Tomar decisiones es parte de la vida y, en muchas ocasiones, supone analizar distintas opciones, resolver dudas y anticipar lo que podría ocurrir. Sin embargo, algunas personas dan demasiado peso a las cifras, las estadísticas o los comentarios ajenos, sin profundizar en la situación que deben afrontar. La frase del día, atribuida a Platón, plantea una reflexión sobre el valor del conocimiento para tomar decisiones conscientes, actuar con buen juicio y entender que los números no siempre deben ser el principal criterio para escoger un camino.

El filósofo griego dejó una reflexión que conserva vigencia en una sociedad donde los resultados, las mediciones y las cantidades parecen tener cada vez más peso. “Una buena decisión se basa en el conocimiento, no en los números”, señala la frase, que plantea una diferencia fundamental entre acumular datos y comprender una situación antes de actuar.

La frase del día de Platón invita a pensar por qué una buena elección debe apoyarse en la sabiduría y no en las cifras. | Crédito: Gestión Mix

¿Qué significa la frase de Platón sobre las buenas decisiones?

La reflexión plantea que una decisión acertada no depende exclusivamente de cifras, porcentajes o resultados cuantificables. Aunque estos elementos pueden aportar información valiosa, no siempre explican todas las circunstancias que rodean un problema.

Por ejemplo, al elegir un trabajo, una persona podría concentrarse únicamente en el salario ofrecido. Sin embargo, también debería considerar las oportunidades de crecimiento, el ambiente laboral, la estabilidad y el aprendizaje que puede obtener. Una cifra más alta no necesariamente representa la mejor alternativa.

Desde esta perspectiva, Platón invita a desarrollar un pensamiento crítico. Antes de elegir, es necesario investigar, comprender los diferentes escenarios y reconocer qué factores tienen verdadera importancia.

La frase también recuerda que tener mucha información no significa necesariamente poseer conocimiento. Los datos adquieren valor cuando se interpretan correctamente y permiten comprender mejor la realidad.

La frase del día de Platón recuerda que una buena decisión requiere comprender antes de elegir. | Crédito: iStock

Más citas de Platón

“Sé amable, porque cada persona que conoces está librando una batalla más dura.”

“Cada corazón canta una canción, incompleta, hasta que otro corazón le susurra una respuesta. Quienes desean cantar siempre encuentran una canción. Al contacto de un amante, todos se convierten en poetas.”

“Podemos perdonar fácilmente a un niño que le tiene miedo a la oscuridad; la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres le tienen miedo a la luz.”

“Solo los muertos han visto el fin de la guerra.”

“No eduques a un niño por la fuerza ni con dureza; guíalo hacia el aprendizaje mediante aquello que entretiene su mente, para que puedas descubrir con mayor precisión la inclinación particular del genio de cada uno.”