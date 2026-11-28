En el Estadio Centenario de Montevideo, se enfrentarán Estudiantes y Palmeiras este sábado 28 de noviembre por la final de la Copa Libertadores 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Estudiantes vs. Palmeiras en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Estudiantes vs. Palmeiras?

Este sábado 28 de noviembre se podrá ver el partido Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV

México: ESPN2 México, Disney+ Premium México

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: Globo, ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil, Paramount+

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Guatemala: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Panamá: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte