Los desayunos escolares y la alimentación que reciben adultos mayores, pacientes hospitalizados y residentes de refugios forman parte del alcance de una nueva orden ejecutiva firmada el 18 de noviembre por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La disposición busca ampliar las opciones compatibles con las prácticas religiosas de quienes utilizan los programas municipales, mediante pautas que orienten a las agencias responsables. Para las familias, el punto clave será conocer qué alternativas estarán disponibles en cada servicio y cómo podrán identificarlas. Sin embargo, la firma no implica un cambio inmediato en todos los menús: primero deberá desarrollarse la guía que encaminará su aplicación.

La dimensión del proyecto es considerable: según la Alcaldía, las agencias locales distribuyen más de 220 millones de comidas y refrigerios al año. Aunque algunos establecimientos ya atienden solicitudes por motivos religiosos, la administración busca unificar criterios y ofrecer información más clara sobre los productos disponibles. Y por más que muchos no vean la diferencia, quienes sí se verán beneficiados lo agradecerán. Además, es una manera de hacer a NYC más inclusiva y es algo que se aplaude.

¿QUÉ DISPUSO MAMDANI SOBRE LOS ALIMENTOS HALAL Y KOSHER?

La Orden Ejecutiva 25 encarga a la Oficina de Política Alimentaria de la Alcaldía —Mayor’s Office of Food Policy, conocida como MOFP— desarrollar una guía para atender a quienes siguen restricciones dietéticas vinculadas con sus creencias. El documento abarcará productos comprados, preparados o servidos por dependencias municipales y sus contratistas.

Entre las alternativas destacadas figuran las opciones halal, relacionadas con las normas alimentarias del islam, y kosher, correspondientes a las disposiciones del judaísmo. La medida no establece platos obligatorios para cada institución, sino que busca mejorar su disponibilidad, certificación e identificación.

Mamdani explicó el propósito de la iniciativa con estas palabras: “Las comidas que sirve el gobierno de Nueva York deben reflejar a las personas que consideran esta ciudad su hogar. Ningún neoyorquino debería tener que rechazar una comida nutritiva porque contradice sus prácticas religiosas”.

El alcalde también destacó la responsabilidad que implica distribuir alimentos a semejante escala. En ese contexto, sostuvo que su administración busca ofrecer preparaciones saludables, de buen sabor y compatibles con la fe de estudiantes, adultos mayores y otros usuarios.

El alcalde Zohran Mamdani firmó la nueva orden ejecutiva el 18 de noviembre (Foto: Getty images)

¿CÓMO INCLUYE LA MEDIDA A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NYC?

Para las familias con hijos en las escuelas públicas de NYC, el anuncio apunta a fortalecer las alternativas compatibles con sus prácticas religiosas. El canciller de Educación, Kamar Samuels, respaldó la iniciativa y destacó los esfuerzos existentes para atender estas necesidades.

El funcionario vinculó la alimentación con el sentido de pertenencia de los estudiantes. Desde esa perspectiva, disponer de un almuerzo adecuado forma parte de una experiencia educativa que reconoce las tradiciones del alumnado. A esa edad, rechazar una comida por motivos religiosos, sería contraproducente para su salud, bienestar y crecimiento.

Sin embargo, conviene precisar el alcance jurídico: la orden dispone facilitar y promover la participación del Departamento de Educación, conforme a la legislación aplicable. No fija una fecha para que cada cafetería escolar incorpore un nuevo menú halal o kosher.

En el comunidado de la Alcaldía de Nueva York se enfatiza en que las escuelas públicas son alcanzadas por dicha orden ejecutiva (Foto: New York City Public Schools)

¿QUÉ OTROS LUGARES ESTÁN CONTEMPLADOS?

La disposición abarca distintos espacios donde los neoyorquinos reciben asistencia alimentaria. Su alcance incluye los siguientes entornos:

Hospitales: se promoverá la participación de NYC Health + Hospitals conforme al marco legal correspondiente.

Centros para adultos mayores: figuran entre los servicios que atienden a personas con distintas necesidades culturales y religiosas.

Refugios: están mencionados entre los establecimientos donde se proporciona alimentación.

Centros correccionales: forman parte de los ámbitos identificados en el documento.

Otros programas municipales: la guía comprenderá prestaciones gestionadas por agencias y contratistas para usuarios con restricciones vinculadas a su fe.

¿POR QUÉ LA ALCALDÍA IMPULSA ESTA POLÍTICA?

Como se ha señalado en párrafos anteriores, el gobierno municipal busca evitar que una persona deba elegir entre recibir asistencia alimentaria y cumplir sus preceptos religiosos. Según el comunicado oficial, algunas adaptaciones ya estaban disponibles a pedido de los beneficiarios, pero faltaba una orientación común para ofrecer una respuesta más consistente.

¿CUÁNDO COMENZARÍAN LOS CAMBIOS Y QUÉ FALTA DEFINIR?

La orden entró en vigor inmediatamente después de su firma, el 18 de noviembre de 2026. Esa decisión activa la elaboración de las pautas, pero no implica una transformación simultánea en todos los comedores.

Existe una diferencia entre las fechas difundidas oficialmente: el comunicado de la Alcaldía menciona el 17 de noviembre de 2027 para emitir la guía, mientras que el texto normativo fija el día siguiente como plazo máximo para distribuirla entre los responsables de las agencias.