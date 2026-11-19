Una tormenta de otoño se aproxima al sur de California y traerá consigo un descenso de las temperaturas y lluvias en distintas localidades de la región. El fenómeno, asociado a un sistema de baja presión, comenzará a sentirse desde este miércoles y alcanzará su mayor intensidad durante la madrugada y la mañana del jueves 19 de noviembre. Los residentes deberán prepararse para una jornada fría el miércoles por la noche y complicaciones en los desplazamientos matutinos debido a las precipitaciones.

De acuerdo con Melissa Magee, meteoróloga de NBC4, el cielo comenzará a cubrirse progresivamente desde la tarde del miércoles, mientras que las primeras lluvias aparecerán durante la noche. “Comenzaremos a ver un aumento de las nubes, especialmente desde la tarde del miércoles hasta la noche, y luego, durante la madrugada del miércoles, mientras muchos de nosotros dormimos, empezará a desarrollarse la lluvia. Se despertarán el jueves por la mañana con períodos de lluvias moderadas y localmente intensas, la mayoría de las cuales caerán durante la mañana”, explicó.

Las temperaturas, además, permanecerán por debajo de los valores habituales entre el martes y el jueves.

Las precipitaciones comenzarán durante la noche del miércoles y alcanzarán su mayor intensidad durante la mañana del jueves. (Foto: EFE/Etienne Laurent)

¿A qué hora comenzarán las lluvias en el sur de California?

El pronóstico meteorológico señala que las precipitaciones avanzarán progresivamente por el territorio. Alrededor de las 10 p. m. del miércoles, la lluvia comenzará a ingresar por el norte del condado de Ventura. Para la 1 a. m. del jueves, las precipitaciones aumentarán en Ojai y las montañas de Santa Mónica, mientras que Santa Clarita y Malibú recibirán lluvias más generalizadas. Cerca de las 3 a. m., el sistema se aproximará al área metropolitana de Los Ángeles.

La situación se extenderá durante las primeras horas del jueves. A las 6 a. m., las lluvias cubrirán buena parte de la región y llegarán hasta Palmdale y Pomona, además de Long Beach, por lo que se espera una mañana complicada para quienes deban trasladarse al trabajo o a sus centros de estudio.

Hacia las 9 a. m., las precipitaciones comenzarán a disminuir en Ventura y el área metropolitana de Los Ángeles, pero aumentarán en sectores del Inland Empire, Riverside, el desierto alto, Big Bear y gran parte del condado de Orange. Al mediodía todavía podrían registrarse lluvias aisladas en Ventura, Los Ángeles y Orange, mientras el sistema avanzará hacia Hemet, Temecula y las zonas desérticas. Para las 3 p. m., se esperan precipitaciones dispersas antes de que la tormenta pierda intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de vigilancia por inundaciones para el área metropolitana de Los Ángeles, la costa de Ventura y Malibú. (Foto de archivo por DAVID MCNEW / AFP)

¿Qué provoca las lluvias y qué zonas tienen alerta por inundaciones?

Según explicó Magee, el fenómeno está relacionado con un área de baja presión ubicada en el océano Pacífico y un frente frío asociado. Este sistema meteorológico avanzará hacia el sur de California y favorecerá la aparición de precipitaciones de intensidad moderada, que podrían ser localmente fuertes.

“Lo que estamos siguiendo es esta área de baja presión en el Pacífico, junto con el frente frío que viene detrás. Se trata de una tormenta que avanzará por distintas zonas del sur de California y, a medida que se acerque, esperamos lluvias moderadas y localmente intensas nuevamente, desde finales del miércoles hasta el jueves”, señaló la especialista.

Ante la llegada de este sistema, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de vigilancia por inundaciones (Flood Watch) que estará vigente desde la mañana hasta la tarde del jueves. La advertencia comprende el área metropolitana de Los Ángeles, las zonas costeras del condado de Ventura y el litoral cercano a Malibú.

Los residentes de estos sectores deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones.