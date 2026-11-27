Hay producciones inspiradas en hechos reales que, desde el primer momento, plantean una interrogante: ¿qué parte de lo que se muestra en pantalla sucedió realmente? Y esa duda rodea a “El secuestro de Toos van der Valk” (en inglés: “Toos: The Van der Valk Kidnapping” y en su idioma original: “Toos: De van der valk ontvoering”), la miniserie de Netflix que recrea el secuestro de una de las empresarias hoteleras más reconocidas de los Países Bajos. Así, llegada del drama al catálogo de la plataforma devolvió el caso al centro de la conversación. Por eso, muchos espectadores quieren conocer quién fue Toos, cómo concluyó aquella pesadilla y qué elementos fueron modificados o inventados para la ficción.

Vale precisar que Toos van der Valk, nacida como Antonia van der Cappelle en Delft en 1930, es la esposa de Gerrit van der Valk, dirigente del grupo hotelero neerlandés Van der Valk.

Y, tal como revela el sitio oficial de la organización empresarial, la pareja se casó en 1954 y tuvo siete hijos.

Además, de acuerdo con A&E, el grupo hotelero Van der Valk comenzó con un restaurante en Vught y creció con el motel de Nuland, en la provincia de Brabante Septentrional, hasta reunir una red de hoteles y restaurantes en los Países Bajos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El secuestro de Toos van der Valk”:

¿QUÉ SUCEDIÓ DURANTE EL SECUESTRO DE 1982?

Según el diario neerlandés NRC, Toos fue secuestrada la noche del 26 de noviembre de 1982 desde su casa en Nuland por miembros de una banda criminal italiana que buscaba a su esposo, Gerrit. Así, al no encontrarlo, se la llevaron a ella.

Omroep Brabant agrega que Toos fue trasladada a Bruselas, donde permaneció retenida y encadenada durante tres semanas.

Y, según su propio relato, recogido en el libro “Mijn ontvoering”, la mujer procuró memorizar detalles de su entorno, información que le permitió después ayudar a la policía a localizar el lugar.

Cabe resaltar que Joep van den Nieuwenhuijzen, yerno de la familia, participó en las negociaciones telefónicas tras un primer intercambio fallido.

Y Marijke, la hija de Toos, y su esposo, Harry Heinrichs, entregaron finalmente el dinero del rescate (alrededor de unos 12,5 millones de florines).

De esta forma, ella quedó libre el 17 de diciembre de 1982, tras 21 días de cautiverio, cerca de Eindhoven.

¿QUÉ TAN EXACTA ES LA SERIE DE NETFLIX?

Netflix presenta “El secuestro de Toos van der Valk” como un drama inspirado en un caso real.

Y es que si bien la serie recrea el secuestro, la retención en Bruselas, la negociación del rescate y la liberación, incluye elementos dramatizados cuya correspondencia exacta con los hechos no está documentada.

Por ejemplo, la producción incluye al policía Cor Mulder, quien vive en el hotel Nuland haciéndose pasar por el “sobrino Cor”. Sin embargo, no hay evidencia pública que confirme que ese personaje existiera con ese nombre.

Es decir, conviene ver la serie como una ficción basada en un secuestro real, no como una crónica exacta de los acontecimientos.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS SECUESTRADORES Y CON TOOS?

En la vida real, tres de los cuatro secuestradores italianos fueron detenidos en el mes posterior a la liberación de Toos.

Resulta que eran integrantes de una banda de asaltantes de bancos y, del dinero del rescate, solo se recuperaron dos millones de florines.

Eventualmente, en agosto de 1983, se celebró el juicio en Den Bosch. Aquí, Franco Cat-Berro y Giuseppe Ravelli fueron condenados a doce años de prisión, mientras que Giancarlo Tomei recibió ocho años.

Y, más tarde, otros nueve italianos fueron condenados en Italia por su participación en el caso.

Respecto a Toos y Gerrit, ellos se mudaron después a Suiza. Así, en el 2011, Toos contó su experiencia en el libro “Mijn ontvoering”, escrito por Elle van Rijn a partir de extensas entrevistas con ella y su familia.

La serie "El secuestro de Toos van der Valk" explora los 20 días de angustia que vivió la familia de la matriarca del mayor imperio hotelero de los Países Bajos para liberarla (Foto: Submarine / Netflix)