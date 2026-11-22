Por la Jornada 13 de LaLiga 2026, FC Barcelona y Villarreal se enfrentarán en el Spotify Camp Nou este domingo 22 de noviembre. El encuentro empezará a las 8:00 am ET y 7:00 am en CDMX. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de SKY Sports y SKY Plus. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El partido FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el partido FC Barcelona vs. Villarreal por la Jornada 13 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el partido FC Barcelona vs. Villarreal por la Fecha 13 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.