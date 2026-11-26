El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tendrá que hacer una pausa a sus actividades, pues será operado del tendón de Aquiles este viernes 27 de noviembre, al día siguiente de Thanksgiving, por una lesión sufrida durante un partido de fútbol contra periodistas que cubren el Ayuntamiento. Según adelantó, permanecerá indisponible desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde y después necesitará unos días de reposo. El mandatario, de 35 años, ha estado acudido a actividades públicas con muletas y una bota ortopédica. Ante las preguntas sobre cómo afronta el procedimiento, reconoció que siente miedo porque nunca había pasado por el quirófano.

Aunque anticipó que descansará “un par de días”, todavía no ha precisado cuándo retomará toda su agenda presencial, por lo que habrá que esperar un poco más para conocer mayores detalles al respecto. Por lo pronto, te cuento todo lo que se sabe de este proceso.

¿DE QUÉ SERÁ OPERADO ZOHRAN MAMDANI Y CUÁNDO INGRESARÁ AL QUIRÓFANO?

Como han informado medios como New York Post, amNY, ABC11, entre otros, el funcionario se someterá a una cirugía para reparar la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el jueves 19 de noviembre durante un encuentro amistoso de fútbol (soccer, como le dicen muchos estadounidenses). En aquella jornada participaron integrantes de la oficina de prensa municipal y reporteros encargados de seguir las actividades de City Hall.

La intervención está programada para el viernes 27, después del Día de Acción de Gracias. Durante una conferencia celebrada el lunes 23 en Brooklyn, Mamdani calculó que estará indisponible entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m. Esa franja corresponde al tiempo que prevé permanecer fuera de funciones, no necesariamente a la duración del procedimiento.

“Tengo miedo. Será mi primera cirugía”, expresó al responder a los periodistas. Para darse ánimo, recurrió a una referencia conocida entre los aficionados al baloncesto: Jayson Tatum, figura de los Boston Celtics, quien también atravesó una operación por una lesión del tendón de Aquiles.

“Simplemente sigo diciéndome que Jayson Tatum lo hizo. Todo es posible”, comentó.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que será operado el viernes 27 de noviembre (Foto: Getty Images)

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ FUERA DE SUS FUNCIONES?

El alcalde anticipó una ausencia de aproximadamente cinco horas durante la jornada del viernes y un reposo inicial de “un par de días”. Sin embargo, no anunció que el reemplazo institucional vaya a extenderse durante todo ese descanso ni detalló cuándo volverá a cumplir su agenda completa.

La lesión ya había alterado su rutina. Tras el encuentro deportivo, Mamdani apareció en actividades públicas con muletas y una bota ortopédica en el pie derecho. También relató que entró al encuentro como suplente y había marcado un gol poco antes de lastimarse.

“No me estiré”, admitió sobre la preparación previa al partido. En otra explicación del incidente, bromeó con que “se le había olvidado que tenía 35 años”.

El alcalde Zohran Mamdani ha estado asistiendo a sus actividades con muletas y una bota ortopédica (Foto: Getty Images)

¿QUIÉN QUEDARÁ AL MANDO DE NUEVA YORK DURANTE LA OPERACIÓN?

Dean Fuleihan, primer vicealcalde, asumirá las responsabilidades del despacho mientras Mamdani esté en cirugía. Al describir cómo se cubrirá su ausencia, el mandatario indicó que seguirá el orden legal establecido y mencionó después a Julia Kerson, vicealcaldesa de Operaciones.

“Seguiremos el orden legal establecido: primero será nuestro primer vicealcalde, Dean Fuleihan, y después, nuestra vicealcaldesa de Operaciones, Julia Kerson”, explicó, en traducción de sus declaraciones en inglés.