San Juan se prepara para una noche en la que los focos no apuntarán únicamente a la corona, sino también a una candidata que tendrá a toda una isla pendiente de cada paso. Jennifer Barreto representará a Puerto Rico en la final de Miss Universo 2026, una edición histórica que reunirá a 116 aspirantes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y marcará el relevo de Fátima Bosch. ¿Quieres verlo EN VIVO desde tu celular, PC, Smart TV o tablet? La expectativa por una nueva reina boricua crece a medida que se acerca la gala, que contará con una cobertura especial de WAPA TV. Aquí te explicamos todos los detalles para ver la gala en señal abierta y streaming.

La representante puertorriqueña buscará aprovechar el respaldo de su público para avanzar hasta las últimas rondas y acercarse a una corona que su país no conquista desde 2006, cuando Zuleyka Rivera ganó el certamen. La competencia se celebrará en territorio boricua por primera vez en 24 años, lo que añade un componente especial a la participación de Jennifer Barreto. Su presentación, desenvolvimiento escénico y respuestas ante el jurado serán determinantes en una noche que promete emociones para los seguidores del concurso.

La atención también estará puesta en las candidatas que llegan con aspiraciones de alcanzar el Top 30, el Top 12 y las cinco finalistas. Venezuela, Colombia, Francia, Filipinas, España y otras representantes figuran entre las delegadas que buscarán avanzar en la competencia. Sin embargo, la clasificación se definirá durante la gala, en la que cada ronda reducirá el grupo de aspirantes hasta conocer a la sucesora de Fátima Bosch. Puerto Rico espera que Jennifer Barreto consiga superar los cortes y convertir la noche en una celebración nacional.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO GRATIS, Jennifer Barreto en la final de Miss Universo 2026?

WAPA TV transmitirá la final de Miss Universo 2026 en Puerto Rico, con una cobertura especial que incluirá la antesala y la gala de coronación. La señal estará disponible en televisión abierta y a través de los operadores de cable y televisión satelital que distribuyen el canal en la isla.

Estos son los números de canal de WAPA TV en Puerto Rico:

Cableoperador Canales de TV Aire Digital 4.2 Claro TV 5 Dish 27 Naciom 31 DirecTV 657 Liberty 44 y 244 HD

Los residentes de Puerto Rico también pueden sintonizar WAPA TV gratuitamente mediante una antena digital compatible, sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable o satélite.

¿Cómo ver WAPA TV EN VIVO ONLINE por internet?

Si no tienes un televisor cerca o prefieres seguir la participación de Jennifer Barreto desde otro dispositivo, puedes acceder a la señal online de WAPA TV a través de su plataforma oficial.

WAPA.TV EN VIVO : ingresa al portal oficial de la televisora para consultar su programación y acceder a la transmisión en directo, según disponibilidad.

ingresa al portal oficial de la televisora para consultar su programación y acceder a la transmisión en directo, según disponibilidad. Celular y tablet: abre el sitio oficial desde el navegador de tu dispositivo móvil.

abre el sitio oficial desde el navegador de tu dispositivo móvil. PC o laptop: accede a WAPA.TV desde tu computadora para seguir la cobertura.

accede a WAPA.TV desde tu computadora para seguir la cobertura. Smart TV: puedes utilizar el navegador de tu televisor inteligente, siempre que sea compatible con la reproducción de la señal.

La disponibilidad de la transmisión online puede estar sujeta a restricciones geográficas o condiciones de la plataforma.

Horario, TV y dónde ver en vivo la final de Miss Universo 2026

Evento Miss Universo 2026, edición 75 Fecha Martes 24 de noviembre de 2026 Candidata de Puerto Rico Jennifer Barreto Hora de la antesala 8:00 p. m. (Puerto Rico) Hora de la gala final 9:00 p. m. (Puerto Rico) TV WAPA TV Aire Digital Canal 4.2 Claro TV Canal 5 Dish Canal 27 Naciom Canal 31 DirecTV Canal 657 Liberty Canales 44 y 244 HD Streaming WAPA.TV Lugar Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico

La programación especial comenzará a las 8:00 p. m., una hora antes de la gala, con entrevistas, invitados y detalles del ambiente que rodea la coronación. A las 9:00 p. m. arrancará la ceremonia principal, en la que se conocerán las semifinalistas, las finalistas y la nueva Miss Universo.

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)