El Camp Nou se alista para recibir nuevamente al líder de LaLiga. Este domingo 22 de noviembre, no te pierdas el partido de FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DIRECTV (DSports y DGo) en Latinoamérica, encuentro válido por la Jornada 13 de LaLiga 2026-27. Los blaugranas necesitan de un triunfo para escalar nuevamente al primer lugar del campeonato y aquí te dejo con los detalles para ver esta transmisión.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga?
Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido FC Barcelona vs. Villarreal por la Jornada 13 de LaLiga 2026-27.
La cobertura incluirá programas previos, análisis tácticos, estadísticas en tiempo real y la transmisión completa del compromiso desde España.
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¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Villarreal?
A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir la final FC Barcelona vs. Villarreal desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite las señales de DSports en vivo y ofrece acceso a la cobertura completa del partido.
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Dispositivos compatibles con DGO
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¿En qué países está disponible DGO?
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FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: hora, TV y dónde ver
|Detalle
|Información
|Partido
|FC Barcelona vs. Villarreal
|Competición
|Jornada 13 de LaLiga 2026-27
|Fecha
|Domingo 22 de noviembre
|Hora Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
|10:00 horas
|Hora Colombia, Ecuador y Perú
|08:00 horas
|Hora Venezuela
|09:00 horas
|TV
|DSports
|Streaming
|DGO
|Estadio
|Estadio Spotify Camp Nou
|Ciudad
|Barcelona, España