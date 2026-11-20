Si estás pensando en jubilarte, quizá ya revisaste cuánto podrías recibir cada mes del Seguro Social. Pero ten en cuenta que esa estimación no es una cantidad definitiva: tus ingresos y el momento en que empieces a cobrar pueden modificarla. A continuación, te contamos qué factores influyen en el cálculo y por qué tu beneficio podría ser mayor o menor de lo previsto.

Averigua por qué el monto estimado de tu jubilación no está garantizado (Foto: Magnific)

¿QUÉ MONTO RECIBIRÁS AL JUBILARTE EN EE.UU.?

La estimación de tu beneficio de jubilación del Seguro Social en Estados Unidos puede aumentar o disminuir porque es una proyección, no una cantidad garantizada. La Administración del Seguro Social (SSA) la calcula con los ingresos registrados en tu historial laboral, una suposición sobre tus ganancias futuras y la edad en que planeas comenzar a cobrar. Si cambia alguno de esos datos, también puede cambiar el monto estimado, precisa la SSA.

Entre los factores que pueden cambiar la cantidad están:

1. Ganar más o menos de lo previsto

Si trabajaste el año pasado, la SSA generalmente supone que continuarás trabajando y ganando aproximadamente la misma cantidad, salvo que ingreses otra estimación de ingresos futuros en tus escenarios personalizados. Si después reduces tus horas, pierdes el empleo, dejas de trabajar o recibes un aumento, la proyección puede cambiar.

Por ejemplo, una estimación que supone varios años más de trabajo puede resultar más alta que el beneficio que finalmente te corresponda si dejas de trabajar antes de lo previsto. Eso no significa que pierdas las ganancias ya registradas: significa que no se incorporarán los ingresos futuros que se habían supuesto.

2. La cantidad de años trabajados y tus ingresos en esos años

La SSA basa el cálculo en tus 35 años de ingresos más altos sujetos al Seguro Social, ajustados para reflejar los cambios en los salarios promedio. Si tienes menos de 35 años de ingresos, los años que faltan se incluyen como ceros, lo que reduce el promedio, especifica la sección Montos de las prestaciones de la Seguridad Social.

Entonces, seguir trabajando puede elevar el beneficio si un nuevo año sustituye a uno sin ingresos o con ganancias más bajas. Sin embargo, debemos precisar que un año adicional no necesariamente aumentará el monto si no está entre los que se utilizan para el cálculo, señala la SSA.

3. La edad en que comienzas a recibir los pagos

La fecha que elijas para solicitar el beneficio influye en el monto mensual:

Puedes comenzar desde los 62 años, pero recibirás una cantidad reducida por solicitarlo antes de tu plena edad de jubilación.

Si tu plena edad de jubilación es 67 años y comienzas a recibir los pagos a los 62, la reducción es del 30%.

Si esperas más allá de tu plena edad de jubilación, acumulas créditos por demora hasta los 70 años. Esperar después de esa edad no genera créditos adicionales por retrasar la solicitud.

A tener en cuenta: dos estimaciones pueden ser distintas simplemente porque corresponden a diferentes edades de inicio del beneficio.

4. La incorporación o corrección de ingresos en tu historial

El cálculo depende de los ingresos que la SSA tenga registrados. Si se añaden ganancias recientes que todavía no figuraban o se corrige un dato utilizado para el cálculo, la estimación puede cambiar. Por eso es importante comparar tu historial con tus propios registros de ingresos.

5. Seguir trabajando después de comenzar a cobrar

La SSA puede aumentar tu beneficio si tus nuevos ingresos están entre los más altos de tu vida laboral y sustituyen a un año de menores ganancias utilizado en el cálculo. Esto puede ocurrir incluso después de que hayas comenzado a recibir la jubilación, indica en una publicación la Administración del Seguro Social.

Sin embargo, hay que distinguir ese recálculo de otra regla: si cobras antes de tu plena edad de jubilación y tus ingresos laborales superan el límite aplicable, la SSA puede retener parte de tus pagos. Esa retención no es lo mismo que una reducción de la estimación por tener un historial de ingresos menor.

La SSA utiliza tus 35 años de ingresos más altos para calcular el beneficio. Si tienes menos años registrados o sigues trabajando, la cantidad puede variar (Foto: Getty Images)

ASÍ PUEDES REVISAR SI CAMBIÓ TU ESTIMACIÓN

En tu cuenta my Social Security, puedes consultar estimaciones personalizadas y modificar los ingresos futuros previstos y la edad de inicio de los beneficios. Para comparar correctamente dos montos, revisa que ambos utilicen los mismos supuestos. Utiliza las calculadoras de la SSA.

Cuando ingreses, comprueba principalmente:

Si estás comparando la misma edad para comenzar a cobrar.

Si cambió la cantidad que se supone que ganarás en los próximos años.

Si tu historial ya incorpora tus ingresos más recientes.

Si planeas dejar de trabajar antes de la fecha contemplada en la proyección.

RECUERDA: la SSA no puede determinar tu cantidad exacta hasta que solicites los beneficios. Por lo tanto, la estimación sirve para planificar.

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