Este martes 24 de noviembre, San Juan se vestirá de gala para recibir la gran final de Miss Universo 2026, una noche en la que la belleza, el talento y los sueños se encontrarán sobre el escenario para elegir a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch como la mujer más hermosa del planeta. Después de semanas de preparación y competencia, las representantes de todo el país buscarán conquistar la corona y escribir su propio capítulo en la historia del certamen. Te detallamos dónde ver la gala del Miss Universo 2026 en vivo, así como los horarios y guía de canales por país tanto por televisión como streaming.

¿Dónde ver EN VIVO Miss México 2026?

La gran final de Miss México 2026 podrá seguirse EN VIVO a través de Telemundo y Peacock. La transmisión permitirá a los seguidores disfrutar de la gala de coronación y conocer en directo a la nueva representante de la belleza internacional.

País o territorio Hora de la final Canal de televisión Opción online México 7:00 p.m. Tiempo del Centro TV Azteca, señal abierta -- Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua 7:00 p.m. Telemundo Internacional Universal+ Colombia 8:00 p.m. RCN Televisión -- Ecuador 8:00 p.m. Ecuavisa Ecuavisa play Perú 8:00 p.m. Telemundo Internacional Universal+ Venezuela 9:00 p.m. Venevisión Venevisión Play Puerto Rico 9:00 p.m. Wapa TV -- República Dominicana 9:00 p.m. Telemundo Internacional Universal+ Bolivia 9:00 p.m. Telemundo Internacional Universal+ Chile 10:00 p.m. Mega MegaGO Argentina 10:00 p.m. Telemundo Internacional Universal+ Uruguay 10:00 p.m. Telemundo Internacional Universal+

¿Cómo ver Miss México 2026 EN VIVO por YouTube?

YouTube tendrá cobertura relacionada con Miss Universo 2026, aunque conviene distinguir los contenidos digitales de la transmisión completa de la final del certamen de belleza. Telemundo anunció seguimiento del concurso mediante su canal @TelemundoEntretenimiento y sus redes sociales, sin confirmar en ese anuncio la gala íntegra gratuita por YouTube.

Para el público hispano en Estados Unidos, las opciones confirmadas para seguir la competencia en español son Telemundo en televisión y Peacock por streaming. En la cobertura en inglés, los miembros de REELZ All Access podrán acceder a la competencia mediante YouTube. Ese acceso está vinculado a una membresía: no debe confundirse con una señal abierta y gratuita disponible para cualquier usuario de la plataforma.

¿Quiénes son las candidatas al Miss México 2026?

Entre las representantes latinoamericanas en el Miss Universo 2026 figuran María Vargas, de México; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; y Clara Vegas, de Venezuela.

Vargas buscará una nueva corona para México después del triunfo de Fátima Bosch en 2025, mientras Barreto competirá ante el público anfitrión.

Estas son las 123 candidatas que competirán por la corona de Miss Universo 2026. Conoce sus nombres y los países que representan.

Candidata País Jogersa Beqiri Albania Celina Weil Alemania Wanderléia Bango Nicolau Rodrigues Angola Daiana Stefani Pereyra Argentina Arena Zeynalian Armenia Elizabeth Johnson Aruba Caitlin Worthington Australia Victoria Amerson Austria Shawndra Henfield Bahamas Olga Mariana Lombardo Bélgica Caleigh-Rose West Belice Aliya Korotkaya Bielorrusia May Grace Parry Birmania Valeria Mena Ferreira Bolivia Caroline Porras Bonaire Dabilo Moses Botsuana Marcella Kozinski de Barros Brasil Anna Maria Babau Bulgaria Than Rthna Camboya Audrey Moutongo Black Camerún Aslihan Morali Canadá Armandina Cunha Cabo Verde Dominga López Chile Shiqi Wang China María Alejandra López Pérez Colombia Yurim Kim Corea del Sur María Alejandra Acosta García Costa Rica Antea Mršić Croacia Mia Angelina Donadio Cancio Cuba Bianty Rojer Gomperts Curazao Dominika Viktorie Kotoučková Chequia Fie Rose Lindegaard Dinamarca Melissa Núñez República Dominicana Dalia Bucaram Ecuador Sonia Gergis Egipto Sofía Córdova Moreno El Salvador Anna Ličková Eslovaquia Susana Lucía Medina España Justus Anye Coleman Kelley Estados Unidos Emili Denneng Estonia Bruktawit Belete Woldeyes Etiopía Bea Millan-Windorski Filipinas Veera Grönlund Finlandia Garance Authié Francia Belvy Naa Teide Ofori Ghana Angela Magienda Pitao Aumonier Gran Bretaña Olivia Vasilopoulos Grecia Chloé Mathilde Marie Deher Guadalupe María Adelina Castillo Birba Guatemala Justine Kamara Guinea Teresa Isabel Mbomio Ada Guinea Ecuatorial Angel Bhathal Guyana Tatenda Josephina Rameau Haití Luisa Paola Pineda Barahona Honduras Jennifer Kraft Zhou Hong Kong Kiss Kamilla Hungría Abigaëlle Tailamée Isla de la Reunión Juliana May Myers Islas Caimán Selena Grant Islas Turcas y Caicos Orealia Thomas Islas Vírgenes Británicas Jenna-Monét Queeley Islas Vírgenes de los Estados Unidos Sigga Ózk Islandia Kaziah Liz Mejo India Samantha Slewa Irak Aideen Howard Irlanda Danielle Sophie Yablonka Israel Giada Folcia Italia Celene Hall Jamaica Sayuki Ito Japón Destiny Anbar Jordania Alina Ekaterinecheva Kazajistán Jean Ojiro Kenia Evisa Pacolli Kosovo Medina Ermekova Kirguistán Lāsma Kuhtarska Letonia Perla Harb Líbano Olga Bykadorova Lituania Hou Xuhe Macao Francesca Mercieca Malta Larissa Ségarel Martinica Maëva Toumbou Dani Mayotte María Vargas México Dorina Darii Moldova Enkhdelgerekh Enkhbold Mongolia Maria Aleksandra Ivezaj Montenegro Charene Elizabeth Labuschagne Namibia Prayashna Gurung Nepal Georgia Waddington Nueva Zelanda Jasmine Chola Nicaragua Zoulahatou Amadou Nigeria Katia Doneva Macedonia del Norte Abelone Smedsrud Noruega Melissa Tjemma Janneke Bottema Países Bajos Misbah Arshad Pakistán Gabriela Lineth González Del Valle Panamá Gretha Milagros Estigarribia Matiauda Paraguay Luren Leticia Márquez Canales Perú Vivica Lewandowski Polonia Isabela Santos Portugal Jennifer Barreto Puerto Rico Jessi Longwe Kalambayi República Democrática del Congo Georgina Kambongo República del Congo Sabina Gabriela Parmac Rumania Aleksandra Stashkevich Rusia Bernella Velinor Santa Lucía Nikolina Vujčić Serbia Katti Fofanah Sierra Leona Bajabulise Thela Sudáfrica Adut Deng Sudán del Sur Nimhara Sasindi Sri Lanka Maruschka Sahiboe Surinam Josefin Strand Suecia Itiya Dube Suiza Queen Elizabeth William Makune Tanzania Vinita Manoo Trinidad y Tobago Sarrah Brahmi Túnez Alara Eric Turquía Mitchelle Daka Uganda Anna Nikonova Ucrania Lucía Piñeyro Lima Uruguay Clara Vegas Goetz Venezuela Mubanga Pamela Hatyoka Zambia Roseanna Hall Zimbabue

SOBRE EL AUTOR Ronie Bautista Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)