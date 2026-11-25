Desde el Estadio Olímpico de Bakú, este miércoles 25 de noviembre no te pierdas la transmisión de FC Barcelona vs. Sabah EN VIVO vía ESPN y Disney Plus en Latinoamérica, encuentro que se vivirá por la Jornada 5 de la fase de liga de la Champions League 2026-27. Los blaugranas quieren mantenerse dentro de los 8 primeros lugares y con un triunfo pueden subir hasta el cuarto lugar, solo por debajo del Real Madrid, PSG y Como.

¿En qué canal ver ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Sabah por la Champions League 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido por la Champions League, pero revisa la programación de tu localidad.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.

País Operador Canal Argentina DirecTV 621 SD / 1621 HD Argentina Telecentro 105 SD / 1011 HD Argentina Flow 103 HD Colombia DirecTV 621 SD / 1621 HD Colombia Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Colombia Claro 540 HD / 1510 HD Perú DIRECTV 621 SD / 1621 HD Perú Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Perú Claro 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Chile DIRECTV 610 SD / 1621 HD Chile Movistar 480 SD / 884 HD Chile Claro 174 SD / 474 HD Chile VTR 49 Ecuador DIRECTV 200 SD / 730 HD Ecuador CNT 621 SD / 1621 HD Ecuador Grupo TV Cable 200 SD / 730 HD Venezuela DIRECTV 621 SD / 1621 HD Venezuela Movistar 483 SD Venezuela Netuno 30 Uruguay DIRECTV 621 SD / 1621 HD Uruguay Cablevisión Flow 103 SD / 101 HD / 716 HD Paraguay Personal Flow 101 HD Paraguay Copaco 51 SD / 503 HD Paraguay Claro 93 SD / 124 HD Bolivia Entel 40 HD Bolivia TiGo 510 SD / 702 HD Bolivia Cotas 54 SD/HD

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Barcelona vs. Sabah por la Champions League?

ESPN 2 es otra de las señales deportivas que los usuarios pueden consultar en la oferta de televisión de pago de distintos países de la región. Para conocer si transmitirá el partido Barcelona vs. Sabah, es necesario revisar la programación correspondiente al mercado y al operador contratado.

País Operador Canal Argentina Antina 25 SD / 155 HD Argentina DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Argentina Telecentro 104 / 1009 HD Argentina Flow 102 HD Chile DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Chile Movistar 482 SD / 886 HD Chile Entel 214 HD Chile VTR 48 Chile Claro 175 SD / 475 HD Chile Zappin TV 91 HD Ecuador Grupo TV Cable 202 SD / 734 HD Ecuador Claro 90 SD / 590 HD Ecuador DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Colombia DIRECTV 622 SD/HD Colombia Movistar 202 HD / 486 SD / 886 HD Colombia Claro 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Perú DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Perú Movistar 486 SD / 506 SD / 741 HD / 886 HD Perú Claro 54 SD / 521 HD Uruguay DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Uruguay Cablevisión 100 SD / 709 HD Uruguay Flow 102 HD Venezuela Simple TV 622 SD/HD / 1622 HD Venezuela Movistar 485 SD Venezuela Inter satelital 105 HD/ 106 SD Venezuela CANTV 503 Paraguay Personal TV 104 HD Paraguay Tigo 29 SD / 403 / 713 HD Paraguay Flow 102 HD Paraguay Claro. 94 SD / 122 HD Bolivia Entel 41 HD Bolivia Inter satelital 105 HD / 507 SD / 508 HD Bolivia Tigo 510 SD / 702 HD Bolivia AXS+ 103 HD

Ver Disney+ EN VIVO ONLINE partido Barcelona vs. Sabah: Precios por país

Disney+ es una de las plataformas que los aficionados pueden revisar para acceder a contenido deportivo en Latinoamérica, según el país, el plan contratado y los derechos de transmisión disponibles. La oferta no es idéntica en todos los mercados, por lo que es importante comprobar la programación local antes de suscribirse con el objetivo de ver la gala.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

Los siguientes precios mensuales y anuales corresponden a los valores incluidos en la plantilla original.

Perú:

Plan Estándar: S/ 49,90 al mes (S/ 418,90 al año)

Plan Premium: S/ 68,90 al mes (S/ 577,90 al año)

Argentina:

Plan Estándar con anuncios: ARS 11.999 al mes

Plan Estándar: ARS 15.999 al mes (ARS 129.999 al año)

Plan Premium: ARS 23.999 al mes (ARS 199.999 al año)

Chile:

Plan Estándar con anuncios: CLP 8.490 al mes

Plan Estándar: CLP 10.990 al mes (CLP 91.390 al año)

Plan Premium: CLP 15.990 al mes (CLP 133.990 al año)

Colombia:

Plan Estándar con anuncios: COP 25.900 al mes

Plan Estándar: COP 36.900 al mes (COP 309.900 al año)

Plan Premium: COP 54.900 al mes (COP 459.900 al año)

México:

Plan Estándar con anuncios: MXN 159 al mes

Plan Estándar: MXN 259 al mes

Plan Premium: MXN 339 al mes

Ecuador:

Plan Estándar: USD 11,49 al mes (USD 95,99 al año)

Plan Premium: USD 16,99 al mes (USD 141,99 al año)

Brasil:

Plan estándar con anuncios: R$ 29,90 al mes

Plan Estándar: R$ 49,90 al mes

Plan Premium: R$ 69,90 al mes

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes con distintas características de reproducción, calidad de imagen, dispositivos simultáneos y acceso a contenido deportivo. Las condiciones específicas pueden variar de acuerdo con el país.

Plan Disney+ Estándar

El plan Estándar incluye acceso al catálogo de Disney+ y a películas y series de Star, sujeto a las condiciones del servicio. También puede incorporar determinados canales deportivos lineales de ESPN con anuncios, dependiendo del mercado y del paquete contratado.

Entre sus características se encuentran:

Reproducción de hasta Full HD y sonido Dolby Digital 5.1.

Dos dispositivos simultáneos.

Descargas sujetas a límites y condiciones.

Acceso a contenidos según la disponibilidad regional.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium ofrece acceso al catálogo de Disney+ sin anuncios, sujeto a las condiciones aplicables, además de películas y series de Star sin publicidad. También incluye contenido deportivo de ESPN, canales lineales y determinados eventos exclusivos según el país.

Sus principales características son:

Reproducción de hasta 4K UHD, HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced en dispositivos compatibles.

Sonido Dolby Atmos en equipos compatibles.

Cuatro dispositivos simultáneos.

Acceso al contenido deportivo disponible en el mercado correspondiente.