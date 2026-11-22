El Camp Nou se alista para recibir nuevamente al líder de LaLiga. Este domingo 22 de noviembre, no te pierdas el partido de FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DIRECTV (DSports y DGo) en Latinoamérica, encuentro válido por la Jornada 13 de LaLiga 2026-27. Los blaugranas necesitan de un triunfo para escalar nuevamente al primer lugar del campeonato y aquí te dejo con los detalles para ver esta transmisión.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga?

Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido FC Barcelona vs. Villarreal por la Jornada 13 de LaLiga 2026-27.

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¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Villarreal?

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FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Detalle Información Partido FC Barcelona vs. Villarreal Competición Jornada 13 de LaLiga 2026-27 Fecha Domingo 22 de noviembre Hora Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 10:00 horas Hora Colombia, Ecuador y Perú 08:00 horas Hora Venezuela 09:00 horas TV DSports Streaming DGO Estadio Estadio Spotify Camp Nou Ciudad Barcelona, España