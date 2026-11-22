En el Spotify Camp Nou habrá un gran partido para ver este domingo 22 de noviembre, ya que se enfrentarán el FC Barcelona y el Villarreal por la Fecha 13 de LaLiga 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido FC Barcelona - Villarreal en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el partido FC Barcelona - Villarreal por LaLiga 2026 este domingo 22 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 am
- Estados Unidos (CT): 7:00 am
- Estados Unidos (MT): 6:00 am
- Estados Unidos (PT): 5:00 am
- México (CDMX): 7:00 am
- España: 2:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 am
- República Dominicana: 9:00 am
- Panamá: 8:00 am
- Costa Rica: 7:00 am
- El Salvador: 7:00 am
- Guatemala: 7:00 am
- Honduras: 7:00 am
- Nicaragua: 7:00 am
- Argentina: 10:00 am
- Brasil (Brasilia): 10:00 am
- Uruguay: 10:00 am
- Chile (Santiago): 10:00 am
- Paraguay: 10:00 am
- Bolivia: 9:00 am
- Venezuela: 9:00 am
- Ecuador: 8:00 am
- Perú: 8:00 am
- Colombia: 8:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido FC Barcelona - Villarreal?
Este domingo 22 de noviembre se podrá ver el partido FC Barcelona - Villarreal por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
- México: SKY Sports México, Sky+, izzi
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Brasil: CazéTV
- Perú: DIRECTV Sports Perú
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela
- Costa Rica: ViX, SKY Sports Norte
- El Salvador: ViX, SKY Sports Norte
- Guatemala: ViX, SKY Sports Norte
- Honduras: ViX, SKY Sports Norte
- Panamá: ViX, SKY Sports Norte