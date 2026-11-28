Cada vez más estadounidenses echan mano de sus ahorros para la jubilación para llegar a fin de mes. En 2025, el 22.2% de los participantes tenía un préstamo pendiente de su plan 401(k), frente al 12.4% de 2024, un salto de casi 80%, según la encuesta anual del Plan Sponsor Council ofAmerica. Detrás de estas decisiones hay presiones del costo de vida, y los expertos advierten que las consecuencias pueden sentirse décadas después. Te explicamos qué dicen los datos y por qué los especialistas piden pensarlo dos veces antes de tocar tus ahorros.

Del retiro al día a día: por qué más estadounidenses piden préstamos de su 401(k) (Foto: Magnific)

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?

Según la 69.ª encuesta anual del Plan Sponsor Council of America (PSCA), una organización de empleadores que patrocinan planes de retiro, la proporción de participantes con un préstamo 401(k) pendiente pasó de 12.4% en 2024 a 22.2% en 2025, esto equivale a un aumento de casi 80%.

Además, los retiros por dificultades económicas se duplicaron: pasaron de 1.5% en 2022 a 3.4% en 2025. Cabe precisar que estos son datos de 2025, publicados el 11 de noviembre de 2026.

Si bien el uso de préstamos aumentó, el monto promedio bajó de US$13,710 en 2024 a US$9,818 en 2025. Es decir, más trabajadores piden dinero de su 401(k), pero por sumas menores.

LA RAZÓN POR LA QUE OCURRE ESTO

Costo de vida: “La asequibilidad es el factor determinante de estos datos. Cuando los costos cotidianos siguen aumentando, el plan 401(k) se convierte en el fondo de emergencia, y cada vez más trabajadores recurren a préstamos más pequeños y retiros por dificultades económicas solo para poder mantenerse al día” , señaló Will Hansen, director ejecutivo de PSCA.

, señaló Will Hansen, director ejecutivo de PSCA. Más facilidad de acceso: el 36.7% de los planes tramita los retiros por dificultades mediante autocertificación, permitida por la ley federal SECURE 2.0. Eso puede facilitar el acceso.

el 36.7% de los planes tramita los retiros por dificultades mediante autocertificación, permitida por la ley federal SECURE 2.0. Eso puede facilitar el acceso. Matiz: un experto señaló que “no atribuiría todo el aumento a las dificultades económicas. También es cierto que ahora es más fácil acceder al dinero, lo que probablemente explique parte del incremento. El daño a largo plazo se produce cuando esto se convierte en un hábito. Un retiro por dificultades económicas puede implicar impuestos sobre la renta, posiblemente una multa y años de pérdida de crecimiento de la inversión”, dijo a Newsweek Michael Ryan, experto en finanzas y fundador de MichaelRyanMoney.com.

ESTOS SON LOS RIESGOS

Pérdida de crecimiento: el dinero fuera de la cuenta deja de generar rendimientos durante los años que faltan para la jubilación.

el dinero fuera de la cuenta deja de generar rendimientos durante los años que faltan para la jubilación. Pérdida del empleo: si dejas o pierdes tu trabajo con un préstamo pendiente, el saldo puede volverse exigible en poco tiempo. Si no lo pagas, se trata como una distribución gravable.

si dejas o pierdes tu trabajo con un préstamo pendiente, el saldo puede volverse exigible en poco tiempo. Si no lo pagas, se trata como una distribución gravable. Impuestos y multa: en caso de impago y siendo menor de 59½ años, se debe pagar impuestos y una multa de 10% sobre el saldo.

en caso de impago y siendo menor de 59½ años, se debe pagar impuestos y una multa de 10% sobre el saldo. Dejar de aportar: muchas personas que piden préstamos también dejan de contribuir, y así pierden rendimientos y aportes del empleador.

muchas personas que piden préstamos también dejan de contribuir, y así pierden rendimientos y aportes del empleador. Retiros por dificultades: sacan el dinero de forma permanente y no lo devuelven al plan. Tampoco quedan exentos de la multa de 10% por retiro anticipado.

¿DE QUÉ FORMA FUNCIONAN LOS PRÉSTAMOS?

Por lo general, se puede pedir prestado hasta el 50% del saldo, con un máximo de US$50,000, según las reglas del plan. La mayoría debe pagarse en un plazo de cinco años. Además, el préstamo no se reporta a las agencias de crédito.

Arturo Osorio, economista de Rutgers University, lo resume como “una deuda sobre el futuro”, que se traslada a la persona que llegará a la vejez con menos ahorros. “Es una deuda que le estamos pasando a la persona que va a ser un anciano, que se retira sin dinero para poder pagar renta”, dijo a N+ Univision.