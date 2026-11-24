La corona de Miss Universo 2026 se decidirá este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, en una gala que reunirá a 116 candidatas de países y territorios de todo el mundo y que tendrá como protagonista el esperado relevo de Fátima Bosch. La edición número 75 del certamen se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, con transmisión de Telemundo en Estados Unidos, Peacock y señales internacionales para Latinoamérica. Revisa a qué hora empieza la final en cada país, qué canales de televisión la emitirán y dónde seguir la coronación EN VIVO, online y desde el celular.

¿A qué hora empieza la final de Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

La cobertura de Miss Universo 2026 en Estados Unidos comenzará este martes 24 de noviembre a las 7:00 p. m. ET con el especial Celebrando Nuestras Reinas, que contará con Aleyda Ortiz y Clovis Nienow desde Puerto Rico. La gala principal arrancará una hora después, a las 8:00 p. m. ET, con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan como presentadores.

Los espectadores de la costa este podrán conectarse desde las 7:00 p. m. para disfrutar de la programación previa, mientras que la competencia oficial comenzará a las 8:00 p. m. La transmisión también tendrá horarios diferenciados para las zonas Central, Mountain, Pacific, Alaska y Hawái.

Horarios de Miss Universo 2026 en Estados Unidos

Eastern Time (ET) 7:00 p. m. 8:00 p. m. Central Time (CT) 6:00 p. m. 7:00 p. m. Mountain Time (MT) 5:00 p. m. 6:00 p. m. Pacific Time (PT) 4:00 p. m. 5:00 p. m. Alaska Time (AKT) 3:00 p. m. 4:00 p. m. Hawaii Time (HST) 2:00 p. m. 3:00 p. m.

¿Qué canal transmite Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

Telemundo será la cadena encargada de transmitir Miss Universo 2026 en Estados Unidos, con cobertura en vivo de costa a costa. La señal en español permitirá seguir tanto la programación previa como la gala principal, con entrevistas, información de las candidatas y los momentos decisivos de la elección.

La transmisión también estará disponible por Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal. Los usuarios podrán acceder a la competencia desde dispositivos compatibles, según las condiciones de suscripción y disponibilidad de la plataforma.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 online y gratis?

Para ver Miss Universo 2026 online desde Estados Unidos, las principales alternativas serán Peacock y las plataformas digitales de Telemundo. La aplicación de Telemundo permite acceder a contenidos y transmisiones en dispositivos móviles y televisores compatibles, aunque el acceso a la señal en vivo puede depender de la autenticación con un proveedor de televisión.

Quienes busquen ver la final gratis podrán recurrir a la señal abierta de Telemundo, disponible en los mercados donde la cadena cuenta con cobertura local. La disponibilidad de streaming gratuito no es universal, por lo que conviene comprobar las condiciones de acceso en la aplicación o plataforma antes del inicio de la ceremonia.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en México y Latinoamérica?

En Latinoamérica, Miss Universo 2026 se transmitirá en vivo a través de Telemundo Internacional, señal disponible mediante operadores de televisión de paga, y Universal+, plataforma de streaming que ofrecerá la gala en distintos mercados de la región.

También habrá cadenas locales que transmitirán el certamen en señal abierta en determinados países, como RCN en Colombia, Ecuavisa en Ecuador, Mega en Chile, Venevisión en Venezuela y WAPA TV en Puerto Rico.

Canales de TV y streaming para ver Miss Universo 2026 en Latinoamérica

México 7:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Guatemala 7:00 p. m. TV Azteca Guate, Telemundo Internacional Universal+ Honduras 7:00 p. m. Canal 11, Telemundo Internacional Universal+ El Salvador 7:00 p. m. Canal 21, Telemundo Internacional Universal+ Nicaragua 7:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Costa Rica 7:00 p. m. Canal 38, Telemundo Internacional Universal+ Panamá 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Colombia 8:00 p. m. RCN, Telemundo Internacional Universal+ Perú 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Ecuador 8:00 p. m. Ecuavisa, Telemundo Internacional Ecuavisa Play, Universal+ Cuba 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Puerto Rico 9:00 p. m. WAPA TV, Telemundo Internacional Wapa.tv, Universal+ República Dominicana 9:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Venezuela 9:00 p. m. Venevisión, Telemundo Internacional Universal+ Bolivia 9:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Chile 10:00 p. m. Mega, Telemundo Internacional MegaGO, Universal+ Argentina 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Uruguay 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Paraguay 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+ Brasil 10:00 p. m. (Brasilia) Telemundo Internacional Universal+

Los horarios corresponden al inicio de la gala principal del martes 24 de noviembre. La disponibilidad de canales puede variar según el operador de televisión y el mercado, mientras que el acceso a Universal+ requiere comprobar las condiciones comerciales de cada país.

¿Cómo ver Miss Universo 2026 desde el celular, PC o Smart TV?

La final podrá seguirse desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y televisores inteligentes a través de los servicios que tengan los derechos de transmisión en cada territorio.

En Estados Unidos, Peacock y la aplicación de Telemundo serán las principales alternativas digitales. En Latinoamérica, Universal+ ofrecerá la transmisión en vivo, mientras que algunos canales locales también dispondrán de sus propias plataformas, como Ecuavisa Play en Ecuador, Wapa.tv en Puerto Rico y MegaGO en Chile.

Para acceder desde un celular o Smart TV, el usuario deberá ingresar a la aplicación correspondiente, iniciar sesión si el servicio lo requiere y seleccionar la señal en vivo durante el horario de la final.

¿Quiénes conducirán la final de Miss Universo 2026?

Jacky Bracamontes y Carlos Adyan serán los presentadores principales de la transmisión de Telemundo en Estados Unidos. La cobertura previa Celebrando Nuestras Reinas estará a cargo de Aleyda Ortiz y Clovis Nienow, quienes compartirán las historias y la preparación de las candidatas desde Puerto Rico.

Jessica Carrillo tendrá acceso detrás de cámaras, mientras que la transmisión ofrecerá entrevistas y cobertura de la llegada de invitados al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La gala culminará con la elección de la nueva Miss Universo y la coronación de la sucesora de Fátima Bosch.

¿Cuándo y dónde es la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. El certamen corresponde a la edición número 75 y reunirá a 116 candidatas que competirán por el título internacional.

Fátima Bosch, representante de México y ganadora de Miss Universo 2025, entregará la corona a la nueva soberana al término de la ceremonia.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universo 2026

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

La gala principal comienza a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT, 6:00 p. m. MT y 5:00 p. m. PT. El pre-show de Telemundo comienza una hora antes en la costa este.

¿Qué canal transmite Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

Telemundo transmitirá la gala en vivo en Estados Unidos. También estará disponible a través de Peacock.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en México?

En México, la final podrá seguirse a través de Telemundo Internacional y Universal+, a partir de las 7:00 p. m., hora del centro del país.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 gratis online?

La disponibilidad de transmisiones gratuitas por internet depende del país y de los derechos de emisión. En Estados Unidos, Telemundo puede verse mediante señal abierta en sus mercados locales; las plataformas digitales pueden requerir inicio de sesión o suscripción.

¿Cuántas candidatas compiten en Miss Universo 2026?

Un total de 116 candidatas de países y territorios competirán en la edición número 75 de Miss Universo.

¿Quién es la actual Miss Universo?

Fátima Bosch, representante de México, es la actual Miss Universo y entregará la corona a su sucesora durante la final del martes 24 de noviembre.