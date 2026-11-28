La centésima edición del Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre de 2026 por la mañana en Nueva York a las 8:30 a. m. ET, hora del Este. Por primera vez en su historia, el tradicional evento tuvo que aplazarse desde su fecha original del jueves 26 de noviembre debido a una tormenta con lluvias intensas y fuertes vientos. El trayecto de 2.5 millas (unos 4 kilómetros) de los globos y las carrozas parten desde West 76th Street y Central Park West en el Upper West Side de Manhattan y avanza hacia el sur hasta la tienda insignia de Macy’s en Herald Square, sobre West 34th Street. Para quienes asistan, conviene distinguir el recorrido de las zonas habilitadas para espectadores y aquellos que prefieran seguirlo a distancia desde Estados Unidos pueden conectarse a la transmisión en vivo por NBC y Telemundo o mediante la plataforma de streaming Peacock.

Cientos de artistas, bailarines, carrozas y globos gigantes acompañarán la celebración anual en Manhattan, combinando personajes debutantes con clásicos favoritos del público. Aunque el desfile se realiza llueva o truene, el pronóstico meteorológico anticipa una tormenta desde las 6:00 a. m. del jueves con vientos sostenidos superiores a 40 mph y ráfagas sobre 60 mph. Bajo las normas de seguridad vigentes, los globos quedan en tierra si los vientos sostenidos superan las 34 mph, un escenario que no ocurre desde 1971.

Los organizadores confirmaron que la inflación previa de los globos se mantiene en pie, mientras que la decisión final sobre su elevación se tomará el mismo jueves por la mañana. Para quienes asisten en persona o planifican desplazamientos por la ciudad, conviene revisar los cierres viales y los puntos de observación habilitados a lo largo de Central Park West y la Sexta Avenida. Las autoridades locales recomiendan anticipar traslados en transporte público y abrigarse ante las condiciones adversas previstas en la Gran Manzana.

Dónde ver el desfile de Macy’s 2026 EN VIVO ONLINE. Revisa los canales de TV y plataforma de streaming para seguir el histórico evento desde Nueva York. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Recorrido del desfile de Macy’s 2026: calles y giros

El desfile partirá de West 77th Street y Central Park West y avanzará hacia el sur junto al parque. Al llegar a Columbus Circle, continuará hacia el este por Central Park South, sobre la calle 59. Después girará hacia el sur para tomar Sixth Avenue, también conocida como Avenue of the Americas. La columna seguirá por esta avenida hasta West 34th Street, donde realizará el último giro hacia el oeste. El trayecto finalizará frente a la tienda Macy’s de Herald Square, en Midtown Manhattan.

Esquema del recorrido

Salida: West 77th Street y Central Park West.

Primer tramo: Central Park West hacia el sur, hasta Columbus Circle.

Giro al este: Central Park South, hasta Sixth Avenue.

Tramo central: Sixth Avenue hacia el sur, hasta West 34th Street.

Giro final: West 34th Street hacia el oeste, hasta Macy’s Herald Square.

¿Planeas acompañar en persona el Macy's Thanksgiving Day Parade? El desfile recorre 2,5 millas por el corazón de la ciudad de Nueva York, con muchos espacios para el público a lo largo de la ruta. Busca el símbolo de la estrella en el mapa para encontrar los mejores puntos desde donde ver el desfile y el del símbolo de admiración para saber cuáles son las zonas con visualización restringida. | Crédito: macys.com / Composición Mag

Dónde ver el desfile en persona en Nueva York

Central Park West y Sixth Avenue concentran las zonas de observación pública anunciadas para 2026. En Central Park West, el tramo indicado se extiende entre West 75th Street y West 61st Street. En Sixth Avenue, las áreas señaladas están entre West 59th Street y West 38th Street.

El acceso a las zonas públicas es gratuito y no requiere boletos ni gradas pagadas. La recomendación es llegar alrededor de las 6:00 a. m., especialmente al sector próximo al parque, y desplazarse en metro por los cierres viales. El acceso a estos espacios estará sujeto a los controles y las indicaciones de la Policía de Nueva York.

Mejores tramos para el público

El lado oeste de Central Park West entre las calles 75 y 61 Oeste y la Sexta Avenida entre las calles 59 y 38 Oeste (cerca de puntos como las calles 55, 50, 45 o 40).

Zonas sin acceso para espectadores

La línea de salida en la Calle 77 Oeste (West 77th Street) , el lado este de Central Park West (entre las calles 59 y 88) , ambos lados entre las calles 59 y 60 , Columbus Circle , el lado norte de Central Park South , la Sexta Avenida entre las calles 38 y 34 (zona de transmisión) y los alrededores de Herald Square . Estos tramos quedan fuera de los de observación pública enumerados. Pasar por el recorrido no garantiza acceso para ver el desfile.

, el , ambos lados entre las , , el , la entre las y los . Estos tramos quedan fuera de los de observación pública enumerados. Pasar por el recorrido no garantiza acceso para ver el desfile. También habrá restricciones en sectores de formación y dispersión en Columbus Avenue, entre West 72nd Street y West 86th Street; Seventh Avenue, entre West 31st Street y West 41st Street; y Broadway, entre West 34th Street y West 45th Street.

Varias calles transversales del Upper West Side y Midtown también estarán cerradas al público. La duración y reapertura de las vías quedarán a discreción del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD); algunas restricciones comenzarán el día anterior.

A qué hora empieza y dónde ver el desfile de Macy’s 2026

Fecha : Sábado, 28 de noviembre de 2026 (Día de Acción de Gracias).

: Sábado, 28 de noviembre de 2026 (Día de Acción de Gracias). Inicio en las calles de Nueva York : 8:30 a. m. ET (Tiempo del Este).

: 8:30 a. m. ET (Tiempo del Este). Llegada recomendada para espectadores : Alrededor de las 6:00 a. m.

: Alrededor de las 6:00 a. m. Fin previsto de la cobertura televisiva : Mediodía.

: Mediodía. Transmisión de TV en inglés (Estados Unidos) : NBC

: NBC Transmisión de TV en español (Estados Unidos) : Telemundo

: Telemundo Transmisión de streaming en inglés y español: Peacock y NBC (solo para EE.UU.)