Black Friday es una de las mejores épocas del año para comprar, pero ¿qué pasa si el artículo que adquiriste baja de precio unos días después? Puede ocurrir, ya que muchas tiendas siguen modificando sus ofertas durante las semanas de compras navideñas y hasta el Cyber Monday. En Estados Unidos no hay una ley federal que obligue a las tiendas a devolver la diferencia, aunque algunas sí ofrecen ajustes de precio dentro de un plazo. Te explicamos qué debes hacer y qué tiendas lo permiten.

Plazos, condiciones y exclusiones cambian según la tienda, y algunas dejan fuera los precios de Black Friday (Foto: un-perfekt / Pixabay)

¿COMPRASTE EN BLACK FRIDAY Y EL PRECIO BAJÓ DESPUÉS?

Como lo mencionamos, no existe una regla federal que obligue a las tiendas a devolver la diferencia cuando un producto baja de precio después de la compra. Ese beneficio se llama “price adjustment” (o “price protection”), una política para que la tienda te reembolse la diferencia entre lo que pagaste y el precio actual del mismo artículo, publica The New York Times.

Por lo tanto, si el precio baja después de tu compra, no tienes derecho automático a un reembolso; dependerá de la política de la tienda, y normalmente tienes que pedir el ajuste tú mismo dentro de un plazo.

Entonces, ¿qué hacer?

1. Revisa la política de la tienda antes de reclamar. Los plazos y las exclusiones cambian.

2. Confirma que es el mismo producto; por lo tanto, debe coincidir el modelo, la marca, el tamaño y el color.

3. Ten a la mano el comprobante (recibo o número de pedido).

4. Pide el ajuste dentro del plazo, por chat, teléfono o en tienda. Normalmente no es automático.

5. Si no hay política, considera devolver y recomprar, siempre que estés dentro del plazo de devolución; pero ten en cuenta el riesgo de que se agote el stock, precisa WBALTV.

¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS POR TIENDA?

A continuación, una tabla presentando la política de algunas tiendas este 2026. Vale mencionar que siempre debes confirmar en la página oficial de cada establecimiento.