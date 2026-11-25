Para los hogares hispanos que estiran cada dólar entre la renta, el supermercado y el cuidado de los niños, las novedades fiscales de 2027 merecen atención. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció ajustes por inflación que elevarán la deducción estándar a US$33,200 para matrimonios con declaración conjunta y el Crédito Tributario por Hijos hasta un máximo de US$2,300 por cada menor elegible. Aunque estas cifras pueden influir en el presupuesto familiar, no representan pagos automáticos: su aplicación dependerá de los requisitos correspondientes y, por lo general, se reflejará en los formularios presentados en 2028. Antes de calcular un posible ahorro, conviene entender qué cambia y cómo funciona cada beneficio.

La actualización, difundida el 5 de noviembre de 2026, comprende cerca de 70 disposiciones. Entre ellas figuran nuevos umbrales del impuesto federal sobre los ingresos, beneficios laborales y límites aplicables a determinados gastos empresariales. Los detalles aparecen en el documento Revenue Procedure 2026-35.

Declarar tus impuestos es fundamental si vives en Estados Unidos (Foto: Pexels)

¿CUÁNTO AUMENTARÁ LA DEDUCCIÓN ESTÁNDAR EN 2027?

La deducción estándar permite restar una cantidad determinada de los ingresos antes de calcular el impuesto federal. A diferencia de un crédito tributario, no reduce directamente la obligación fiscal ni constituye dinero que el contribuyente recibirá del Gobierno. Los valores generales dependerán del estado civil para efectos de la declaración:

Modalidad de presentación Deducción estándar en 2027 Casados con declaración conjunta US$33,200 Solteros US$16,600 Casados que declaran por separado US$16,600 Cabeza de familia (Head of Household) US$24,925

Para los matrimonios que declaren conjuntamente, el incremento será de US$1,000 respecto de 2026. En cambio, quienes presenten como solteros tendrán una deducción general de US$16,600, siempre que les corresponda utilizarla.

EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS SUBIRÁ HASTA US$2,300

Esto es algo que siempre genera interés. El Crédito Tributario por Hijos, conocido como Child Tax Credit o CTC, alcanzará un máximo de US$2,300 por cada menor que reúna los requisitos. La cifra supone un aumento de US$100 frente al año anterior.

También crecerá la parte potencialmente reembolsable, que pasará de US$1,700 a US$1,800. Ese componente puede permitir la devolución de dinero incluso cuando la obligación tributaria resulte inferior al beneficio, dentro de las condiciones aplicables.

Concepto Año fiscal 2026 Año fiscal 2027 Crédito Tributario por Hijos máximo US$2,200 US$2,300 Parte potencialmente reembolsable US$1,700 US$1,800

ASÍ QUEDARÁN LOS TRAMOS DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE LOS INGRESOS

Las siete tasas federales se mantendrán entre el 10% y el 37%. La modificación estará en los umbrales que determinan qué parte de los ingresos queda comprendida en cada intervalo. La siguiente tabla corresponde a contribuyentes solteros y matrimonios con declaración conjunta. Sus cifras representan ingresos sujetos a impuestos, no necesariamente el salario bruto que aparece en el cheque de pago.

Tasa federal Solteros Casados con declaración conjunta 10% Hasta US$12,800 Hasta US$25,600 12% Más de US$12,800 y hasta US$52,025 Más de US$25,600 y hasta US$104,050 22% Más de US$52,025 y hasta US$109,125 Más de US$104,050 y hasta US$218,250 24% Más de US$109,125 y hasta US$208,325 Más de US$218,250 y hasta US$416,650 32% Más de US$208,325 y hasta US$264,550 Más de US$416,650 y hasta US$529,100 35% Más de US$264,550 y hasta US$661,375 Más de US$529,100 y hasta US$793,650 37% Más de US$661,375 Más de US$793,650

EL EITC ALCANZARÁ UN MÁXIMO DE US$8,496

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, identificado por las siglas EITC, también tendrá un incremento. Para personas elegibles con tres o más hijos que cumplan las condiciones, el máximo llegará a US$8,496 en 2027, frente a los US$8,231 establecidos para 2026.

La diferencia será de US$265. Sin embargo, ese límite corresponde a una categoría específica y no debe interpretarse como el beneficio disponible para todos los solicitantes.

Este apoyo está dirigido a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados. Su cálculo considera factores como la remuneración obtenida, el estado civil tributario y la cantidad de menores calificados.

OTROS LÍMITES QUE ACTUALIZARÁ EL IRS PARA 2027

La revisión también abarca el Impuesto Mínimo Alternativo, las herencias, las donaciones y determinados ingresos obtenidos fuera del país. Estos son algunos de los principales cambios:

Disposición Límite para 2027 Comparación con 2026 Exención del Impuesto Mínimo Alternativo (AMT) para personas no casadas US$93,000 Ajustada por inflación Exención del AMT para matrimonios con declaración conjunta US$144,700 Ajustada por inflación Exclusión básica del impuesto federal sobre herencias US$15,480,000 Sube desde US$15,000,000 Exclusión anual para donaciones US$20,000 Sube desde US$19,000 Exclusión anual para donaciones a un cónyuge que no sea ciudadano estadounidense US$201,000 Sube desde US$194,000 Exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero US$137,300 Sube desde US$132,900

En el caso del AMT, la exención comenzará a reducirse a partir de US$515,950 para personas no casadas. El umbral será de US$1,031,900 entre matrimonios que presenten conjuntamente.

Respecto de las donaciones, los US$20,000 constituyen la exclusión anual por destinatario, bajo las condiciones correspondientes. No se trata de una deducción por aportaciones a organizaciones benéficas ni de un límite general que prohíba entregar una suma mayor.

EL CRÉDITO POR ADOPCIÓN AUMENTARÁ HASTA $18,250

Las familias que afronten gastos calificados de adopción podrán acceder a un crédito máximo de US$18,250 durante 2027. El límite anterior era de US$17,670. Por su parte, el componente potencialmente reembolsable llegará a US$5,280. La aplicación dependerá de los desembolsos elegibles y de las condiciones establecidas para este beneficio.

NUEVOS MONTOS PARA TRANSPORTE Y CUENTAS DE GASTOS MÉDICOS

Los ajustes alcanzarán ciertas prestaciones ofrecidas por empleadores. En transporte calificado, el límite mensual subirá a US$350; por separado, el estacionamiento tendrá ese mismo tope. Ambas cantidades representan un aumento de US$10 frente a 2026. No constituyen pagos universales, sino valores aplicables a beneficios laborales sujetos a requisitos.

Las cuentas de gastos flexibles de salud, conocidas como FSA, también registrarán modificaciones:

Concepto Año fiscal 2026 Año fiscal 2027 Aportaciones voluntarias del empleado mediante reducción salarial US$3,400 US$3,500 Saldo máximo trasladable, si el plan lo permite US$680 US$700

LÍMITES PARA LAS CUENTAS DE AHORRO MÉDICO MSA

El organismo actualizó los rangos de deducibles y los topes de desembolsos correspondientes a planes vinculados con cuentas de ahorro médico MSA:

Concepto Cobertura individual en 2027 Cobertura familiar en 2027 Deducible mínimo anual US$3,000 US$6,050 Deducible máximo anual US$4,550 US$9,050 Límite máximo de gastos de bolsillo US$6,050 US$11,050

¿QUÉ CAMBIARÁ PARA NEGOCIOS Y EMPLEADORES?

Los propietarios de negocios con bienes y equipos elegibles tendrán un límite mayor de deducción bajo la Sección 179. El monto pasará de US$2,560,000 a US$2,640,000.

Esta disposición permite deducir el costo de determinados activos durante el ejercicio en que se ponen en servicio, en lugar de distribuirlo a lo largo de varios años, sujeto a las restricciones correspondientes.

Disposición Año fiscal 2026 Año fiscal 2027 Límite de deducción bajo la Sección 179 US$2,560,000 US$2,640,000 Límite específico para determinados vehículos SUV US$32,000 US$33,100

Asimismo, el Crédito Tributario por Cuidado Infantil Proporcionado por el Empleador alcanzará un máximo de US$515,943.67. Para pequeñas empresas elegibles, podrá llegar a US$619,132.40.

EL IRS informó de estas modificaciones, las cuales se verán más a detalle cuando presentes tu declaración en el año 2028 (Foto: AFP)

¿QUÉ DISPOSICIONES NO AUMENTARÁN POR INFLACIÓN?

El anuncio también identifica conceptos que permanecerán sin actualización. Entre los principales figuran:

Exenciones personales: seguirán en US$0. Su eliminación, establecida por la reforma tributaria de 2017, se hizo permanente mediante la legislación denominada por el IRS Working Families Tax Cuts.

Deducciones detalladas: continuará eliminado el antiguo límite general. Sin embargo, existe una restricción sobre el beneficio tributario para quienes se encuentren en el tramo máximo del 37%.

Crédito de Aprendizaje Permanente (Lifetime Learning Credit): los intervalos de reducción gradual permanecerán entre US$80,000 y US$90,000 de ingreso bruto ajustado modificado, o entre US$160,000 y US$180,000 para matrimonios con declaración conjunta.

¿CUÁNDO SE UTILIZARÁN LOS NUEVOS MONTOS?

Para evitar confusiones al preparar documentos o coordinar una cita con el preparador de impuestos, conviene distinguir estos dos momentos: