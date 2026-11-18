La serie particular entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas vuelve a ponerse en juego este miércoles 18 de noviembre , con dos equipos que necesitan respuestas en diferentes frentes de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El conjunto azul recibirá a los aguiluchos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde buscará reducir la diferencia en los enfrentamientos directos. Para el equipo visitante, el compromiso representa una oportunidad de ampliar su ventaja y dejar atrás la derrota sufrida ante los Gigantes del Cibao.

Licey y Águilas: dos equipos con asuntos pendientes en la temporada

El momento de los Tigres del Licey está marcado por la irregularidad. El equipo dirigido por Gilbert Gómez ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros, una secuencia que ha complicado su posición competitiva después de haber estado en la pelea por el primer lugar. La incorporación de Vladimir Guerrero Jr., quien llegó procedente de los Toros del Este mediante un cambio y ya se entrena con el conjunto capitalino, constituye una de las novedades de la organización. Su presencia genera expectativas, aunque el equipo necesita trasladar cualquier impulso fuera del terreno de juego a mejores resultados.

En el otro dugout, las Águilas Cibaeñas afrontan el compromiso después de una derrota por 9-8 ante los Gigantes del Cibao. El encuentro terminó con la expulsión de su dirigente, Pipe Urueta, tras protestar una decisión arbitral y arrojar una base al terreno de juego. El episodio abrió interrogantes sobre su continuidad. El periodista Mike Rodríguez informó que el puesto del mánager podría estar en riesgo si las Águilas pierden en Santo Domingo. Hasta el momento, esa información debe entenderse como un reporte sobre una posible decisión, no como un anuncio oficial del club.

Para el encuentro de este miércoles, Adonis Medina está señalado como abridor del Licey, mientras que Randy Vásquez figura como el lanzador previsto por las Águilas.

Horario del partido Licey vs. Águilas este miércoles 18 de noviembre

El sexto enfrentamiento entre ambos conjuntos en la campaña tendrá como escenario el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo. El partido está programado para las 7:30 p. m. en República Dominicana.

Partido Tigres del Licey vs. Águilas Cibeñas Fecha Miércoles 18 de noviembre de 2026 República Dominicana 7:30 p. m. Estados Unidos (ET) 6:30 p. m. Estadio Quisqueya Juan Marichal Competición LIDOM 2026-27

¿Dónde ver Licey vs. Águilas EN VIVO ONLINE por canal de TV y streaming?

La transmisión del encuentro estará disponible a través de señales de televisión dominicanas y opciones digitales. Los seguidores de los Tigres también podrán recurrir a los canales de distribución de Licey TV.

Señal Canal de TV y streaming Televisión abierta Digital 15 y Telemicro Internacional Claro TV Licey TV, canal 1091 HD Altice Licey TV, canales 50 y 474 HD Streaming MLB.TV y YouTube de Tigres del Licey

Historial de partido entre Licey y Águilas

Las Águilas Cibaeñas llegan con una victoria de ventaja en el balance de la serie particular. De los cinco partidos disputados anteriormente durante esta temporada, el conjunto de Santiago ganó tres y el Licey consiguió dos triunfos.

Estos fueron los resultados de sus enfrentamientos:

Fecha Resultados 24 de octubre Licey 6-2 Águilas 25 de octubre Águilas 9-5 Licey 3 de noviembre Licey 3-8 Águilas 9 de noviembre Águilas 6-8 Licey 11 de noviembre Licey 2-3 Águilas

El antecedente más reciente favoreció a las Águilas por 3-2. J. C. Escarra marcó la diferencia con un cuadrangular en la séptima entrada, resultado que permitió al equipo amarillo conservar el dominio de los enfrentamientos directos.