Barcelona recibe a Villarreal este domingo 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou por la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El partido inicia a las 14:00 horas (hora peninsular) con transmisión EN DIRECTO por el plan HBO Max DAZN. Los azulgranas, actuales líderes del torneo, buscarán sumar de a tres para defender la punta, aunque no contarán con Rodri, Roony Bardghji ni Xavi Espart, quienes siguen en proceso de recuperación.

Ante estas ausencias, Hansi Flick ajustará su esquema y apostará por el peso ofensivo de Raphinha y Lamine Yamal. El capitán brasileño asumirá la responsabilidad goleadora, mientras que el joven atacante español será clave para romper la defensa rival, superar líneas y generar peligro constante con su habilidad y control del balón.

¿Cómo ver el partido Barcelona-Villarreal con el plan HBO MAX DAZN?

Sigue el partido Barcelona vs. Villarreal EN DIRECTO ONLINE por HBO Max DAZN. Ingresa a la aplicación de HBO Max para ver este encuentro vía streaming y disfrutar de los partidos de LaLiga que DAZN transmite en cada jornada.

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BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 18/11/2026. Horario y canal de TV para ver EN VIVO GRATIS el partido de Barcelona vs. Villarreal hoy por LaLiga. FOTO: EFE//Juanjo Martín.

¿Cuánto cuesta HBO MAX DAZN, Barcelona-Villarreal?

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¿Qué incluye el Plan HBO Max DAZN?

HBO Max Premium : Todo el catálogo de series, películas, documentales y originales de HBO Max en resolución 4K UHD y Dolby Atmos (en títulos compatibles), más hasta 100 descargas sin conexión.

: Todo el catálogo de series, películas, documentales y originales de HBO Max en resolución 4K UHD y Dolby Atmos (en títulos compatibles), más hasta 100 descargas sin conexión. Plan Pro de DAZN : Acceso a los canales DAZN LALIGA (5 partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas), DAZN F1, DAZN 1-4, MotoGP, Premier League, Serie A y Bundesliga.

: Acceso a los canales DAZN LALIGA (5 partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas), DAZN F1, DAZN 1-4, MotoGP, Premier League, Serie A y Bundesliga. Complemento Deportes (Eurosport): Grand Slams de tenis (Open de Australia y Roland-Garros), las tres Grandes Vueltas ciclistas, UFC al completo, 24 Horas de Le Mans y Juegos Olímpicos.