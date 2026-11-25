Nueva York celebrará el centenario del Macy’s Thanksgiving Day Parade el sábado 28 de noviembre de 2026, después de que la organización y las autoridades municipales decidieran aplazar el evento por las condiciones meteorológicas extremas previstas para Thanksgiving. La tradicional marcha recorrerá Manhattan desde el Upper West Side hasta Herald Square y reunirá globos gigantes, carrozas temáticas, bandas musicales y actuaciones de artistas invitados. La salida está programada para las 8:30 a. m. (hora del Este). NBC, cadena encargada de la transmisión, emitirá el jueves 26 una repetición de la edición de 2025 a las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias estadounidenses.

La edición número 100 del Macy’s Thanksgiving Day Parade tendrá un significado especial para una celebración que comenzó en 1924. La organización anunció 100 elementos inflables, entre ellos nuevas figuras inspiradas en personajes populares, mientras que el programa musical reunirá a intérpretes de distintos géneros y elencos de Broadway. La programación televisiva y las opciones de streaming para la nueva fecha deben consultarse en los anuncios actualizados de cada cadena.

¿A qué hora comienza el desfile de Thanksgiving 2026?

El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 comenzará el sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m. ET, en Nueva York. La fecha original era el jueves 26 de noviembre, pero Macy’s anunció el aplazamiento el miércoles 25 debido a los fuertes vientos, las lluvias y los riesgos para la seguridad de participantes y espectadores.

El recorrido tradicional tiene una duración aproximada de tres horas y media y atraviesa unas 2,5 millas de Manhattan, desde West 77th Street y Central Park West hasta Macy’s Herald Square.

Estos son los horarios correspondientes al momento en que el desfile salga físicamente de Manhattan:

Zona horaria Hora de inicio Este (ET) 8:30 a. m. Central (CT) 7:30 a. m. Montaña (MT) 6:30 a. m. Pacífico (PT) 5:30 a. m. Alaska (AKST) 4:30 a. m. Hawái (HST) 3:30 a. m.

Estos horarios representan la conversión de las 8:30 a. m. de Nueva York del sábado 28 de noviembre. No deben confundirse con la programación de NBC del jueves 26, cuando la cadena emitirá una repetición de la edición de 2025 a las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias de Estados Unidos.

¿Dónde ver el desfile de Macy’s 2026 EN VIVO por TV y streaming?

NBC es la cadena principal encargada de transmitir el Macy’s Thanksgiving Day Parade. Sin embargo, el aplazamiento modificó la programación originalmente anunciada para el jueves 26 de noviembre.

La cadena confirmó que emitirá una repetición de la edición de 2025 el jueves a las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias estadounidenses. La celebración centenaria de 2026 se realizará el sábado 28 de noviembre.

Canales de TV y plataformas online Idioma Programación NBC Inglés Repetición de 2025 el jueves 26, a las 8:30 a. m. Telemundo Español Cobertura del sábado pendiente de confirmación Peacock Inglés Disponibilidad del desfile del sábado pendiente de confirmación

La transmisión original de NBC contaba con Savannah Guthrie, Al Roker y Hoda Kotb como presentadores. En Telemundo, la cobertura anunciada estaba a cargo de Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. No obstante, los horarios y la participación de estos presentadores para la fecha reprogramada deben confirmarse.

Para quienes prefieran ver el desfile por internet, Peacock fue anunciado como opción de streaming para la programación original. Los espectadores deben consultar las actualizaciones de la plataforma para conocer la disponibilidad de la edición del sábado.

¿Cuál es la ruta del desfile de Macy’s 2026 en Nueva York?

El recorrido tradicional comenzará en West 77th Street y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan. Desde allí, la caravana avanzará hacia el sur por Central Park West, pasará por Columbus Circle y continuará por Central Park South antes de incorporarse a Sixth Avenue.

La parte final del trayecto seguirá por Sixth Avenue hasta West 34th Street, donde girará hacia el oeste para llegar a Macy’s Herald Square, cerca de la intersección con Seventh Avenue.

Puntos principales de la ruta:

Salida: West 77th Street y Central Park West.

West 77th Street y Central Park West. Primer tramo: Central Park West, en dirección sur.

Central Park West, en dirección sur. Columbus Circle: giro hacia Central Park South.

giro hacia Central Park South. Tramo central: recorrido por Sixth Avenue.

recorrido por Sixth Avenue. Llegada: Macy’s Herald Square, en West 34th Street.

Mapa del recorrido del desfile

La ruta tradicional conecta el Upper West Side con Herald Square y atraviesa algunos de los puntos más conocidos de Manhattan. Los espectadores deben consultar los anuncios municipales para comprobar si se mantienen los accesos y las restricciones originalmente previstos para el sábado.

¿Dónde ver gratis el desfile de Macy’s en las calles de Nueva York?

Los espectadores que quieran presenciar el desfile en persona podrán utilizar las áreas públicas habilitadas a lo largo de parte del recorrido, de acuerdo con las disposiciones de acceso de las autoridades municipales.

Entre los sectores señalados para el público en la programación original se encuentran el lado oeste de Central Park, junto a Central Park West, y distintos tramos de Sixth Avenue.

Estas son las zonas de observación anunciadas inicialmente:

Central Park West: entre West 75th Street y West 61st Street.

entre West 75th Street y West 61st Street. Sixth Avenue: entre West 59th Street y West 38th Street.

No todas las áreas de la ruta permiten el acceso general. Columbus Circle, Central Park South, la zona de preparación de los globos en West 77th Street y las áreas de producción y gradas de Herald Square tienen restricciones para el público. Debido al cambio de fecha, conviene verificar si estas disposiciones se mantienen para el sábado 28 de noviembre.

¿Qué globos y carrozas tendrá el desfile de Macy’s 2026?

La edición del centenario contará con 100 elementos inflables, entre globos tradicionales, figuras nuevas y otras atracciones. La lista de novedades incluye personajes y diseños vinculados con el entretenimiento, la cultura popular y la identidad de Macy’s.

Entre los nuevos globos y figuras anunciados destacan:

Billie Brightpaw.

Blue Hippopotamus.

Macy’s Blueprint Stars.

Bluey.

Buckaroo Bob the Minion.

Earl the Squirrel.

Hello Kitty Big Apple.

Joe Cool y Woodstock.

Sorcerer’s Apprentice Mickey.

Underdog.

También se incorporará un nuevo Balloonicle, una combinación de globo y vehículo, llamado Fuzzyeti’s Fur Wheel Drive, presentado por Levi’s.

Entre las figuras que regresan aparecen Buzz Lightyear, Dora, Felix the Cat, Goku, Mario, Pikachu, PAC-MAN, Shrek’s Onion Carriage, Spider-Man, SpongeBob SquarePants y Gary, además de personajes de KPop Demon Hunters y PAW Patrol.

La participación de estos elementos corresponde a la programación anunciada originalmente y podría estar sujeta a las medidas de seguridad meteorológica.

¿Qué artistas cantarán en el desfile de Macy’s Thanksgiving 2026?

La programación musical anunciada reunirá a artistas de pop, rock, música latina y otros géneros. Entre los nombres anunciados figuran Feid, RAYE, Teddy Swims, Wyclef Jean, Queen Latifah, JoJo, Natalie Merchant, Baha Men, Blues Traveler, DEVO, Icona Pop, Il Volo, Indigo Girls, Smash Mouth y RIIZE.

También participarán Leslie Odom Jr., Keke Palmer, Anthony Ramos, Mckenna Grace, EJAE, Jamie Miller, Megan Moroney y Ryan Peter Murphy, entre otros invitados.

El programa incluirá actuaciones especiales en Herald Square y presentaciones de elencos de Broadway. Megan Moroney y Teddy Swims figuran entre los artistas con actuaciones especiales en ese punto del recorrido. Además, Megan Hilty encabezará un tributo a Dolly Parton con EJAE como invitada.

La lista corresponde al programa anunciado para la fecha original; cualquier modificación para el sábado deberá confirmarse mediante una actualización de los organizadores.

¿Qué musicales de Broadway participarán?

La celebración contará con un segmento especial de Broadway que reunirá a elencos de producciones como:

The Book of Mormon.

Chicago.

Aladdin.

Hamilton.

The Lost Boys.

Rent.

The Rocky Horror Show.

Schmigadoon!

Wicked.

Julianne Hough será la encargada de introducir este segmento. También está prevista la participación de las Radio City Rockettes.

¿Por qué se aplazó el desfile de Macy’s 2026?

Macy’s y las autoridades de Nueva York decidieron trasladar el desfile al sábado 28 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas extremas previstas para Thanksgiving.

El pronóstico contemplaba ráfagas de viento de entre 50 y 60 millas por hora (80 y 96 kilómetros por hora), vientos sostenidos de entre 30 y 38 millas por hora (48 y 61 kilómetros por hora) y lluvias moderadas a fuertes.

Estas condiciones representaban un riesgo para los participantes y espectadores, especialmente por la presencia de globos gigantes que pueden desviarse de su trayectoria cuando los vientos son demasiado intensos.

Macy’s comunicó que la decisión se tomó después de consultar con las autoridades municipales y los organismos asociados, priorizando la seguridad de todos los participantes.

¿Qué bandas participarán en el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?

Las bandas escolares y universitarias forman parte de las atracciones tradicionales del desfile. Entre las agrupaciones seleccionadas para esta edición se encuentra el James F. Byrnes High School Rebel Regiment, de Duncan, Carolina del Sur.

La banda está integrada por aproximadamente 300 estudiantes y fue elegida entre más de un centenar de postulantes. Esta será su cuarta participación en el desfile, después de sus apariciones en 1980, 1996 y 2002. La agrupación también recibió una subvención de Macy’s por 10.000 dólares para apoyar su participación.

¿Por qué el desfile de Macy’s 2026 celebra su edición número 100?

El primer desfile de Macy’s se realizó en 1924 y, desde entonces, se convirtió en una de las tradiciones más reconocidas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La celebración no se llevó a cabo entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial, por lo que la edición de 2026 representa el centenario del número de desfiles realizados, no el centenario exacto de años desde su primera presentación.

En 1927 apareció el primer globo de un personaje, Felix the Cat. Décadas después, el evento incorporó nuevas medidas de seguridad para los inflables, especialmente después del accidente ocurrido en 1997, cuando el globo de Cat in the Hat hirió a cuatro personas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el desfile de Thanksgiving 2026

¿Cuándo es el desfile de Macy’s 2026?

El desfile se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en Nueva York. Originalmente estaba programado para el jueves 26, pero Macy’s decidió aplazarlo por las condiciones meteorológicas extremas.

¿A qué hora empieza el desfile en Nueva York?

La salida está programada para las 8:30 a. m. ET del sábado 28 de noviembre, desde West 77th Street y Central Park West.

¿Qué canal transmite el desfile de Macy’s en español?

Telemundo había anunciado la cobertura en español para la programación original. La transmisión correspondiente al sábado debe confirmarse tras el aplazamiento. NBC emitirá una repetición de la edición de 2025 el jueves 26.

¿Dónde termina el desfile de Macy’s?

El recorrido tradicional finalizará en Macy’s Herald Square, cerca de West 34th Street y Seventh Avenue, en Manhattan.

¿Cuánto dura el Macy’s Thanksgiving Day Parade?

La transmisión original tenía una duración estimada de aproximadamente tres horas y media. El horario definitivo de finalización de la edición reprogramada debe confirmarse.

¿Se puede asistir gratis al desfile en Nueva York?

Sí. El desfile tradicionalmente cuenta con sectores públicos gratuitos a lo largo de parte de la ruta, aunque algunas zonas están restringidas y no permiten el acceso general. Los espectadores deben comprobar las disposiciones de acceso para el sábado 28 de noviembre.