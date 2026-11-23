Perú registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este lunes 23 de noviembre de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) continuará monitoreando los movimientos telúricos que se produzcan en el territorio nacional. En este live blog encontrarás los reportes de los temblores registrados durante la jornada, con información sobre la hora, magnitud, profundidad, epicentro e intensidad, además de recomendaciones para saber cómo actuar ante un sismo.

Temblor en Perú hoy, lunes 23 de noviembre: reporte de sismos EN VIVO

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea permanentemente la actividad sísmica en el país y publica los reportes de los movimientos registrados. En esta cobertura en vivo podrás consultar los sismos ocurridos durante el lunes 23 de noviembre, conocer dónde se localizaron sus epicentros y revisar sus principales características.

La información se actualizará conforme se publiquen nuevos reportes oficiales, con datos de magnitud, profundidad, hora y ubicación de cada movimiento telúrico. También se incluirán referencias sobre la intensidad percibida cuando estén disponibles, para conocer cómo se sintió el sismo en las localidades cercanas.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Perú?

Perú se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico está relacionada con la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso geológico conocido como subducción.

La placa de Nazca se desplaza y se introduce debajo de la Sudamericana, lo que genera acumulación de energía en el subsuelo. Cuando esta energía se libera, puede producir movimientos sísmicos de diferentes magnitudes y profundidades.

Por este motivo, los temblores pueden registrarse en distintas regiones del país, desde la costa hasta la sierra y la selva. Aunque los sismos forman parte de la dinámica geológica peruana, no es posible predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?

La magnitud mide el tamaño del movimiento sísmico y está relacionada con la energía liberada durante el evento. Se calcula a partir de los registros de los instrumentos de monitoreo y permite establecer una medida del sismo.

La intensidad, en cambio, describe cómo se percibió el movimiento en una localidad y cuáles fueron sus efectos sobre las personas, las construcciones y el entorno. Por eso, un mismo sismo puede presentar diferentes intensidades según la distancia al epicentro, la profundidad y las características del suelo.

Un movimiento de determinada magnitud no necesariamente genera los mismos efectos en todas las zonas donde es percibido.

¿Qué hacer durante un temblor en Perú?

Ante un movimiento sísmico, es importante mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades de Defensa Civil. La preparación previa permite actuar de manera ordenada y reducir los riesgos.

Mantén la calma y evita correr o empujar a otras personas.

Identifica previamente las zonas seguras de tu vivienda, centro de trabajo o institución educativa.

Aléjate de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.

Protégete en una zona segura y sigue las indicaciones de las autoridades.

No utilices ascensores durante el movimiento sísmico.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, árboles y fachadas.

Ten preparada una mochila de emergencia con artículos básicos.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué hacer después de un sismo?

Cuando termine el movimiento, permanece atento a posibles réplicas y revisa las condiciones de seguridad del lugar donde te encuentras.

Si una edificación presenta daños, evita ingresar hasta que se determine que es seguro. También es importante revisar las instalaciones de gas y electricidad, utilizar el teléfono únicamente para emergencias y mantener despejadas las rutas de evacuación.

Si te encuentras cerca del litoral, presta atención a las comunicaciones oficiales sobre posibles alertas de tsunami. Ante un sismo fuerte o prolongado en una zona costera, sigue las indicaciones de evacuación y dirígete hacia lugares elevados cuando corresponda.

¿Un sismo puede causar daños aunque tenga una magnitud moderada?

La magnitud no es el único factor que determina los efectos de un movimiento sísmico. La profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de suelo y la calidad de las construcciones también influyen en la intensidad con la que se percibe y en los posibles daños.

Un sismo superficial y cercano a una localidad puede generar movimientos fuertes, mientras que uno de mayor magnitud, pero ocurrido a considerable profundidad o lejos de zonas pobladas, puede sentirse de manera menos intensa en determinados lugares.

Por eso, los reportes sísmicos deben interpretarse considerando conjuntamente sus parámetros y la información sobre la percepción del movimiento en las distintas localidades.

¿Dónde consultar información oficial sobre los sismos en Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la institución encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica nacional. Sus reportes permiten consultar la información técnica de los movimientos registrados y sus principales características.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde recomendaciones para la prevención y respuesta ante emergencias, así como información relacionada con la seguridad de la población.

Para conocer las actualizaciones sobre la actividad sísmica, se recomienda consultar las fuentes oficiales y evitar compartir información no confirmada.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en Perú

¿Por qué tiembla todos los días en Perú?

La actividad sísmica frecuente está relacionada con la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. La acumulación y liberación de energía en esta zona provoca movimientos telúricos de diferentes magnitudes.

¿Se puede predecir un terremoto?

No existe actualmente un método científico que permita determinar con exactitud la fecha, hora, ubicación y magnitud de un próximo terremoto. Por ello, la prevención y la preparación son fundamentales.

¿Qué significa la profundidad de un sismo?

La profundidad indica la distancia entre el punto donde se origina el movimiento sísmico en el interior de la Tierra y la superficie. Este parámetro influye en la propagación de las ondas y en la percepción del movimiento.

¿Qué es el epicentro de un temblor?

El epicentro es el punto de la superficie terrestre situado directamente sobre el lugar donde se originó el sismo en el interior de la Tierra, denominado hipocentro.

¿Qué debo tener preparado ante un terremoto?

Es recomendable contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras, conocer las rutas de evacuación, asegurar muebles y objetos que puedan caer y participar en simulacros de evacuación.