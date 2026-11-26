El Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias, que por primera vez en sus 100 años de historia fue pospuesto por el clima, se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en Nueva York. Los globos gigantes, que ya se habían inflado el miércoles, se desinflaron por la tormenta prevista y deberán prepararse de nuevo. Ese segundo inflado tendría un costo que, según estimaciones publicadas por la prensa estadounidense, sería millonario. A continuación, revelamos la cifra.

Macy’s prepara una celebración que podrá disfrutarse en las calles de Manhattan y por televisión (Foto: Macy´s / Instagram)

¿CUÁNTO LE COSTARÍA A MACY’S VOLVER A INFLAR LOS GLOBOS DEL DESFILE?

Según estimaciones citadas por medios como el New York Post, volver a inflar los globos podría costar a la empresa cerca de 1.7 millones de dólares, aunque Macy’s no ha confirmado esa cifra.

Parte del alto costo se explicaría por la escasez actual de helio, vinculada a la guerra en Irán. Más de un tercio del suministro mundial de este gas natural, que se extrae de formaciones rocosas subterráneas, proviene del complejo de Ras Laffan, en Qatar, que sufrió daños por bombardeos iraníes este año.

¿CUÁNDO INFLARÁN OTRA VEZ LOS GLOBOS?

Después de que los globos fueron desinflados la noche del miércoles, los llevaron a Nueva Jersey, donde los prepararán para el desfile del sábado en Nueva York. Según informaron las autoridades, el nuevo inflado se realizará el viernes 27 de noviembre , pero no estará abierto al público, tal como confirmó el productor ejecutivo de Macy’s, Will Coss.

Cabe mencionar que ni Macy’s ni las autoridades explicaron por qué el nuevo inflado no estará abierto al público .

Este año, el desfile cuenta con 100 figuras inflables, en el marco de su edición número 100. El inflado de los globos es una tradición en el Upper West Side de Manhattan, donde miles de personas se reunieron el miércoles para verlo, publica abc7 NY.

Cabe precisar que se trata del desfile número 100, no su centenario. La tradición comenzó en 1924, pero se suspendió durante tres años de la Segunda Guerra Mundial; por eso, la centésima edición corresponde a 2026. La propia organización presenta la celebración como el “100th Macy’s Thanksgiving Day Parade”.