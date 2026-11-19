Los adultos mayores que reciben cobertura de Medicare en Estados Unidos tendrán que afrontar nuevos gastos médicos a partir de enero de 2027. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) anunciaron los nuevos valores de las primas mensuales, los deducibles y los coseguros que se aplicarán durante el próximo año. Según la entidad, los incrementos responden principalmente al aumento previsto del gasto en atención médica, cuyos costos también repercutirán en los beneficiarios.

¿Cuánto aumentará Medicare Part A en 2027?

Según el sitio web oficial del CMS, Medicare está dividido en diferentes partes que cubren distintos servicios de salud. La Parte A, que incluye hospitalizaciones, atención en centros de enfermería especializada, cuidados paliativos y algunos servicios de salud en el hogar, tendrá un aumento de US$40 en el deducible por internamiento hospitalario. Este monto pasará de US$1.736 a US$1.776 en 2027.

Sin embargo, este cambio no significa que todos los afiliados deban pagar una prima mensual por la Parte A. De acuerdo con los CMS, el 99% de los beneficiarios no abona ese concepto porque ellos o sus cónyuges trabajaron y pagaron impuestos de Medicare durante al menos 10 años.

El deducible de hospitalización de la Parte A subirá US$40, mientras que la prima estándar mensual de la Parte B llegará a US$209,40. (Foto referencial: Freepik)

Medicare Part B tendrá uno de los aumentos más notorios

La Parte B, que cubre consultas médicas, atención ambulatoria, equipos médicos y otros servicios de salud, representará un gasto mayor para muchos jubilados. Quienes pagan la prima estándar deberán desembolsar US$209,40 al mes en 2027. Esto equivale a un incremento anual de US$78 únicamente por este concepto, sin contar el aumento del deducible.

Los beneficiarios con ingresos más elevados deberán pagar primas superiores. Para 2027, las personas que ganen hasta US$112.000 tendrán una tarifa mensual de US$209,40; quienes perciban entre US$112.000 y US$141.000 pagarán US$293,10; y aquellos con ingresos de entre US$141.000 y US$177.000 deberán abonar US$418,80.

En el tramo más alto, la prima podrá alcanzar los US$711,80 mensuales. Estos límites dependen del ingreso bruto ajustado modificado y de la situación tributaria de cada persona.

Los medicamentos recetados también tendrán cambios

Medicare Part D, el programa que ayuda a cubrir el costo de los medicamentos recetados, también tendrá un deducible más elevado. El monto estándar pasará de US$615 a US$700 en 2027, por lo que los adultos mayores inscritos en planes que aplican ese deducible podrían tener que gastar US$85 adicionales de su bolsillo antes de que el seguro comience a cubrir los medicamentos elegibles. A diferencia de las otras partes, los costos de Part D pueden variar según el plan privado contratado.

No obstante, desde el 1 de enero de 2027 también entrarán en vigor los precios negociados por Medicare para otros 15 medicamentos. Entre ellos figuran Ozempic, Wegovy y Rybelsus. Por su parte, los aumentos de las primas y los deducibles de las distintas partes del programa se sumarán a los gastos que los beneficiarios deberán considerar durante el próximo año.