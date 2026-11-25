La tradicional celebración de Acción de Gracias en Nueva York tendrá que esperar. Macy’s anunció el aplazamiento de su famoso desfile, que este año cumple 100 ediciones, debido a la llegada de una potente tormenta del noreste que amenaza con afectar a la ciudad. La decisión se tomó este miércoles, cuando los equipos ya habían comenzado a llenar con helio los globos gigantes que participarían en el recorrido del jueves.

¿Cuándo se realizará el desfile de Macy’s?

La organización confirmó que el evento se trasladará al sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la mañana, cuando se espera que la tormenta haya abandonado Nueva York.

“La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras consultar detenidamente con la ciudad y nuestros organismos asociados, hemos decidido trasladar la celebración de este año”, indicó un portavoz de Macy’s en un comunicado.

“Debido a las condiciones meteorológicas severas previstas, la edición número 100 del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se realizará el sábado 28 de noviembre”, agregó el representante.

El portavoz agradeció a los miles de voluntarios, artistas y colaboradores que hacen posible el espectáculo cada año y expresó su expectativa de celebrar junto al público durante el fin de semana.

La celebración, prevista inicialmente para el jueves 26 de noviembre, se realizará el sábado 28 a las 8:30 a. m. (Foto: AFP)

¿Por qué se tomó la decisión de aplazarlo?

El pronóstico para el jueves anticipaba una jornada especialmente complicada, con ráfagas de viento de hasta 35 millas por hora durante la mañana y que podrían alcanzar las 50 mph por la tarde. Además, se esperaban entre una y tres pulgadas de lluvia en la ciudad. Ante este panorama, los organizadores evaluaron adelantar el desfile para evitar las horas de mayor intensidad del viento, pero finalmente optaron por reprogramar toda la actividad.

El aplazamiento representa un hecho histórico: es la primera vez que el desfile se suspende por completo debido al mal tiempo. La celebración solo había dejado de realizarse durante tres años consecutivos en la Segunda Guerra Mundial. En 1971, los globos gigantes sí tuvieron que permanecer en tierra por las condiciones meteorológicas, aunque las carrozas y las bandas musicales continuaron con el recorrido.

El antecedente que llevó a limitar el vuelo de los globos

Las autoridades de Nueva York establecieron que los globos no pueden volar cuando los vientos alcanzan las 34 millas por hora. Esta restricción se implementó después de lo ocurrido en el desfile de 1997, cuando los encargados perdieron el control del globo del Gato con Sombrero, que terminó derribando una farola y estuvo a punto de causar la muerte de una mujer.

Antes del anuncio del aplazamiento, Macy’s había señalado que decidiría el mismo día del desfile si los globos podían participar, según las condiciones del tiempo; sin embargo, la intensidad de la tormenta llevó a cancelar la celebración del jueves.

Como referencia, la última vez que llovió durante Acción de Gracias fue en 2024, cuando Central Park registró 0,86 pulgadas de precipitación. El récord de lluvia para esa festividad se mantiene en 2006, con 1,72 pulgadas.