El certamen de belleza más importante del planeta está a punto de coronar a una nueva reina. El Miss Universo 2026 no es solo un concurso; es un fenómeno cultural que celebra la belleza, la inteligencia y el empoderamiento femenino. Este año, la emoción se eleva al máximo ya que la edición número 75 se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como “Choliseo”, en San Juan. La Isla del Encanto, uno de los escenarios favoritos de la competición, promete una gala final inolvidable. Si te encuentras en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y señal online para seguir la cobertura completa en diferentes dispositivos móviles.

En qué canal pasa el Miss Universo 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV

Estos son los canales de televisión que pasan el Miss Universo 2025 este martes 24 de noviembre en los siguientes países:

País Cadena de Televisión (Transmisión) Candidata de Miss Universo 2026 Colombia RCN Televisión (Canal RCN) María Alejandra López Pérez México Azteca TV María Vargas Puerto Rico WAPA Televisión Jennifer Barreto Chile Mega Dominga López Ecuador Ecuavisa Dalia Bucaram República Dominicana Telemundo Internacional Melissa Núñez Costa Rica ¡OPA! Canal 38 María Alejandra Acosta García Guatemala TV Azteca Guate María Adelina Castillo Birba Honduras Canal 11 Luisa Paola Pineda Barahona Nicaragua Telemundo Internacional Jasmine Chola El Salvador Megavisión (Canal 21) Sofía Córdova Moreno

¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO y ONLINE?

Estos son los canales TV y streaming online para ver el Miss Universo 2026 este martes 24 de noviembre en diferentes partes del mundo.

Plataforma / Canal Cobertura Geográfica Notas Clave Telemundo Internacional Gran parte de Latinoamérica incluido Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Transmisión tradicional por cable. Azteca TV México Transmisión tradicional por señal abierta. RCN Televisión Colombia Transmisión tradicional por señal abierta. Venevisión y Venevisión Play Venezuela Transmisión tradicional por señal abierta y streaming. TV Azteca Guate Guatemala Transmisión tradicional por señal abierta. Canal 11 Honduras Transmisión tradicional por señal abierta. Canal 21 El Salvador Transmisión tradicional por señal abierta. Canal 38 Costa Rica Transmisión tradicional por señal abierta. Ecuavisa Ecuador Transmisión tradicional por señal abierta. Telemundo (Señal local) Estados Unidos (EE. UU.) Transmisión por televisión abierta/cable en EE. UU. Peacock TV Estados Unidos (EE. UU.) Plataforma de

streaming

oficial para el público estadounidense.

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss Universo 2026

Este martes 24 de noviembre se celebrará Miss Universo 2026 desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. La transmisión comenzará a las 8:00 p. m. ET, es decir, a la 2:00 a. m. del día siguiente en España. El público podrá seguir la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través de la señal de Telemundo Internacional y Peacock en streaming.

Fecha: Martes, 24 de noviembre de 2025

Horario: 8:00 pm (Puerto Rico), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)

Evento: 75° edición del Miss Universo 2025

Lugar: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)