Millones de beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) recibirán un aumento del 3.6% en sus pagos a partir de 2027, como parte del ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA. Para un trabajador jubilado promedio, el incremento será de unos US$75 mensuales, aunque el monto variará según la prestación de cada persona. Tras el anuncio realizado el 14 de octubre de 2026, te explicamos desde qué fecha comenzarán a llegar los pagos actualizados.

Los depósitos con el nuevo ajuste comenzarán a enviarse en 2027 conforme al calendario habitual de la Administración del Seguro Social (Foto: Sandra Gabriel / Pixabay)

¿CUÁLES SON LAS FECHAS CLAVE DE PAGO DEL AUMENTO DE COLA EN 2027?

Las fechas clave de pago en 2027 dependen del tipo de beneficio y, para la mayoría de las personas, de su fecha de nacimiento.

Si bien, se anunció que el incremento del COLA de 3.6% comenzará el próximo año, lo cierto es que hay un grupo de beneficiarios que cobrará a fines de diciembre de 2026. Se trata de los pagos de SSI, mientras que para el Seguro Social los depósitos comienzan en enero de 2027.

Fechas generales

Beneficio o grupo Fecha habitual de pago en 2027 SSI de enero de 2027 Día 1 de cada mes.

*En 2027, el pago con aumento de COLA será el jueves 31 de diciembre de 2026 porque el 1 de enero es feriado. SSI mensual El día 1 de cada mes; si cae en fin de semana o feriado, se adelanta al día hábil anterior. Seguro Social recibido antes de mayo de 1997 Día 3 de cada mes.

*En 2027, el pago con aumento del COLA será el jueves 31 de diciembre porque 3 de enero cae domingo. Personas que reciben Seguro Social y SSI Seguro Social el día 3 y SSI el día 1 de cada mes.

*En 2027, el pago con aumento del COLA de ambos grupos será el jueves 31 de diciembre de 2026 porque el 3 de enero es domingo y el 1 es feriado. Nacidos del 1 al 10 Segundo miércoles de cada mes.

*En 2027, el pago con aumento del COLA será el miércoles 13 de enero. Nacidos del 11 al 20 Tercer miércoles de cada mes.

*En 2027, el pago con aumento del COLA será el miércoles 20 de enero. Nacidos del 21 al 31 Cuarto miércoles de cada mes.

*En 2027, el pago con aumento del COLA será el miércoles 27 de enero.

Pagos de Seguro Social

Estas fechas corresponden al calendario oficial de la SSA. Si un pago no llega en la fecha prevista, la agencia recomienda esperar tres días postales adicionales antes de comunicarse con ella.

Mes de pago Nacidos del 1 al 10 Nacidos del 11 al 20 Nacidos del 21 al 31 Enero 13 de enero 20 de enero 27 de enero Febrero 10 de febrero 17 de febrero 24 de febrero Marzo 10 de marzo 17 de marzo 24 de marzo Abril 14 de abril 21 de abril 28 de abril Mayo 12 de mayo 19 de mayo 26 de mayo Junio 9 de junio 16 de junio 23 de junio Julio 14 de julio 21 de julio 28 de julio Agosto 11 de agosto 18 de agosto 25 de agosto Septiembre 8 de septiembre 15 de septiembre 22 de septiembre Octubre 13 de octubre 20 de octubre 27 de octubre Noviembre 10 de noviembre 17 de noviembre 24 de noviembre Diciembre 8 de diciembre 15 de diciembre 22 de diciembre

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda que debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original.

cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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