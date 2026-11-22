Cuatro jóvenes promesas del fútbol americano universitario dejan atrás los estadios y la popularidad para vestir el uniforme militar. Esa es la premisa de “The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra” (en su idioma original: “The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II”), la nueva película de Netflix que combina deporte, historia y drama bélico. Así, si quieres saber de qué trata la cinta, quiénes integran su reparto y cuándo estará disponible, esta nota de Gestión Mix reúne todo lo que necesitas saber al respecto.

Vale precisar que el filme se basa en los hechos reales que relata el libro homónimo del 2022 del periodista estadounidense Buzz Bissinger.

Peter Berg, por su parte, dirige el largometraje y firma el guion en compañía de Mark L. Smith.

LA TRAMA DE “THE MOSQUITO BOWL: UN PARTIDO EN PLENA GUERRA”

De acuerdo con Netflix, la historia de “The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra” arranca tras el ataque a Pearl Harbor.

Aquí, cuatro de las máximas figuras del fútbol americano universitario renuncian a su fama para enlistarse en el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos.

Entonces, mientras se preparan para la brutal invasión de Okinawa, juegan un partido legendario con algunos de los mejores jugadores de la época. Y, para muchos de ellos, será el último de sus vidas.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “THE MOSQUITO BOWL: UN PARTIDO EN PLENA GUERRA”

¿CÓMO VER “THE MOSQUITO BOWL: UN PARTIDO EN PLENA GUERRA”?

La película “The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra” llega el miércoles 25 de noviembre del 2026 a Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para mayores de 16 años y que cuenta con una duración de 2 horas y 7 minutos.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “THE MOSQUITO BOWL”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra”:

Nicholas Galitzine como John McLaughry

como John McLaughry Bill Skarsgård como Bob Baumann

como Bob Baumann Ray Nicholson como Tony Butkovich

como Tony Butkovich Tom Francis como Dave Schreiner

como Dave Schreiner Brent Comer como George Murphy

como George Murphy Pat McAfee como un instructor militar

como un instructor militar Dominic Bogart como Wilkes

como Wilkes Stacy Clausen como Avery

como Avery Ella Newton como Jane

Nicholas Galitzine, Tom Francis, Bill Skarsgård y Ray Nicholson forman parte del elenco principal de la película "The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra" (Foto: Imagine Entertainment / Film 44 / Netflix)