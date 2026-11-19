El jueves 26 de noviembre, millones de personas celebrarán el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, no todos podrán dedicar la jornada a reunirse con sus seres queridos: algunos deberán cumplir con sus turnos de trabajo. Para ellos, una de las principales dudas es si trabajar en Thanksgiving les da derecho a cobrar más por tratarse de un feriado federal. Aquí te contamos cómo se determina el pago y en qué situaciones corresponde recibir un monto adicional.

No todos los empleados reciben un extra por trabajar en Thanksgiving (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿REALMENTE TE CORRESPONDE UN PAGO EXTRA POR TRABAJAR EN THANKSGIVING?

En Estados Unidos, trabajar en Thanksgiving no te da derecho automáticamente a cobrar el doble ni tiempo y medio. Para la mayoría de los empleados del sector privado, la ley federal permite que ese día se pague a la tarifa habitual. El monto puede ser mayor si corresponde pagar horas extra, si una ley estatal lo exige o si así lo establece el contrato, un convenio colectivo o la política de la empresa.

“La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) no exige el pago de horas extras por el trabajo realizado los sábados, domingos, días festivos o días de descanso habituales; a menos que se trabajen horas extras en dichos días”, se lee en el sitio web del Departamento de Trabajo (DOL).

¿EN QUÉ CASOS DEBEN PAGARTE MÁS?

Por horas extra: los empleados cubiertos por la FLSA y no exentos de sus disposiciones deben recibir al menos 1,5 veces su tarifa regular por las horas trabajadas que excedan las 40 en una misma semana laboral. El recargo se debe al exceso de horas, no a que sea Thanksgiving. Cabe mencionar que algunas leyes estatales establecen protecciones adicionales.

los empleados cubiertos por la FLSA y no exentos de sus disposiciones deben recibir al menos 1,5 veces su tarifa regular por las horas trabajadas que excedan las 40 en una misma semana laboral. El recargo se debe al exceso de horas, no a que sea Thanksgiving. Cabe mencionar que algunas leyes estatales establecen protecciones adicionales. Por contrato o beneficio de la empresa: el empleador puede contemplar un pago especial por trabajar en días festivos, señala la sección de preguntas y respuestas de DOL.

el empleador puede contemplar un pago especial por trabajar en días festivos, señala la sección de preguntas y respuestas de DOL. Por una norma estatal: hay excepciones a la regla general. Por ejemplo, Rhode Island exige tiempo y medio por trabajo en domingos y feriados en el comercio minorista y ciertos otros negocios, según las normas aplicables. Esto no debe interpretarse como un beneficio que cubre a todos los trabajadores del estado, precisa DOL.

¿Y SI NO TRABAJAS ESE DÍA?

La ley federal tampoco obliga a pagar el feriado si no trabajas. El descanso remunerado por Thanksgiving suele depender del acuerdo con el empleador. Además, las horas de un feriado pagado, pero no trabajado no cuentan como horas efectivamente trabajadas para alcanzar el umbral federal de horas extra.