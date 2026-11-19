La cuenta regresiva para el final de “Yellowjackets” ya comenzó. Y es que la producción de Paramount+, centrada en un equipo juvenil de fútbol que enfrenta un accidente aéreo en la naturaleza canadiense, se acerca a su cierre. Así, los seguidores quieren saber cuántos capítulos restan y cuándo podrían conocerse las respuestas a los misterios que han acompañado la historia. Por eso, en esta nota fe Gestión Mix, encontrarás la guía de episodios de la temporada 4: revisa el calendario de estreno y organiza tu próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que el show televisivo mantiene su estructura de dos líneas de tiempo: las adolescentes atrapadas en la naturaleza en 1996 y las sobrevivientes adultas, casi 25 años después.

Y, en esta entrega, el rescate se acerca para las jóvenes, pero esa salvación amenaza con sacar a la luz sus secretos más oscuros.

Por otro lado, en la línea del presente, una antigua pareja regresa al pueblo con una agenda oculta.

Así, esta tanda apunta a responder cómo las chicas salieron del bosque y qué trajeron consigo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Yellowjackets” - Temporada 4:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “YELLOWJACKETS” - TEMPORADA 4

La cuarta y última entrega de la serie de Paramount+ se compone de diez capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre del 2026 y enero del 2027.

Episodio 1 - “Hivemind”: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 2 - “Human Interest”: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 3 - “She’s Made of Iron, Sir”: viernes 4 de diciembre del 2026

viernes 4 de diciembre del 2026 Episodio 4 - “Burnout”: viernes 11 de diciembre del 2026

viernes 11 de diciembre del 2026 Episodio 5 - “Feed on the Weak”: viernes 18 de diciembre del 2026

viernes 18 de diciembre del 2026 Episodio 6: viernes 25 de diciembre del 2026

viernes 25 de diciembre del 2026 Episodio 7: viernes 1 de enero del 2027

viernes 1 de enero del 2027 Episodio 8: viernes 8 de enero del 2027

viernes 8 de enero del 2027 Episodio 9: viernes 15 de enero del 2027

viernes 15 de enero del 2027 Episodio 10 (final de la serie): viernes 22 de enero del 2027

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS EPISODIOS DE “YELLOWJACKETS” - TEMPORADA 4?

Los capítulos de la temporada final de “Yellowjackets” están programados para lanzarse en Paramount+ de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) de los viernes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 02:00 a.m. de los viernes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 03:00 a.m. de los viernes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 04:00 a.m. de los viernes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 05:00 a.m. de los viernes

¿DÓNDE VER “YELLOWJACKETS” - TEMPORADA 4?

“Yellowjackets” es un título que forma parte del catálogo de Paramount+. Por lo tanto, para disfrutar de su cuarta entrega sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: los nuevos episodios de la serie también se emitirán por la señal de Showtime en Estados Unidos, dos días después de su llegada a Paramount+.

En la temporada 4 de la serie "Yellowjackets", las sobrevivientes deberán enfrentar las consecuencias definitivas de lo que ocurrió en el bosque (Foto: Creative Engine Entertainment / Entertainment One / Showtime)