Rayados de Monterrey y Club América se enfrentan, hoy miércoles 25 de noviembre, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio BBVA. El pitazo inicial del partido será a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y lo puedes ver EN VIVO GRATIS por TUDN y Canal 5. El conjunto azulcrema, dirigido por Guillermo Almada, llega a esta instancia tras finalizar la fase regular en el tercer puesto de la clasificación general con 30 puntos (ocho victorias, seis empates y tres derrotas), ubicación que le otorga la ventaja del criterio de desempate y el derecho a cerrar la eliminatoria en el Estadio Banorte.

Por su parte, Rayados de Monterrey regresa a la fase final del fútbol mexicano tras asegurar el sexto lugar de la tabla general con 27 unidades (ocho triunfos, tres empates y seis derrotas). En su primer certamen al mando del equipo, el técnico argentino Matías Almeyda logró sellar el boleto gracias a un cierre de dos victorias consecutivas como visitante, coronado con el triunfo por 2-0 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario en la última fecha.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Rayados de Monterrey por la Liguilla del Apertura?

El encuentro entre América vs. Rayados de Monterrey podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android e iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Rayados de Monterrey por la Liga MX?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Monterrey en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el América vs. Monterrey por la Liga MX

Partido: América vs. Rayados de Monterrey

Competencia: Cuartos de final del Torneo Apertura Liga MX - ida

Fecha: Miércoles 25 de noviembre del 2026

Horaria: 21:10 horas (CDMX)

Televisión: Canal 5 (señal abierta) y TUDN

Sede: Estadio BBVA