La temporada navideña llega al streaming con una oferta para todos los gustos: historias románticas, comedias, animación, dramas de fe y hasta una propuesta de acción centrada en el robo de la bolsa de Papá Noel. Y es que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV+ apuestan por un calendario pensado tanto para las reuniones familiares como para un plan en pareja o una tarde de entretenimiento con los más pequeños. Así que no hay excusas: diciembre también se vive frente a la pantalla.

¿QUÉ PELÍCULAS NAVIDEÑAS LLEGAN A NETFLIX?

1. “Góspel de Navidad”

“Góspel de Navidad” es un drama de Tyler Perry, con Fantasia Barrino Taylor, Durrell “Tank” Babbs, Ricco Ross y Yolanda Adams.

Este sigue a un pastor en crisis que debe rescatar una iglesia abandonada en un barrio marginal de Nueva York.

Dura 103 minutos, Netflix la clasifica para mayores de 10 años y se estrena el miércoles 11 de noviembre.

La cantante y actriz Fantasia Barrino interpreta a Rebecca en la película navideña "The Gospel of Christmas" (Foto: The Tyler Perry Company / Netflix)

2. “El intercambio navideño”

“El intercambio navideño” es una comedia romántica sueca, dirigida por Adam Pålsson y basada en un libro de Eleonor Sager.

Aquí, dos hermanas muy distintas cambian de vida semanas antes de Navidad, con Félice Jankell y Happy Jankell en el reparto.

Netflix la recomienda para mayores de 16 años y la estrena el jueves 12 de noviembre.

3. “Cómo proteger a una estrella”

“Cómo proteger a una estrella” adapta una novela de Katherine Center.

En la trama, Leighton Meester es una guardaespaldas que acompaña a un actor famoso, interpretado por Jared Padalecki, a su rancho en Montana, donde fingen ser pareja en Navidad.

Es para mayores de 13 años y Netflix la estrena el miércoles 18 de noviembre.

4. “Atrapada en las vacaciones”

“Atrapada en las vacaciones” parte de la novela de Christina Lauren.

Aquí, Maddie Ziegler queda atrapada en un bucle temporal que la obliga a repetir la misma Navidad familiar, junto a Rob Lowe, Graham Phillips, Patton Oswalt y Jackie Sandler.

También es para mayores de 13, pero Netflix la estrena el miércoles 2 de diciembre.

¿QUÉ LANZAMIENTOS NAVIDEÑOS LLEGAN A DISNEY+?

5. “A Proud Family Wizmas”

“A Proud Family Wizmas” es un especial de animación en stop-motion apto para todo público.

Resulta que Penny Proud destruye sin querer la Navidad y debe salvarla, con las voces originales de Kyla Pratt, JB Smoove, Luenell, Earthquake, Affion Crockett y Lil Rel Howery.

Fecha de estreno: sábado 14 de noviembre.

6. “Mickey Solo en casa”

“Mickey Solo en casa” está dirigido por Shane Prigmore y es apto para los más chicos.

En este especial, Mickey y Pluto se quedan solos cuando Minnie sorprende al grupo con boletos para un Ice Palace, y deben defender su casa de un mapache y una comadreja.

Fecha de estreno: viernes 27 de noviembre.

7. “Diary of a Wimpy Kid Christmas: The Getaway”

“Diary of a Wimpy Kid Christmas: The Getaway” está dirigida por Matt Danner, con un guion de Jeff Kinney.

Aquí, la familia Heffley escapa a una isla tropical y descubre que el paraíso trae quemaduras solares y criaturas venenosas.

Fecha de estreno: viernes 4 de diciembre.

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8. “Misión bolsa mágica”

“Misión bolsa mágica” (en su idioma original: “The Man with the Bag”) es una comedia de acción de Amazon MGM Studios, dirigida por Adam Shankman.

En la trama, una elfa rebelde le roba a Papá Noel, interpretado por Arnold Schwarzenegger, su bolsa roja y este recluta a un ladrón (Alan Ritchson) de su lista de niños malos.

La clasificación es PG (apta para todo público, con supervisión o guía de los padres) y Amazon Prime Video la estrena el miércoles 2 de diciembre.

¿QUÉ ESPECIALES NAVIDEÑOS VER EN APPLE TV+?

9. “Snoopy presenta: 12 días para Navidad”

“Snoopy presenta: 12 días para Navidad” dura 32 minutos y es apta para todo público.

Aquí, Snoopy cae en la lista de niños malos de Papá Noel y tiene doce días para demostrar su bondad.

Se estrena en Apple TV+ el viernes 13 de noviembre.

10. “Los Fraguel: un regalo navideño”

“Los Fraguel: un regalo navideño” (en inglés: “Fraggle Rock: A Holiday Gift”), por su parte, es un especial musical apto para todo público.

En la historia, Wembley es nombrado Capitán del Espíritu y, cuando los Fraguel se llevan un globo de nieve del taller de Doc, la magia festiva empieza a apagarse.

Fecha de estreno: viernes 4 de diciembre.

"Fraggle Rock: A Holiday Gift" es un especial navideño dirigido por John Tartaglia (Foto: Apple TV)