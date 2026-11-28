Nueva York celebrará la edición número 100 del Macy’s Thanksgiving Day Parade el sábado 28 de noviembre de 2026, desde las 8:30 a. m. (ET), después de que los organizadores aplazaran el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias debido a las condiciones meteorológicas extremas. La celebración del centenario recorrerá Manhattan con globos gigantes, carrozas temáticas, bandas musicales y actuaciones de artistas invitados, desde el Upper West Side hasta Macy’s Herald Square.

Los espectadores de Estados Unidos podrán seguir el desfile EN VIVO por NBC y mediante streaming en Peacock, mientras que Telemundo ofrecerá cobertura en directo por internet. Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker encabezarán la transmisión de NBC. La programación del centenario incluye a Queen Latifah, Feid, RAYE, Teddy Swims y Megan Moroney, entre otros artistas. Además, NBC emitirá el jueves 26 de noviembre una repetición de la edición de 2025, a las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias estadounidenses.

TL;DR: Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Hora de inicio: 8:30 a. m. ET.

8:30 a. m. ET. Duración estimada: entre 3 y 3 horas y media.

entre 3 y 3 horas y media. Canal de TV: NBC.

NBC. Streaming: Peacock y Telemundo.

Peacock y Telemundo. Presentadores de NBC: Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker.

Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker. Transmisión en español: Telemundo, mediante streaming en directo.

Telemundo, mediante streaming en directo. Punto de partida: West 77th Street y Central Park West.

West 77th Street y Central Park West. Punto de llegada: Macy’s Herald Square, cerca de West 34th Street y Seventh Avenue.

Macy’s Herald Square, cerca de West 34th Street y Seventh Avenue. Recorrido: aproximadamente 2,5 millas por Manhattan.

aproximadamente 2,5 millas por Manhattan. Atractivos: 100 elementos inflables, nuevas carrozas, bandas musicales y actuaciones de artistas.

¿A qué hora comienza el desfile de Thanksgiving 2026?

El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 comenzará el sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m. (ET) en Nueva York. La celebración estaba programada inicialmente para el jueves 26, pero Macy’s anunció su aplazamiento el miércoles 25 debido a los fuertes vientos, las lluvias y los riesgos para la seguridad de los participantes y espectadores.

El recorrido tradicional tiene una extensión aproximada de 2,5 millas (4 kilómetros) y una duración estimada de entre tres y tres horas y media. La procesión partirá de West 77th Street y Central Park West, en el Upper West Side, y finalizará en Macy’s Herald Square.

Estos son los horarios locales correspondientes a la salida física del desfile desde Manhattan:

Zona horaria Nuevo horario del desfile de Macy’s Este (ET) 8:30 a. m. Central (CT) 7:30 a. m. Montaña (MT) 6:30 a. m. Pacífico (PT) 5:30 a. m. Alaska (AKST) 4:30 a. m. Hawái (HST) 3:30 a. m.

Estos horarios corresponden a la conversión de las 8:30 a. m. de Nueva York del sábado 28 de noviembre. No deben confundirse con los horarios de la programación televisiva de NBC, que anunció el inicio de su cobertura a las 8:30 a. m. en las zonas Este, Central y Montaña, y a las 7:30 a. m. en la zona del Pacífico.

¿Dónde ver el desfile de Macy’s 2026 EN VIVO por TV y streaming?

NBC es la cadena encargada de la transmisión televisiva del Macy’s Thanksgiving Day Parade. La cobertura en directo de la edición centenaria se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m. ET.

Los espectadores también podrán seguir la celebración mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, que ofrecerá una función multiview mejorada para suscriptores Premium. Telemundo, por su parte, proporcionará cobertura en directo mediante streaming para el público hispanohablante.

Canales y plataformas Idioma Transmisión NBC Inglés Desfile en vivo el sábado 28 Peacock Inglés Streaming en vivo y multiview para Premium Telemundo Español Streaming en vivo Hulu + Live TV Inglés NBC local, según disponibilidad YouTube TV Inglés NBC local, según disponibilidad Sling Blue Inglés NBC en mercados seleccionados Fubo Inglés NBC local, según disponibilidad

NBC también emitirá una repetición de la edición de 2025 el jueves 26 de noviembre, a las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias estadounidenses. Esta retransmisión no corresponde al desfile centenario de 2026, que se realizará el sábado.

¿Quiénes serán los presentadores del desfile de Macy’s 2026?

Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker encabezarán la transmisión de NBC. Los tres presentadores acompañarán a los espectadores durante el recorrido de los globos gigantes, las carrozas y las actuaciones musicales.

Para la cobertura en español, Telemundo había anunciado originalmente a Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow como presentadores. Esta es la alineación comunicada para la programación inicial del centenario.

¿Cuál es la ruta del desfile de Macy’s 2026 en Nueva York?

El recorrido tradicional del Macy’s Thanksgiving Day Parade comenzará en West 77th Street y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan. Desde allí, la caravana avanzará hacia el sur por Central Park West, pasará por Columbus Circle y continuará por Central Park South antes de incorporarse a Sixth Avenue.

La parte final del trayecto seguirá por Sixth Avenue hasta West 34th Street, donde girará hacia el oeste para llegar a Macy’s Herald Square, cerca de la intersección con Seventh Avenue.

Estos son los principales puntos de la ruta:

Salida: West 77th Street y Central Park West.

West 77th Street y Central Park West. Primer tramo: Central Park West, en dirección sur.

Central Park West, en dirección sur. Columbus Circle: conexión hacia Central Park South.

conexión hacia Central Park South. Tramo central: recorrido por Sixth Avenue.

recorrido por Sixth Avenue. Llegada: Macy’s Herald Square, en West 34th Street y Seventh Avenue.

¿Dónde ver gratis el desfile de Macy’s en las calles de Nueva York?

Los espectadores que quieran presenciar el desfile en persona podrán acudir a las áreas públicas de observación identificadas en la programación original. No se necesita comprar una entrada para los sectores gratuitos habilitados a lo largo de parte del recorrido.

Las dos principales zonas de observación anunciadas inicialmente son:

Central Park West: entre West 75th Street y West 61st Street.

entre West 75th Street y West 61st Street. Sixth Avenue: entre West 59th Street y West 38th Street.

No todas las áreas de la ruta permiten el acceso general. Columbus Circle, Central Park South, la zona de preparación de los globos en West 77th Street y los espacios de producción y gradas de Herald Square tienen restricciones para el público.

Debido al cambio de fecha, los visitantes deben consultar las disposiciones municipales para confirmar que estas zonas continúen habilitadas el sábado 28 de noviembre.

¿Qué globos y carrozas tendrá el desfile de Macy’s 2026?

La edición del centenario contará con 100 elementos inflables, entre globos tradicionales, figuras nuevas y otras atracciones. La programación incluye personajes de franquicias populares, diseños especiales y creaciones vinculadas con la historia de Macy’s.

Entre los nuevos globos y figuras anunciados destacan:

Billie Brightpaw.

Blue Hippopotamus.

Macy’s Blueprint Stars.

Bluey.

Buckaroo Bob the Minion.

Earl the Squirrel.

Hello Kitty in the Big Apple.

Joe Cool y Woodstock.

Sorcerer’s Apprentice Mickey.

Underdog.

También se incorporará un nuevo Balloonicle, una combinación de globo y vehículo, llamado Fuzzyeti’s Fur Wheel Drive, presentado por Levi’s.

Entre las figuras que regresan aparecen Buzz Lightyear, Dora, Felix the Cat, Goku, Mario, Pikachu, PAC-MAN, Shrek’s Onion Carriage, Spider-Man, SpongeBob SquarePants y Gary, además de personajes de KPop Demon Hunters y PAW Patrol.

La programación también contempla carrozas especiales, entre ellas:

Dashing All the Way with DoorDash.

Hogwarts Holiday with HBO.

Mr. Peanut Power Plant with Planters.

Purina Dog Chow Salute to Service Dogs.

Road Trip to Parade with GEICO.

Macy’s Tony Sarg’s Amazing Marionettes.

All-Stars, con personajes históricos de anteriores ediciones.

La participación de estos elementos forma parte del programa anunciado originalmente y puede estar sujeta a las disposiciones de seguridad y a las condiciones meteorológicas.

¿Qué artistas cantarán en el desfile de Macy’s Thanksgiving 2026?

La programación musical del centenario reunirá a artistas de pop, rock, música latina, R&B y otros géneros. Entre los nombres anunciados figuran Feid, RAYE, Teddy Swims, Wyclef Jean, Queen Latifah, JoJo, Natalie Merchant, Baha Men, Blues Traveler, DEVO, Icona Pop, Il Volo, Indigo Girls, Smash Mouth y RIIZE.

También participarán Leslie Odom Jr., Keke Palmer, Anthony Ramos, Mckenna Grace, EJAE, Jamie Miller, Megan Moroney y Ryan Peter Murphy, entre otros invitados.

Otros nombres incluidos en el programa son Natasha Bedingfield, Megan Hilty y Jimmy Fallon & The Roots. Santa Claus también tiene prevista una aparición especial.

Megan Moroney y Teddy Swims figuran entre los artistas con actuaciones especiales en Herald Square. Además, Megan Hilty encabezará un tributo a Dolly Parton con EJAE como invitada.

La lista corresponde a la programación anunciada originalmente para el centenario; cualquier modificación para el sábado deberá consultarse en las actualizaciones de los organizadores.

¿Qué musicales de Broadway participarán?

El desfile contará con un segmento especial dedicado a Broadway, con elencos de distintas producciones teatrales de Nueva York.

Entre los musicales anunciados se encuentran:

The Book of Mormon.

Chicago.

Aladdin.

Hamilton.

The Lost Boys.

Rent.

The Rocky Horror Show.

Schmigadoon!

Wicked.

Julianne Hough será la encargada de introducir este segmento. También está prevista la participación de las Radio City Rockettes, uno de los grupos de danza más reconocidos de Nueva York.

¿Por qué se aplazó el desfile de Macy’s 2026?

Macy’s y las autoridades de Nueva York decidieron trasladar el desfile al sábado 28 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas extremas previstas para Thanksgiving.

El pronóstico contemplaba ráfagas de viento de entre 50 y 60 millas por hora (80 y 96 kilómetros por hora), vientos sostenidos de entre 30 y 38 millas por hora (48 y 61 kilómetros por hora) y lluvias moderadas a fuertes en la región.

Estas condiciones representaban un riesgo para participantes y espectadores, especialmente por la presencia de globos gigantes que pueden desviarse de su trayectoria cuando los vientos alcanzan velocidades peligrosas.

Las normas de seguridad de Nueva York establecen que los globos deben permanecer en tierra cuando los vientos sostenidos superan las 23 millas por hora o las ráfagas exceden las 34 millas por hora.

Macy’s comunicó que la decisión se tomó después de consultar con las autoridades municipales y los organismos asociados, priorizando la seguridad de todos los participantes.

¿Qué bandas participarán en el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?

Las bandas escolares y universitarias forman parte de las atracciones tradicionales del desfile. Entre las agrupaciones seleccionadas para esta edición se encuentra el James F. Byrnes High School Rebel Regiment, de Duncan, Carolina del Sur.

La banda está integrada por aproximadamente 300 estudiantes y fue elegida entre más de un centenar de postulantes. Esta será su cuarta participación en el desfile, después de sus apariciones en 1980, 1996 y 2002.

La agrupación también recibió una subvención de Macy’s por 10.000 dólares para apoyar su participación en el evento.

El aplazamiento también afectó a otras bandas que viajaron a Nueva York. Una de ellas fue Marching Illini, de la Universidad de Illinois, cuyos 410 integrantes confirmaron que permanecerían en la ciudad para participar el sábado. La agrupación consiguió recaudar los 175.000 dólares necesarios para cubrir los gastos adicionales ocasionados por el cambio de fecha.

¿Por qué el desfile de Macy’s 2026 celebra su edición número 100?

El primer desfile de Macy’s se realizó el 27 de noviembre de 1924 en Nueva York. Durante sus primeras ediciones fue conocido como Macy’s Christmas Parade y contó con carrozas, artistas y animales del zoológico de Central Park.

La celebración no se llevó a cabo entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial, cuando materiales como el caucho fueron destinados al esfuerzo bélico. Por esta razón, la edición de 2026 representa el centenario del número de desfiles realizados, aunque han transcurrido 102 años desde la primera celebración.

En 1927 apareció el primer globo de un personaje: Felix the Cat. Décadas después, el evento incorporó nuevas medidas de seguridad para los inflables, especialmente tras el accidente ocurrido en 1997, cuando el globo de Cat in the Hat hirió a cuatro personas.

La edición de 2026 conmemora un siglo de esta tradición estadounidense con una programación especial de 100 elementos inflables, nuevas carrozas y actuaciones musicales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el desfile de Thanksgiving 2026

¿Cuándo es el desfile de Macy’s 2026?

El desfile se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en Nueva York. Originalmente estaba programado para el jueves 26, pero Macy’s decidió aplazarlo por las condiciones meteorológicas extremas.

¿A qué hora empieza el desfile en Nueva York?

La salida está programada para las 8:30 a. m. ET del sábado 28 de noviembre, desde West 77th Street y Central Park West.

¿Qué canal transmite el desfile de Macy’s en español?

Telemundo ofrecerá cobertura mediante streaming en directo. NBC transmitirá el evento en inglés por televisión y Peacock lo ofrecerá online.

¿Dónde termina el desfile de Macy’s?

El recorrido tradicional finalizará en Macy’s Herald Square, cerca de West 34th Street y Seventh Avenue, en Manhattan.

¿Cuánto dura el Macy’s Thanksgiving Day Parade?

La duración estimada del desfile es de aproximadamente tres a tres horas y media, con un final previsto alrededor del mediodía ET.

¿Se puede asistir gratis al desfile en Nueva York?

Sí. El desfile tradicionalmente cuenta con sectores públicos gratuitos a lo largo de parte de la ruta. Central Park West y Sixth Avenue fueron las principales zonas de observación anunciadas originalmente, aunque los espectadores deben comprobar las disposiciones de acceso para el sábado 28 de noviembre.

¿Cuántos globos tendrá el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?

Macy’s anunció un récord de 100 elementos inflables para la edición centenaria, entre ellos nuevos diseños inspirados en Bluey, Hello Kitty, Mickey Mouse y otros personajes populares.