Una reducción hipotética del 24% en los beneficios del Seguro Social dejaría pérdidas promedio superiores a US$500 mensuales en 28 estados, según un análisis del Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB). Para un jubilado que depende de ese ingreso, la diferencia podría obligarlo a reorganizar gastos esenciales, desde la renta y el supermercado hasta las medicinas o el recibo de luz. Sin embargo, estas cifras no corresponden a un descuento aprobado ni anuncian cambios en el próximo depósito: el estudio aplica ese porcentaje a datos de 2024 para ilustrar las consecuencias de un problema de financiamiento sin resolver, no para determinar cuánto dejaría de cobrar cada beneficiario.

El documento, titulado No State Spared —“Ningún estado se salva”, en español—, ubica a Connecticut, Nueva Jersey y Nuevo Hampshire al frente de la clasificación. En esos tres territorios, las pérdidas superarían los US$550 mensuales bajo el supuesto evaluado.

La preocupación se relaciona con las reservas del fondo de jubilación y sobrevivientes. Según el análisis del CRFB sobre el informe de los fideicomisarios de 2026, esos recursos podrían agotarse en 2032. Esa evaluación contempla una reducción aproximada del 22%, distinta del porcentaje empleado en la comparación territorial.

De acuerdo con algunos estudios, publicados incluso por la misma SSA, los fondos de la seguridad social podrían agotarse en 2032 (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ PODRÍAN REDUCIRSE LOS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL?

El fondo del Seguro de Vejez y Sobrevivientes, conocido como OASI por sus siglas en inglés, financia las prestaciones mediante sus ingresos y reservas. Cuando estas últimas se agoten, la recaudación disponible no alcanzaría para cubrir todas las obligaciones programadas.

Esto no significa que el sistema vaya a desaparecer o que los depósitos se reduzcan a cero. Continuaría entrando dinero, principalmente mediante los impuestos sobre la nómina, pero harían falta cambios para sostener la totalidad de los beneficios.

Para interpretar las cifras de esta nota, conviene separar las dos estimaciones:

Referencia Reducción considerada Qué permite conocer Análisis del CRFB sobre el informe de los fideicomisarios de 2026 22% La insuficiencia proyectada al agotarse las reservas del fondo de jubilación y sobrevivientes Estudio No State Spared 24% El efecto de aplicar ese porcentaje a las prestaciones utilizadas en la comparación estatal

Además, la clasificación territorial utiliza datos de beneficiarios de 2024. Por eso, los montos ilustran una situación hipotética sobre esa base, en lugar de anticipar los cheques que recibirá cada jubilado dentro de seis años.

LOS 28 ESTADOS CON PÉRDIDAS SUPERIORES A US$500 MENSUALES

Connecticut encabeza la relación con una disminución promedio de US$556 al mes. Le siguen Nueva Jersey, con US$554, y Nuevo Hampshire, con US$553. Al multiplicar esas cantidades por 12, el equivalente anual supera los US$6,600 en los tres casos.

Este es el desglose completo de los territorios que rebasan el umbral señalado:

N.° Estado Pérdida ensual estimada Equvalente anual 1 Connecticut US$556 US$6,67 2 Nueva Jersey US$554 US$6,648 3 Nuevo Hampshire US$553 US$6,636 4 Delaware US$549 US$6,588 5 Maryland US$541 US$6,492 6 Washington US$531 US$6,372 7 Minnesota US$530 US$6,360 8 Massachusetts US$527 US$6,324 9 Michigan US$523 US$6,276 10 Utah US$523 US$6,276 11 Virginia US$522 US$6,264 12 Kansas US$520 US$6,240 13 Pensilvania US$519 US$6,228 14 Rhode Island US$519 US$6,228 15 Vermont US$516 US$6,192 16 Colorado US$515 US$6,180 17 Indiana US$515 US$6,180 18 Wisconsin US$513 US$6,156 19 Wyoming US$512 US$6,144 20 Arizona US$511 US$6,132 21 Nueva York US$511 US$6,132 22 Nebraska US$509 US$6,108 23 Illinois US$507 US$6,084 24 Carolina del Sur US$505 US$6,060 25 Iowa US$504 US$6,048 26 Oregón US$504 US$6,048 27 Hawái US$501 US$6,012 28 Carolina del Norte US$501 US$6,012

El Distrito de Columbia también supera ese límite, con US$506 mensuales, equivalentes a US$6,072 al año. No integra el conteo porque carece de condición estatal y tampoco debe confundirse con Washington, situado en el sexto puesto.

Aunque el resumen del documento menciona “29 estados”, su desglose identifica 28 más la capital federal. Esa distinción explica la diferencia entre el encabezado del informe y la lista presentada aquí.

¿QUÉ OCURRIRÍA EN CALIFORNIA, FLORIDA Y TEXAS?

Quedar fuera de la tabla anterior no implica estar protegido frente a una eventual reducción. En California, Florida y Texas, las pérdidas promedio serían inferiores a US$500, aunque cercanas a esa cantidad.

Estado Pérdida mensual promedio estimada California US$490 Florida US$496 Texas US$489

Para los lectores hispanohablantes que revisan las cuentas del hogar en estos lugares, la diferencia es importante: el umbral organiza la clasificación, pero no separa a quienes resultarían afectados de aquellos que conservarían intacto su ingreso. La simulación considera un ajuste general, sin dirigirlo a determinadas comunidades.

¿POR QUÉ ALGUNAS PÉRDIDAS SERÍAN MAYORES QUE OTRAS?

La comparación aplica una tasa uniforme sobre beneficios promedio distintos. Por lo tanto, donde las prestaciones sean más elevadas, la disminución en dólares también puede resultar superior.

Dos ejemplos hipotéticos ayudan a entender el cálculo:

Con un ingreso mensual de US$2,300, una reducción del 24% equivaldría a US$552.

Para un cheque de US$1,900, el ajuste representaría US$456.

Ambos casos comparten la misma proporción, pero no el monto que saldría del presupuesto familiar. Por eso, la clasificación no debe interpretarse como una propuesta de descuentos diferenciados según el lugar de residencia.

También conviene distinguir el efecto individual de la repercusión económica conjunta. Mississippi registra una pérdida promedio de US$459 mensuales; sin embargo, el impacto agregado equivaldría al 1.8% de su producto interno bruto, una de las proporciones más elevadas del estudio.

Los beneficiarios del Seguro Social de todos los estados se verían afectados (Foto: Getty Images)

¿QUÉ DEBEN TENER PRESENTE LOS BENEFICIARIOS?

Antes de asociar estas cifras con un cambio en el próximo depósito, es necesario considerar lo siguiente:

Las cantidades corresponden a una simulación del 24%, no a una modificación anunciada para el siguiente pago.

Los montos representan promedios estatales, no cálculos personalizados.

La comparación utiliza datos de 2024 y no determina cuánto cobraría cada jubilado en 2032.

El agotamiento de las reservas no supone la desaparición del programa: el problema consiste en la insuficiencia de ingresos para cubrir todas sus obligaciones.

Las consecuencias futuras dependerán de la evolución financiera y de las medidas que se adopten para afrontar el déficit.

El valor de este ejercicio está en mostrar la dimensión del riesgo para los hogares. Más que anticipar una cantidad exacta, permite entender por qué las decisiones sobre el financiamiento del Seguro Social pueden repercutir en gastos tan cotidianos como la vivienda, la comida y la atención médica.