Llevabas tiempo esperando el Black Friday para llevarte, a buen precio, ese electrodoméstico o producto que tanto deseabas. Comparaste ofertas, lo pusiste en el carrito y pagaste, seguro de que habías hecho un gran negocio. Sin embargo, algo sale mal: justo después de completar la compra, el artículo aparece como agotado. Enseguida llegan las preguntas: ¿te lo enviarán de todos modos?, ¿está en riesgo tu dinero?, ¿puede la tienda anular tu pedido? Aquí te contamos qué ocurre y cómo puedes actuar.

¿Pagaste una oferta de Black Friday y ya no está disponible? Así puedes recuperar tu dinero (Foto: Magnific)

¿QUÉ PASA CON TU PEDIDO?

Si el producto se agota después de que pagaste, no pierdes tu dinero. La tienda puede cancelar el pedido, pero tiene que avisarte y devolverte el pago.

Una compra ya procesada no se cancela sola porque el artículo desaparezca del catálogo. Tampoco te garantiza el producto hasta que la tienda confirme que puede enviarlo.

Estos son tus derechos en EE.UU.

Si el envío se retrasa, el vendedor debe avisarte y darte a elegir entre aceptar la demora o cancelar el pedido con reembolso total, señala la Comisión Federal de Comercio.

Si no envía el pedido, debe devolverte todo el dinero. No basta con darte una tarjeta de regalo o crédito de la tienda.

Si la tienda no te reembolsa, puedes disputar el cargo con tu tarjeta.

¿QUÉ HACER SI TU COMPRA SE AGOTÓ TRAS CANCELAR?

1. Guarda capturas de pantalla de la confirmación del pedido, los correos y el recibo.

2. Escribe a la tienda para pedir una explicación de la cancelación.

3. Pregunta si pueden surtir el pedido más adelante al precio que pagaste, si todavía quieres el producto.

4. Si no te dan solución, presenta un reclamo formal.

5. Verifica que el reembolso llegue. Suele aparecer automáticamente, pero puede tardar unos días.

Guarda las capturas de pantalla, escribe a la tienda y revisa que el reembolso llegue: los pasos clave si cancelan tu pedido (Foto: Pexels / Imagen referencial)

¿Y SI ESTÁS EN OTRO PAÍS?

España y la UE: la tienda debe informarte y devolverte el dinero sin demora injustificada. Si se retrasa sin motivo, puedes reclamar el doble de la cantidad. El vendedor también puede ofrecerte un producto similar o de mayor calidad. Si no te sirve, tienes 14 días para desistir, publica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

la tienda debe informarte y devolverte el dinero sin demora injustificada. Si se retrasa sin motivo, puedes reclamar el doble de la cantidad. El vendedor también puede ofrecerte un producto similar o de mayor calidad. Si no te sirve, tienes 14 días para desistir, publica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Reino Unido: tienes derecho a un reembolso completo. Debe llegar sin demora injustificada y, como máximo, 14 días después de que la tienda acepte que te corresponde.

Recuerda: un descuento agotado no suele reponerse. Si la tienda cancela, es posible que el producto vuelva a venderse a un precio más alto.