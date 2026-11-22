La temporada navideña ya se hace sentir en el streaming con una propuesta ideal para reírse un buen rato. Se trata de “Rivales en la nieve” (en su idioma original: “Clashing Through the Snow”), la película de Amazon Prime Video que apuesta por la rivalidad entre compañeros de profesión, un viaje lleno de contratiempos y un ambiente invernal. Y a ello se suma un elenco con rostros conocidos de series juveniles y de la cultura pop. Así, si buscas conocer la historia, la fecha de estreno, el reparto y el equipo detrás de la cinta, esta nota es para ti.

Vale precisar que la dirección del filme está a cargo de Carlson Young, mientras que el guion lleva la firma de Daniel Mackey y Rebecca Ewing.

Y, entre los productores del largometraje, figuran McG, Mary Viola, Lena Roklin y Bruce Wayne Gillies.

LA TRAMA DE “RIVALES EN LA NIEVE”

Los protagonistas de “Rivales en la nieve” son Ryan Mitchell y Hannah Hendricks, dos editores del mundo editorial que mantienen una abierta rivalidad.

Y, según la ficha de Amazon MGM Studios, una tormenta de nieve festiva los deja varados en un aeropuerto.

Entonces, como ambos necesitan llegar a Nueva York, terminan compartiendo un auto de alquiler para cruzar el país.

Cabe resaltar que los recortes de presupuesto amenazan con eliminar uno de sus dos puestos, por lo que cada uno persigue en secreto un acuerdo editorial que salvaría su carrera.

A partir de allí, cada kilómetro se convierte en un duelo de alto riesgo, con percances en la ruta, desvíos inesperados y pueblos pequeños con mucho encanto... transformando la rivalidad en algo que ninguno de los dos esperaba.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “RIVALES EN LA NIEVE”

¿CÓMO VER “RIVALES EN LA NIEVE”?

La película “Rivales en la nieve” llega a Amazon Prime Video el lunes 23 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción, clasificada como PG-13 por referencias sexuales, lenguaje fuerte en algunos momentos y menciones a drogas.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “RIVALES EN LA NIEVE”?

En “Rivales en la nieve”, Christopher Briney interpreta a Ryan Mitchell, mientras que Michelle Randolph le da vida a Hannah Hendricks.

El resto del elenco principal está conformado por:

Lukas Gage como Teddy

como Teddy Paris Hilton como ella misma

como ella misma Julia Fox como Bianca Hart

como Bianca Hart PJ Byrne como Jeremy

como Jeremy Andrew Schulz como Walter

como Walter Zarna Garg como Gail

como Gail Tan France como Aidan Sullivan

"Rivales en la nieve" es una película dirigida por Carlson Young que explora géneros como la comedia y el romance (Foto: Amazon MGM Studios / Industry Entertainment / Luber Roklin Entertainment)