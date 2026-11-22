Barcelona recibe a Villarreal este domingo 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou por la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El partido inicia a las 14:00 horas (hora peninsular) con transmisión EN DIRECTO por el plan HBO Max DAZN. Los azulgranas, actuales líderes del torneo, buscarán sumar de a tres para defender la punta, aunque no contarán con Rodri, Roony Bardghji ni Xavi Espart, quienes siguen en proceso de recuperación.
Ante estas ausencias, Hansi Flick ajustará su esquema y apostará por el peso ofensivo de Raphinha y Lamine Yamal. El capitán brasileño asumirá la responsabilidad goleadora, mientras que el joven atacante español será clave para romper la defensa rival, superar líneas y generar peligro constante con su habilidad y control del balón.
¿Cómo ver el partido Barcelona-Villarreal con el plan HBO MAX DAZN?
Sigue el partido Barcelona vs. Villarreal EN DIRECTO ONLINE por HBO Max DAZN. Ingresa a la aplicación de HBO Max para ver este encuentro vía streaming y disfrutar de los partidos de LaLiga que DAZN transmite en cada jornada.
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¿Cuánto cuesta HBO MAX DAZN, Barcelona-Villarreal?
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