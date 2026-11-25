Luego de la fecha FIFA, la UEFA Champions League se ha retomado en su Jornada 5 y es momento del conjunto blaugrana. Este miércoles 25 de noviembre, no te pierdas el partido de FC Barcelona vs. Sabah EN VIVO y EN DIRECTO a través de FOX ONE desde las 11:45 a.m. Ciudad de México. Un triunfo del Barcelona los pondrá entre los 4 primeros lugares, a falta de solo 3 jornadas para finalizar la fase de liga.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, FC Barcelona vs. Sabah por UEFA Champions League 2026-27?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y deportes incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo FC Barcelona vs. Sabah por UEFA Champions League 2026-27

Torneo: UEFA Champions League 2026-27

Partido: FC Barcelona vs. Sabah, por la Jornada 5 de la Fase Liguera

Horario: 11:45 de México

Canales TV: FOX One

Lugar: Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán