año.

Conviene separar ambos escenarios. Una persona que cobre el mínimo general no tendrá automáticamente derecho a los $20 por hora: ese monto corresponde a quienes desempeñan funciones comprendidas en la categoría regulada por el estado.

¿POR QUÉ SE DETUVO EL AJUSTE?

La legislación de Nueva York contempla que, a partir de 2027, el salario mínimo se actualice según la inflación. También incluye condiciones económicas capaces de frenar ese mecanismo, conocidas en inglés como off-ramps. Para el próximo año, se activó una de ellas.

La pausa está vinculada al comportamiento del empleo. Según la información publicada por The Post-Journal, los datos no agrícolas ajustados estacionalmente mostraron en julio un nivel inferior al registrado en enero y abril, lo que puso en marcha la disposición prevista por ley.

Así, el piso salarial puede permanecer intacto aunque aumente el costo de vida. Su actualización no depende únicamente de los precios, sino también de los indicadores contemplados en la normativa.

Hochul busca modificar esas condiciones para permitir que el incremento llegue desde marzo. Sin embargo, la iniciativa necesita aprobación legislativa antes de convertirse en una obligación para los empleadores.

¿QUÉ CAMBIARÍA DESDE MARZO?

Si los legisladores respaldan la propuesta de la gobernadora, estas tarifas entrarían en vigor el 1 de marzo de 2027:

Categoría y región Mínimo previsto para enero de 2027 Propuesta para marzo de 2027 General: NYC, Long Island y Westchester $17.00 $17.60 General: resto del estado $16.00 $16.55 Cuidado domiciliario: NYC, Long Island y Westchester $20.00 $20.30 Cuidado domiciliario: resto del estado $19.00 $19.30

Todas las cantidades corresponden al pago por hora. La columna de marzo presenta valores propuestos, todavía sujetos a aprobación.

Para quienes perciben el mínimo general en NYC, Long Island y Westchester, la diferencia sería de 60 centavos por hora. En las demás regiones, alcanzaría los 55 centavos.

Los auxiliares de cuidado domiciliario recibirían 30 centavos adicionales sobre las tarifas previstas para enero. Ese ajuste sería posterior al incremento que ya les corresponde bajo la legislación vigente.

¿QUÉ FALTA PARA APROBARLO?

El paso decisivo corresponde a la Legislatura de Nueva York. La cobertura publicada el 6 de octubre señala que, salvo una convocatoria especial, sus integrantes no podrían tratar la iniciativa hasta el comienzo del próximo período de sesiones, en enero.

Tampoco estaba definido si el cambio se presentaría mediante un proyecto independiente o dentro de las negociaciones presupuestarias. Por ahora, no existe una aprobación que permita dar por hecho su entrada en vigor.

Estas son las fechas que conviene tener presentes:

1 de enero de 2027: el mínimo general seguirá en $17 por hora en NYC, Long Island y Westchester, y en $16 para las demás regiones.

1 de enero de 2027: los auxiliares de cuidado domiciliario pasarán a cobrar al menos $20 y $19 por hora, respectivamente.

Enero de 2027: comenzará el próximo período de sesiones legislativas, durante el cual podría abordarse la iniciativa.

1 de marzo de 2027: es la fecha propuesta para aplicar las nuevas tarifas, siempre que se apruebe la modificación legal.

Para calcular ingresos o revisar una oferta laboral, la referencia sigue siendo lo oficialmente publicado para enero. Los $17.60 forman parte del planteamiento de Hochul, pero aún no constituyen un aumento aprobado.