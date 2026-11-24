Puerto Rico se convertirá este martes 24 de noviembre en el centro de las miradas del mundo de la belleza, cuando el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, reciba a las 116 candidatas que buscarán escribir su nombre en la historia de Miss Universo. La edición número 75 del certamen pondrá en juego una corona que hasta ahora pertenece a Fátima Bosch y que cambiará de manos después de una noche de desfiles, presentaciones y decisiones del jurado. La expectativa está puesta en conocer a la nueva soberana de un concurso que, tras siete décadas de historia, mantiene su alcance internacional y su capacidad para convocar a millones de espectadores.
En Estados Unidos, Telemundo será una de las principales señales para seguir la final de Miss Universo 2026 EN VIVO, con una programación especial que comenzará con Celebrando Nuestras Reinas y continuará con la transmisión de la gala. La cobertura también estará disponible a través de Peacock TV y otras plataformas de televisión en vivo que incorporan canales locales, aunque el acceso dependerá de la suscripción contratada y de la disponibilidad geográfica de cada servicio.
Los espectadores podrán seguir la competencia desde televisores, teléfonos móviles, computadoras y dispositivos conectados, con alternativas para quienes buscan ver Telemundo por televisión abierta o acceder a su señal mediante streaming. La noche reunirá las últimas rondas de evaluación, los desfiles y los momentos decisivos de una competencia en la que las representantes de distintos países y territorios aspiran a conquistar la corona, en una celebración que combinará espectáculo, identidad cultural y la emoción de descubrir quién sucederá a Fátima Bosch.
¿Dónde ver Telemundo Internacional EN VIVO, la final del Miss Universo 2026?
Telemundo Internacional es una de las señales disponibles para los espectadores de Latinoamérica que desean seguir la programación de la cadena estadounidense en español. Su distribución depende del país y del operador de televisión contratado. Estos son los canales de referencia para acceder a la señal:
|PAÍSES
|CANALES DE TV DE TELEMUNDO INTERNACIONAL
|Argentina
|DIRECTV (321), Cablevisión (331 HD) y Telecentro (308 SD y 1086 HD)
|Chile
|DIRECTV (231) y Claro TV (145 SD y 645 HD)
|Perú
|Claro TV (112) y Movistar TV (27)
|Colombia
|DIRECTV (231) y Claro TV (446 SD y 1446 HD)
|Ecuador
|Claro TV (228)
|México
|Izzi (205) y SKY (214)
|Venezuela
|Inter (29)
|Uruguay
|TCC (350), Montecable (319) y Nuevo Siglo (323)
|Paraguay
|Tigo Star (84) y Claro TV (326)
|Guatemala
|Claro TV (212) y Tigo (58)
|El Salvador
|Claro TV (203) y Tigo (26)
|Costa Rica
|Claro TV (208) y Cabletica (214)
|Honduras
|Claro TV (212) y Tigo (26)
|Nicaragua
|Claro TV (212)
|Panamá
|Cable Onda (324) y Movistar TV (586)
|República Dominicana
|Claro TV (326) y Altice (276)
|Bolivia
|Cotas (606) y Tigo Star (84)
¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, la final del Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
Los espectadores en Estados Unidos podrán seguir la final de Miss Universo 2026 a través de Telemundo en televisión y mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal. También existen alternativas de televisión por Internet que incluyen señales locales de Telemundo en determinados mercados, de acuerdo con la cobertura y los planes contratados.
Estas son las principales opciones para ver el certamen:
- Telemundo por televisión abierta: disponible mediante antena digital en los mercados donde la cadena cuenta con una estación local. Es una alternativa sin suscripción mensual a televisión de pago, siempre que exista cobertura.
- Peacock TV: permite seguir la programación de Telemundo mediante streaming, con una suscripción activa y disponibilidad del contenido correspondiente.
- App de Telemundo: permite acceder a contenidos y a la señal en vivo en mercados compatibles. Para determinados contenidos en directo se requiere iniciar sesión con un proveedor de televisión participante.
- Hulu + Live TV: incluye canales de televisión en vivo, entre ellos Telemundo en mercados compatibles, según la disponibilidad local.
- YouTube TV: ofrece canales locales en distintas áreas de Estados Unidos, sujeto a la ubicación y al plan contratado.
- Fubo: cuenta con paquetes de televisión en vivo que pueden incorporar Telemundo dependiendo del mercado.
¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, la final del Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
Telemundo está disponible en distintos proveedores de televisión por cable, satélite y servicios de televisión en vivo por Internet. El número de canal cambia según la ciudad, el estado y el paquete contratado. Por ello, es necesario consultar la guía local de cada operador para localizar la señal antes del inicio de la final de Miss Universo 2026.
Entre los proveedores que distribuyen canales locales en Estados Unidos se encuentran Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. La disponibilidad y el número de canal de Telemundo pueden variar en cada mercado.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva York
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, Ohio
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, Ohio
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, Colorado
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, Ohio
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, Michigan
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, Texas
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, Indiana
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, Florida
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, Kentucky
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, Tennessee
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, Wisconsin
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, Minnesota
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, Oregón
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, California
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, Misuri
- Canal 45 de señal local
- Canal 333 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, Minnesota
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, Utah
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, Arizona
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa de participantes
La lista debe actualizarse con las representantes de la edición 2026, sustituyendo los nombres y las edades de las concursantes del año anterior. Para el artículo, mantendría el formato en bullets, con el nombre del país, la candidata y su edad, para facilitar la lectura y el rastreo de cada participante.
Participantes del Miss Universo 2026:
- Miss Albania — Jogersa Beqiri, 25 años
- Miss Alemania — Celina Weil, 25 años
- Miss Argentina — Daiana Pereyra, 28 años
- Miss Armenia — Arena Zeynalian, 32 años
- Miss Aruba — Elizabeth Johnson, 24 años
- Miss Australia — Caitlin Worthington, 29 años
- Miss Bahamas — Shawndra Henfield, 23 años
- Miss Bangladés — Samira Khan Mahi, 29 años
- Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años
- Miss Belice — Caleigh-Rose West, 24 años
- Miss Bielorrusia — Aliya Karotkaya, 22 años
- Miss Birmania — May Grace Parry, 31 años
- Miss Bolivia — Valeria Mena, 24 años
- Miss Bonaire — Caroline Porras, 25 años
- Miss Botsuana — Dabilo Moses, 26 años
- Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años
- Miss Cabo Verde — Armandina Cunha, 27 años
- Miss Camboya — Rthna Than, 19 años
- Miss Camerún — Audrey Moutongo Black, 30 años
- Miss Canadá — Aslıhan Moralı, 30 años
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss China — Shiqi Wang, 24 años
- Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años
- Miss Corea del Sur — Yurim Kim, 35 años
- Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años
- Miss Croacia — Antea Mršić, 25 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años
- Miss Dinamarca — Fie Rose Lindegaard, 27 años
- Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años
- Miss Egipto — Sonia Gergis, 32 años
- Miss El Salvador — Sofía Córdova, 27 años
- Miss Eslovaquia — Anna Ličková, 25 años
- Miss España — Susana Medina, 27 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Estonia — Emili Denneng, 21 años
- Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Finlandia — Veera Grönlund, 30 años
- Miss Francia — Garance Authié, 22 años
- Miss Ghana — Belvy Naa Ofori, 34 años
- Miss Gran Bretaña — Angela Aumonier, 24 años
- Miss Grecia — Olivia Vasilopoulos, 25 años
- Miss Guadalupe — Chloé Deher, 31 años
- Miss Guatemala — Adelina Castillo, 30 años
- Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años
- Miss Guinea Ecuatorial — Isabel Mbomio, 24 años
- Miss Guyana — Angel Bhathal, 40 años
- Miss Haití — Tatenda Rameau, 29 años
- Miss Honduras — Luisa Pineda, 26 años
- Miss Hong Kong — Jennifer Zhou, 27 años
- Miss Hungría — Kamilla Kiss, 25 años
- Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años
- Miss Irak — Samantha Slewa, 29 años
- Miss Irlanda — Aideen Howard, 22 años
- Miss Islandia — Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, 27 años
- Miss Islas Caimán — Juliana Myers, 21 años
- Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años
- Miss Islas Vírgenes Británicas — Orealia Thomas, 42 años
- Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Jenna-Monét Queeley, 29 años
- Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años
- Miss Italia — Giada Folcia, 37 años
- Miss Jamaica — Celene Hall, 25 años
- Miss Japón — Sayuki Ito, 27 años
- Miss Jordania — Destiny Anbar, 31 años
- Miss Kazajistán — Alina Ekaterinecheva, 22 años
- Miss Kenia — Jean Ojiro, 27 años
- Miss Kirguistán — Medina Ermekova, 18 años
- Miss Kosovo — Evisa Pacolli, 21 años
- Miss Letonia — Lāsma Kuhtarska, 31 años
- Miss Líbano — Perla Harb, 23 años
- Miss Lituania — Olga Bykadorova, 32 años
- Miss Macao — Xuehe Hou, 24 años
- Miss Malta — Francesca Mercieca, 30 años
- Miss Martinica — Larissa Ségarel, 29 años
- Miss Mayotte — Maëva Toumbou Dani, 33 años
- Miss México — María Vargas, 28 años
- Miss Moldavia — Dorina Darii, 32 años
- Miss Mongolia — Namuunaa Otgonbaatar, 30 años
- Miss Montenegro — Maria Aleksandra Ivezaj, 22 años
- Miss Namibia — Charene Labuschagne, 28 años
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años
- Miss Nigeria — Danielle Adewusi, 29 años
- Miss Noruega — Abelone Smedsrud, 29 años
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años
- Miss Pakistán — Misbah Arshad, 29 años
- Miss Panamá — Gabriela González, 20 años
- Miss Paraguay — Gretha Matiauda, 26 años
- Miss Perú — Luren Márquez, 27 años
- Miss Polonia — Vivica Lewandowski, 21 años
- Miss Portugal — Isabela Santos, 26 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
- Miss República Checa — Dominika Kotoučková, 25 años
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Reunión — Abigaëlle Tailamée, 20 años
- Miss Rumania — Sabina-Gabriela Parmac, 21 años
- Miss Rusia — Aleksandra Stashkevich, 21 años
- Miss San Martín — Elle Duncan, 32 años
- Miss Santa Lucía — Bernella Velinor, 33 años
- Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años
- Miss Sierra Leona — Katti Fofanah, 22 años
- Miss Sri Lanka — Nimhara Sasindi, 25 años
- Miss Sudáfrica — Bajabulise Thela, 22 años
- Miss Suecia — Josefin Strand, 27 años
- Miss Suiza — Itiya Dube, 27 años
- Miss Surinam — Maruschka Sahiboe, 34 años
- Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años
- Miss Trinidad y Tobago — Vinita Manoo, 36 años
- Miss Túnez — Sarrah Brahmi, 32 años
- Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años
- Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años
- Miss Uruguay — Lucía Piñeyro, 33 años
- Miss Uzbekistán — Ziedakhon Sharipova, 34 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
Horario, TV y dónde ver en vivo la final del Miss Universo 2026
|EVENTO
|FINAL DEL MISS UNIVERSO 2026
|Fecha
|Martes 24 de noviembre de 2026
|Canal de TV
|Telemundo y Telemundo Internacional, según territorio
|Streaming
|Peacock TV y plataformas de televisión en vivo compatibles
|Especial previo
|Celebrando Nuestras Reinas
|Hora del especial
|7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT / 4:00 p. m. PT
|Hora de la final
|8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT
|Sede
|Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
|Ciudad
|San Juan, Puerto Rico
FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universo 2026
¿Cuándo y dónde se realiza la final de Miss Universo 2026?
La final se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.
¿A qué hora comienza Miss Universo 2026 por Telemundo?
La gala comenzará a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT. La programación previa de Telemundo arrancará a las 7:00 p. m. ET.
¿Dónde ver Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
La final estará disponible por Telemundo y Peacock TV. También puede encontrarse en servicios de televisión en vivo que incluyan Telemundo en el mercado correspondiente, como Hulu + Live TV, YouTube TV o Fubo, según sus paquetes y disponibilidad.
¿Se puede ver Telemundo gratis?
Sí. En Estados Unidos, Telemundo puede recibirse gratuitamente mediante antena digital en las zonas con cobertura de una estación local. El acceso por aplicaciones y plataformas de streaming puede requerir suscripción o credenciales de un proveedor de televisión.
¿Cómo ver Miss Universo 2026 por Peacock TV?
Para seguir la transmisión por Peacock es necesario contar con una suscripción activa y acceder a la plataforma desde su aplicación o página web, en un dispositivo compatible.
¿Cómo ver Telemundo desde un celular?
Puedes acceder desde la aplicación oficial de Telemundo o desde Peacock, dependiendo de la modalidad de acceso disponible. También puedes utilizar aplicaciones de servicios de televisión en vivo que incluyan la señal de Telemundo.
¿Quiénes pueden participar en Miss Universo?
El certamen permite la participación de mujeres mayores de edad sin límite máximo de edad y contempla las reglas de elegibilidad vigentes de la organización, incluidas las disposiciones sobre mujeres casadas, madres y mujeres transgénero.
¿Dónde consultar los canales de Telemundo por cable?
Los números de canal varían según el proveedor y la localidad. Puedes revisar la guía de programación de Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish o DIRECTV para identificar la señal de Telemundo en tu zona.