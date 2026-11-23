Maple Brook vuelve a estar cargada de botas, armas y secretos que nadie logró enterrar del todo. Y es que “The Hunting Wives” (en español: “Las esposas cazadoras”) regresa a Netflix con su segunda temporada, tras convertirse en una de las apuestas más seguidas para quienes buscan suspenso con un toque de humor negro. Aquí, Sophie y Margo vuelven con su relación en pausa, aunque ni la amistad ni lo que quedó entre ellas parecen haberse enfriado del todo. Mientras tanto, los misterios siguen acechando a la élite texana. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos la fecha de estreno, la cantidad de episodios y todo lo que necesitas saber para no perderte la nueva entrega.

Vale precisar que la ficción está basada en la novela de May Cobb y nació como producción de Lionsgate Television, con Starz como primera casa televisiva.

Y, eventualmente, Netflix se quedó con ella y la serie llegó a ser la más vista en Estados Unidos poco después de su debut.

Así, en esta entrega, Sophie (Brittany Snow) y Margo (Malin Akerman) comienzan distanciadas, pero los viejos secretos y los nuevos enemigos las empujan a aliarse otra vez.

En ese sentido, mientras juegan con fuego, surge la pregunta de si son las cazadoras o las presas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Hunting Wives” - Temporada 2:

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “THE HUNTING WIVES”

La segunda entrega de la serie se estrena el jueves 26 de noviembre del 2026, fecha que coincide con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Y, tal como te puedes imaginar, los ocho episodios que componen esta tanda se publican juntos.

¿A QUÉ HORA SE LANZA LA TEMPORADA 2 DE “THE HUNTING WIVES”?

Al igual que la mayoría de títulos de Netflix, la temporada 2 de “The Hunting Wives” ha fijado el lanzamiento de sus episodios de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) del jueves 26 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 02:00 a.m. del jueves 26 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 03:00 a.m. del jueves 26 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 04:00 a.m. del jueves 26 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 05:00 a.m. del jueves 26 de noviembre España 09:00 a.m. del jueves 26 de noviembre

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE “THE HUNTING WIVES”?

Tal como mencioné previamente, “The Hunting Wives” forma parte del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2 sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Cabe resaltar que la serie ya fue renovada para una tercera entrega... poco más de un mes antes del estreno de la segunda.

La temporada 2 de la serie "The Hunting Wives" sigue los secretos, rivalidades y obsesiones de un exclusivo grupo social de mujeres adineradas en Texas (Foto: 3 Arts Entertainment / Lionsgate Television / May Cobb Productions)