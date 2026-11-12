A pocas semanas de que llegue diciembre de 2026, el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) contempla una situación particular: algunos beneficiarios recibirán dos depósitos durante ese mes. Aunque esto no representa un ingreso adicional, uno de los pagos llegará con un aumento. A continuación, te explicamos quiénes recibirán ambos depósitos, por qué coincidirán en diciembre y a qué se debe el ajuste.

Dos depósitos llegarán en diciembre, pero corresponderán a meses distintos (Foto referencial: Pexels)

LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS EN DICIEMBRE DE 2026

En diciembre de 2026, todos los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) verán dos depósitos: el primero corresponde al martes 1 de diciembre y el otro al jueves 31. ¿La razón? El 1 de enero es feriado y, al tratarse de un día no laborable, la SSA mueve el depósito al último día hábil anterior.

En palabras sencillas, esto pasa con los pagos de SSI:

El pago “normal” de SSI de diciembre se deposita el 1 de diciembre de 2026, como indica el calendario oficial de la SSA.

El pago de SSI correspondiente a enero de 2027 se adelanta y se deposita el jueves 31 de diciembre de 2026. Por esta razón, en el último mes del año aparecen dos depósitos.

¿A quiénes aplica el doble depósito?

Aplica a todas las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), sin importar si además cobran otros beneficios del Seguro Social (jubilación, incapacidad, sobrevivientes).

Vale precisar que no es un bono ni dinero extra: el segundo depósito es simplemente el pago enero, adelantado porque el 1 es feriado.

EL SEGUNDO PAGO LLEGA CON AUMENTO

Tras el aumento del COLA del 3.6% para 2027, los pagos federales máximos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en Estados Unidos serán de US$1,029 mensuales para una persona elegible y de US$1,544 para una pareja en la que ambos cónyuges sean elegibles, según la Administración del Seguro Social.

Montos de SSI con el aumento

Categoría Máximo mensual en 2026 Máximo mensual en 2027 Aumento mensual Persona elegible US$994 US$1,029 US$35 Pareja con ambos cónyuges elegibles US$1,491 US$1,544 US$53

Cabe precisar que los valores corresponden al máximo federal de cada categoría; el monto para parejas es el total conjunto, no lo que recibe cada integrante.

¿Cuándo recibirán el primer pago con aumento?

Tal como lo indicamos, los beneficiarios de SSI recibirán el primer depósito con el ajuste el 31 de diciembre de 2026. Ese dinero corresponde a enero de 2027 y se adelanta porque el 1 de enero es feriado.

¿Todos cobrarán esos montos?

No. Son los máximos federales, no una cantidad garantizada para todos los beneficiarios. El pago puede reducirse según los ingresos computables de cada persona u hogar. Además, algunos estados añaden un suplemento al beneficio federal.

LO QUE DEBES SABE SOBRE SSI

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir.

Por lo tanto, recibirán el doble beneficio de SSI en octubre las personas que ya están aprobadas en el programa y cumplen las condiciones básicas de elegibilidad.

Tener 65 años o más.

Ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños).

Los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada.

Generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

LO QUE DEBES HACER SI EL DOBLE PAGO DE SSI NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE DICIEMBRE

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

IMPORTANTE: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

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