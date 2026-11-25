Si vas a viajar en avión por Thanksgiving, además de tener listos los pasajes, las reservaciones y el itinerario, conviene pensar en qué harías si tu vuelo se retrasa o cancela. Una interrupción puede obligarte a reorganizar tus conexiones, cambiar la hora de llegada o ajustar los planes con tu familia, por lo que saber cómo actuar te ayudará a no tomar decisiones apresuradas. Aunque no todo está en tus manos, puedes prepararte para responder a estos imprevistos y reducir su impacto. En esta nota te explicamos cómo proteger tu viaje, qué opciones tienes ante una demora y cuáles son tus derechos como pasajero.

No todos los retrasos y cancelaciones se resuelven de la misma manera. Conoce qué revisar antes de aceptar otro vuelo o un vale de la aerolínea (Foto: Magnific)

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER TU VIAJE Y CONOCER TUS DERECHOS

Si viajarás por Thanksgiving 2026, lo más útil es prepararte para una posible demora, revisar las condiciones de tu boleto y decidir qué harás si la alternativa de la aerolínea ya no te permite llegar a tiempo. Recuerda: ningún consejo evita todas las interrupciones, pero conocer tus opciones puede ayudarte a reducir gastos y tomar decisiones sin perder derechos.

¿Cómo proteger tus planes antes de viajar?

Activa las notificaciones de la aerolínea. Revisa el correo, los mensajes y la aplicación para enterarte de cancelaciones, cambios y plazos para aceptar un vuelo alternativo. Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), las ofertas pueden tener una fecha límite de respuesta, por lo que conviene estar atento.

Revisa el correo, los mensajes y la aplicación para enterarte de cancelaciones, cambios y plazos para aceptar un vuelo alternativo. Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), las ofertas pueden tener una fecha límite de respuesta, por lo que conviene estar atento. Siempre revisa las políticas. Consulta el panel de cancelaciones y retrasos del DOT. Solamente así podrás comparar los compromisos de las aerolíneas sobre cambios de vuelo, comidas y alojamiento cuando la interrupción depende de ellas.

Consulta el panel de cancelaciones y retrasos del DOT. Solamente así podrás comparar los compromisos de las aerolíneas sobre cambios de vuelo, comidas y alojamiento cuando la interrupción depende de ellas. Ten claro quién te vendió el boleto. Con esa información podrás determinar quién debe tramitar el reembolso del pasaje cuando corresponde.

Con esa información podrás determinar quién debe tramitar el reembolso del pasaje cuando corresponde. Guarda la reserva, los avisos y las condiciones de tu tarifa. Conserva capturas de los cambios y las comunicaciones para explicar después qué ocurrió y qué solución te ofrecieron.

Conserva capturas de los cambios y las comunicaciones para explicar después qué ocurrió y qué solución te ofrecieron. Prepara un plan alternativo. Identifica qué otro horario te serviría y hasta cuándo el viaje conserva su propósito. De esta forma, podrás comparar una reubicación con la opción de recuperar el dinero, sin aceptar automáticamente algo que no te conviene.

Lo que debes hacer si el vuelo se retrasa o cancela

1. Pregunta la causa y la nueva hora estimada de llegada. La causa para determinar si aplican los compromisos de asistencia de la compañía y la hora de llegada con el fin de evaluar si existe un retraso significativo.

2. Si todavía quieres viajar, consulta las alternativas de reubicación. Pregunta si te ofrecerán otro vuelo propio o de otra compañía sin costo. Ten en cuenta que no existe una obligación federal general de colocarte en cualquier aerolínea que elijas; por lo tanto, las opciones dependen de los compromisos de tu compañía y de la disponibilidad.

3. Si la alternativa no te sirve, revisa tu derecho al reembolso antes de aceptar un crédito. No estás obligado a aceptar un vale en lugar del dinero cuando corresponde una devolución.

4. Antes de pagar comida, hotel u otro vuelo, pregunta qué gastos autoriza la compañía. No des por hecho que te devolverá cualquier importe: revisa las condiciones de su asistencia y conserva los recibos.

¿Cuándo tienes derecho a recuperar el dinero?

Según las reglas explicadas por el DOT, estas son las situaciones principales para vuelos hacia, desde o dentro de Estados Unidos.

Situación Derecho u opción del pasajero La aerolínea cancela el vuelo, por cualquier causa Puedes obtener el reembolso si decides no viajar ni aceptar una alternativa, crédito u otra compensación en su lugar. La llegada se retrasa al menos 3 horas en un itinerario nacional Se considera un retraso significativo para efectos del reembolso, si decides no tomar el viaje ni aceptar una alternativa. La llegada se retrasa al menos 6 horas en un itinerario internacional Se considera un retraso significativo bajo las mismas condiciones. Cambian el aeropuerto de salida o llegada, o añaden conexiones También puede existir derecho a reembolso si rechazas el itinerario modificado y las alternativas ofrecidas. Aceptas y utilizas el vuelo alternativo o el vuelo retrasado No corresponde el reembolso íntegro del pasaje por esa interrupción bajo estas reglas. Tú decides cancelar, pero el vuelo opera según lo previsto Una tarifa no reembolsable no genera, por sí sola, derecho a devolución. Se aplican las condiciones del boleto.

Los umbrales de 3 y 6 horas se refieren al retraso en la llegada al destino, no simplemente al tiempo que llevas esperando en la puerta de embarque.

¿Cómo evitar perder opciones al aceptar una solución?

Antes de aceptar, distingue entre:

Un vuelo alternativo: si lo utilizas, no puedes exigir después la devolución íntegra del pasaje por la cancelación original.

si lo utilizas, no puedes exigir después la devolución íntegra del pasaje por la cancelación original. Un crédito o vale en sustitución del reembolso: aceptarlo puede cerrar la opción de recuperar ese importe en el medio de pago original.

aceptarlo puede cerrar la opción de recuperar ese importe en el medio de pago original. Asistencia durante la espera: pregunta si la oferta es para comida u hotel o si pretende sustituir la devolución del boleto.

Si compraste directamente a la aerolínea y corresponde el reembolso, este debe procesarse automáticamente cuando rechaces las alternativas previstas por la norma. El DOT establece un plazo de 7 días hábiles para compras con tarjeta de crédito; la devolución debe hacerse al medio de pago original, no imponerse como crédito para otro viaje.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA