En el Spotify Camp Nou habrá un gran partido para ver este domingo 22 de noviembre, ya que se enfrentarán el FC Barcelona y el Villarreal por la Fecha 13 de LaLiga 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido FC Barcelona - Villarreal por LaLiga 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido FC Barcelona - Villarreal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el partido FC Barcelona - Villarreal por LaLiga 2026 este domingo 22 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 am

Estados Unidos (CT): 7:00 am

Estados Unidos (MT): 6:00 am

Estados Unidos (PT): 5:00 am

México (CDMX): 7:00 am

España: 2:00 pm

Puerto Rico: 9:00 am

República Dominicana: 9:00 am

Panamá: 8:00 am

Costa Rica: 7:00 am

El Salvador: 7:00 am

Guatemala: 7:00 am

Honduras: 7:00 am

Nicaragua: 7:00 am

Argentina: 10:00 am

Brasil (Brasilia): 10:00 am

Uruguay: 10:00 am

Chile (Santiago): 10:00 am

Paraguay: 10:00 am

Bolivia: 9:00 am

Venezuela: 9:00 am

Ecuador: 8:00 am

Perú: 8:00 am

Colombia: 8:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido FC Barcelona - Villarreal?

Este domingo 22 de noviembre se podrá ver el partido FC Barcelona - Villarreal por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV

México: SKY Sports México, Sky+, izzi

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Brasil: CazéTV

Perú: DIRECTV Sports Perú

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela

Costa Rica: ViX, SKY Sports Norte

El Salvador: ViX, SKY Sports Norte

Guatemala: ViX, SKY Sports Norte

Honduras: ViX, SKY Sports Norte

Panamá: ViX, SKY Sports Norte