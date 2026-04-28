¡El mundo de los Dutton sigue expandiéndose! Y es que, luego del final de “Yellowstone”, la mirada se mueve ahora hacia “Rancho Dutton” (titulada en inglés: “Dutton Ranch”), una nueva serie de Paramount+ que pone el foco en Beth (Kelly Reilly) y Rip (Cole Hauser) en un momento distinto de su historia juntos. Así, si quieres tener claro qué propone esta secuela y en qué fecha llegará al streaming, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la producción se desarrolló bajo la batuta de Chad Feehan, en colaboración con Taylor Sheridan y 101 Studios, en un rodaje instalado en Texas.

Sin embargo, diversos reportes adelantan que Feehan no continuaría como showrunner en una potencial temporada 2, tras un rodaje intenso y fricciones internas, lo que deja abierta la puerta a un nuevo liderazgo creativo si es que el proyecto continúa adelante.

LA TRAMA DE “RANCHO DUTTON”

La serie secuela “Rancho Dutton” sigue a Beth Dutton y Rip Wheeler mientras intentan construir un futuro juntos, administrando un nuevo rancho de unas 7,000 acres en el sur de Texas.

Y, por supuesto, la historia se sitúa después de los hechos de “Yellowstone”, con la pareja alejándose físicamente de los fantasmas de Montana.

De esta manera, los veremos lidiar con realidades más brutales de las que conocían y topándose con un rancho rival que está dispuesto a todo con tal de proteger su propio imperio ganadero.

EL TRÁILER DE LA SERIE “RANCHO DUTTON”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “RANCHO DUTTON”

En “Rancho Dutton”, Kelly Reilly y Cole Hauser regresan en los papeles que los fans ya conocen de memoria: ella como Beth Dutton y él como Rip Wheeler, ahora al centro absoluto de la historia.

A ellos se les suma Finn Little, quien vuelve a interpretar a Carter, el joven al que la pareja acogió en “Yellowstone” y que aquí continúa su arco de maduración bajo la tutela de los Dutton.

El elenco del spin-off también incluye a:

Ed Harris como Everett McKinney , un veterinario veterano.

, un veterinario veterano. Annette Bening como Beulah Jackson , la poderosa y carismática líder de uno de los ranchos más influyentes de Texas.

, la poderosa y carismática líder de uno de los ranchos más influyentes de Texas. Jai Courtney como Rob-Will

como Rob-Will Marc Menchaca como Zachariah

como Zachariah Natalie Alyn Lind como Oreana

como Oreana Juan Pablo Raba como Joaquin

como Joaquin J. R. Villarreal como Azul

como Azul Morgan Wade como Carol

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RANCHO DUTTON”?

En Estados Unidos y Latinoamérica, “Rancho Dutton” se estrena el viernes 15 de mayo del 2026 en Paramount+, con un lanzamiento inicial de dos capítulos ese mismo día.

Calendario de estreno:

Episodio 1: viernes 15 de mayo del 2026

viernes 15 de mayo del 2026 Episodio 2: viernes 15 de mayo del 2026

viernes 15 de mayo del 2026 Episodio 3: viernes 22 de mayo del 2026

viernes 22 de mayo del 2026 Episodio 4: viernes 29 de mayo del 2026

viernes 29 de mayo del 2026 Episodio 5: viernes 5 de junio del 2026

viernes 5 de junio del 2026 Episodio 6: viernes 12 de junio del 2026

viernes 12 de junio del 2026 Episodio 7: viernes 19 de junio del 2026

viernes 19 de junio del 2026 Episodio 8: viernes 26 de junio del 2026

viernes 26 de junio del 2026 Episodio 9: viernes 3 de julio del 2026

En España, por su parte, la serie llegará a SkyShowtime a partir del viernes 22 de mayo del 2026.

Beth Dutton y Rip Wheeler son los protagonistas de la serie secuela "Rancho Dutton" (Foto: 101 Studios / MTV Entertainment Studios / Paramount Television)