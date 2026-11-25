El Deportivo Toluca y Atlas FC se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre por la ida de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca de Lerdo, y comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT). Los equipos llegan separados por apenas un punto tras la fase regular, en una llave donde los rojinegros cuentan con la ventaja de la posición en la tabla: si hay empate en el marcador global tras los dos encuentros, los tapatíos avanzan a semifinales.

¿Quieres ver el partido de Toluca vs. Atlas en tu Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por Azteca 7 en señal abierta, mientras que también podrá seguirse mediante los servicios de televisión de paga que incluyen la señal de TV Azteca. Para quienes prefieren seguir el encuentro por internet, la disponibilidad dependerá de las plataformas y servicios digitales autorizados para la transmisión.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Toluca vs. Atlas por la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la transmisión del partido entre Toluca y Atlas a través de Azteca 7, su señal abierta para México. Por tratarse de televisión abierta, los aficionados podrán sintonizar el Canal 7 sin necesidad de contratar un servicio de televisión de paga.

La señal también está disponible en diferentes sistemas de televisión por cable y satélite. Los usuarios deben consultar la numeración correspondiente a su operador y localidad.

Dish: Canal 107 SD y 607 HD

Canal 107 SD y 607 HD SKY: Canal 107 SD y 1107 HD

Canal 107 SD y 1107 HD Megacable: Canal 107 SD y 1207 HD

Canal 107 SD y 1207 HD Izzi: Canal 107 SD y 807 HD

La numeración puede variar según la localidad, paquete o actualización de cada operador, por lo que se recomienda comprobar la guía de programación antes del inicio del partido.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Toluca vs. Atlas?

Los aficionados que quieran seguir el partido por internet deben recurrir a las plataformas oficiales de TV Azteca y comprobar si la transmisión en línea está habilitada para este encuentro y para su territorio.

El contenido digital de TV Azteca Deportes puede consultarse desde computadoras y dispositivos móviles. También existen alternativas para reproducir contenidos en televisores inteligentes, dependiendo del dispositivo y de las aplicaciones disponibles.

Puedes seguir la cobertura desde:

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Horario, TV y dónde ver en vivo Toluca vs. Atlas

Fecha: Miércoles, 25 de noviembre de 2026

Miércoles, 25 de noviembre de 2026 Partido: Toluca vs. Atlas

Toluca vs. Atlas Competición: Partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX TV en México: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: plataformas oficiales disponibles según territorio

plataformas oficiales disponibles según territorio Horario: 7:00 p.m. del Tiempo del Centro de México

7:00 p.m. del Tiempo del Centro de México Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Estadio: Nemesio Diez

Nemesio Diez Lugar: Toluca de Lerdo, México