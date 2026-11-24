La carrera por la corona de Miss Universo 2026 llega a su desenlace este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, con 116 candidatas que buscan convertirse en la sucesora de Fátima Bosch. La edición número 75 del certamen tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde las representantes de América, Europa, Asia, África y Oceanía afrontarán las últimas etapas de evaluación ante el jurado. Entre los nombres que han ganado protagonismo en las proyecciones de especialistas figuran Clara Vegas, de Venezuela; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, y Melissa Núñez, de República Dominicana.
La final comenzará a las 8:00 p. m. ET en Estados Unidos, con una antesala de Telemundo desde las 7:00 p. m., y a las 9:00 p. m. en Puerto Rico. La transmisión estará disponible por Telemundo y Peacock en Estados Unidos, REELZ para el público angloparlante y Universal+ en distintos mercados latinoamericanos, además de canales nacionales en países con cobertura local. La competencia tendrá un sistema de clasificación que parte de 30 semifinalistas, continúa con las rondas de traje de baño y vestido de noche y culmina con cinco finalistas que responderán ante el jurado antes de la coronación.
¿Cuándo se realizó la competencia preliminar?
La ronda preliminar se desarrolló el domingo 22 de noviembre de 2026. Las 116 candidatas participaron en las presentaciones ante el jurado.
¿Cuándo se realizó la presentación de trajes nacionales?
La presentación de trajes nacionales se celebró el sábado 21 de noviembre de 2026, como parte de las actividades especiales del aniversario 75.
¿Cuáles son las principales etapas de Miss Universo 2026?
La competencia comprende entrevistas privadas, presentación de trajes nacionales, evaluaciones preliminares en traje de baño y vestido de gala, además de la gala final en la que se seleccionará a la nueva reina.
¿Qué significa que Miss Universo 2026 sea la edición diamante?
La denominación hace referencia al 75.º aniversario de Miss Universo. La organización prepara una celebración especial para conmemorar la trayectoria del concurso desde su primera edición, celebrada en 1952.
¿Quién es la actual Miss Universo?
La actual reina es Fátima Bosch Fernández, representante de México, quien obtuvo el título de Miss Universo 2025 en Tailandia. Su reinado concluirá con la coronación de su sucesora.
¿Cuántas candidatas participan en Miss Universo 2026?
Participan 116 representantes de países y territorios de diferentes regiones del mundo. Todas buscan convertirse en la sucesora de Fátima Bosch.
¿Dónde se realiza Miss Universo 2026?
El certamen tiene como sede San Juan, Puerto Rico. La gala de coronación se desarrolla en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Miss Universo 2026! El mundo de los concursos de belleza concentra sus miradas en San Juan, Puerto Rico, escenario de una edición histórica que celebra los 75 años del certamen internacional. Este martes 24 de noviembre, 116 candidatas de diferentes países y territorios llegan a la instancia decisiva con un mismo objetivo: conquistar la corona universal que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch Fernández. La representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz; la anfitriona Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Garance Authié, de Francia; María Alejandra López, de Colombia, y Melissa Núñez, de República Dominicana, figuran entre los nombres que han concentrado mayor atención en las predicciones de expertos y seguidores. La competencia también tiene una importante presencia latinoamericana, con representantes de Perú, México, Argentina, Brasil, Ecuador, Chile y otros países que buscarán protagonismo en la noche de coronación. Después de las presentaciones en traje nacional y las rondas preliminares en traje de baño y vestido de gala, la expectativa está puesta en la elección de las semifinalistas, las actuaciones decisivas ante el jurado y el anuncio de la nueva reina. Sigue aquí nuestro Live Blog para conocer las últimas novedades, los momentos más destacados de la gala, las candidatas que avanzan, las sorpresas de la competencia, las reacciones y, finalmente, quién será coronada Miss Universo 2026 en esta histórica edición celebrada en Puerto Rico.
¿Cuándo se celebra Miss Universo 2026 y dónde será la final?
La gala de coronación de Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El recinto, conocido como el Choliseo, será el punto de encuentro de las 116 candidatas que compiten en la 75.ª edición del concurso.
La ceremonia principal está programada para las 8:00 p. m. ET, mientras que en Puerto Rico comenzará a las 9:00 p. m. La cobertura de Telemundo arrancará una hora antes con el especial Celebrando Nuestras Reinas.
La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, coronará a la ganadora al término de la competencia.
¿Cuántas candidatas participan en Miss Universo 2026?
Un total de 116 representantes de países y territorios participan en la edición de 2026. La convocatoria reúne a delegadas de cinco regiones geográficas y contempla el debut de nuevos territorios, además del regreso de participantes que no estuvieron en ediciones recientes.
América aporta 40 candidatas; Europa, 34; Asia, 21; África, 19; y Oceanía, dos. La delegación latinoamericana incluye a representantes como Luren Márquez, de Perú; María Vargas, de México; Clara Vegas, de Venezuela; María Alejandra López, de Colombia; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Melissa Núñez, de República Dominicana; Dalia Bucaram, de Ecuador; Daiana Pereyra, de Argentina; Dominga López, de Chile, y Marcella Kozinski, de Brasil.
Entre las participantes de otras regiones figuran Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Garance Authié, de Francia; Georgia Waddington, de Nueva Zelanda; Kaziah Liz Mejo, de India; Justus Kelley, de Estados Unidos; Susana Medina, de España; y Bajabulise Thela, de Sudáfrica.
¿Quiénes son las principales favoritas de Miss Universo 2026?
Las candidatas que aparecen en las proyecciones de las plataformas especializadas no necesariamente coinciden con las preferencias del jurado ni con el resultado final. Sin embargo, sus publicaciones permiten identificar a varias delegadas que han concentrado atención durante la semana de actividades previas.
Entre las representantes mencionadas en los pronósticos destacan:
- Clara Vegas (Venezuela): figura entre las candidatas señaladas por las plataformas especializadas antes de la coronación.
- Jennifer Barreto (Puerto Rico): aparece en las primeras posiciones de las selecciones de Missosology y Sash Factor.
- Bea Millan-Windorski (Filipinas): se mantiene entre los nombres destacados de los pronósticos internacionales.
- Georgia Waddington (Nueva Zelanda): fue incluida entre las primeras candidatas de la selección de Missosology.
- Melissa Núñez (República Dominicana): aparece en las proyecciones de especialistas como una de las participantes a seguir.
- Garance Authié (Francia): forma parte de las candidatas mencionadas en las listas previas a la final.
- María Alejandra López (Colombia): también figura en las selecciones de plataformas especializadas.
- Dalia Bucaram (Ecuador): está incluida entre los nombres destacados de las proyecciones de Sash Factor.
Missosology publicó una selección de 30 candidatas en la que ubicó a Jennifer Barreto, Georgia Waddington y Bea Millan-Windorski en las primeras posiciones. Sash Factor, por su parte, difundió el 24 de noviembre una lista encabezada por Clara Vegas y Jennifer Barreto, seguida por Bea Millan-Windorski.
Los pronósticos pertenecen a medios y plataformas independientes. No representan una clasificación oficial de Miss Universe ni anticipan el resultado que anunciará el jurado.
¿Cómo se desarrolla la competencia de Miss Universo 2026?
La final contempla una serie de cortes que reducen progresivamente el número de participantes. La primera clasificación reúne a 30 semifinalistas, que continúan en la competencia con las presentaciones en traje de baño y vestido de noche.
El formato anunciado para esta edición contempla las siguientes etapas:
|ETAPA
|DESCRIPCIÓN
|Top 30
|Se anuncian las 30 semifinalistas, incluida la candidata con más votos del público
|Traje de baño
|Las 30 seleccionadas realizan la presentación en esta categoría
|Top 12
|El grupo se reduce a 12 semifinalistas
|Vestido de noche
|Las 12 candidatas presentan sus atuendos de gala
|Top 5
|Cinco participantes avanzan a la ronda de preguntas
|Coronación
|El jurado determina a la ganadora y las posiciones finales
La ronda de preguntas y respuestas es una de las instancias decisivas, ya que permite evaluar la capacidad de comunicación, la claridad de las respuestas y el desenvolvimiento de las finalistas ante el jurado.
¿Cómo funciona la votación del público en Miss Universo 2026?
La organización habilitó una votación internacional para que los seguidores puedan respaldar a sus candidatas. La participante que reúna la mayor cantidad de votos válidos obtiene un lugar directo entre las 30 semifinalistas.
El proceso se realiza mediante el portal oficial de votación de Miss Universo y la aplicación MU Fan. Los usuarios pueden seleccionar a su representante y seguir las instrucciones de la plataforma para registrar el voto.
El sistema contempla una modalidad gratuita y paquetes adicionales de pago. Los precios y las condiciones deben comprobarse en el sitio oficial o en la aplicación antes de realizar una compra.
Es importante diferenciar esta elección popular de la decisión final: el voto del público concede un pase al Top 30, pero no determina quién obtiene la corona.
¿Qué actividades se realizaron antes de la final de Miss Universo 2026?
La gala de coronación es el último acontecimiento de una agenda que incluyó actividades culturales y evaluaciones preliminares. Entre los eventos centrales estuvieron el desfile de trajes nacionales y la competencia preliminar.
El desfile de trajes típicos se realizó el sábado 21 de noviembre, mientras que la competencia preliminar tuvo lugar el domingo 22. Ambos eventos fueron programados a las 6:00 p. m. ET y formaron parte de la cobertura especial del certamen.
Estas presentaciones permitieron observar a las candidatas antes de la noche de coronación, aunque la clasificación definitiva de las semifinalistas se conocerá durante la gala.
¿A qué hora empieza Miss Universo 2026 en cada país?
La final se transmite en distintos horarios según la zona geográfica. En Estados Unidos, la gala principal comienza a las 8:00 p. m. ET; en Perú y Colombia, a las 8:00 p. m.; en México, a las 7:00 p. m. del centro; y en Argentina y Chile, a las 10:00 p. m.
|PAÍS
|HORA DE LA FINAL
|Estados Unidos (Este)
|8:00 p. m.
|Estados Unidos (Centro)
|7:00 p. m.
|Estados Unidos (Pacífico)
|5:00 p. m.
|México (centro)
|7:00 p. m.
|Guatemala y Centroamérica
|7:00 p. m.
|Colombia
|8:00 p. m.
|Perú
|8:00 p. m.
|Ecuador
|8:00 p. m.
|Panamá
|8:00 p. m.
|Venezuela
|9:00 p. m.
|Puerto Rico
|9:00 p. m.
|República Dominicana
|9:00 p. m.
|Bolivia
|9:00 p. m.
|Chile
|10:00 p. m.
|Argentina
|10:00 p. m.
|Uruguay
|10:00 p. m.
|Paraguay
|10:00 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|10:00 p. m.
Los horarios corresponden a la ceremonia principal del martes 24 de noviembre. En países con una diferencia horaria que sitúa la emisión después de la medianoche, la transmisión puede aparecer en la programación del miércoles 25.
¿Qué canales transmiten Miss Universo 2026 en vivo?
La cobertura televisiva y digital varía según el país. En Estados Unidos, Telemundo transmitirá la gala en español y REELZ ofrecerá la señal en inglés. En Puerto Rico, la audiencia podrá seguirla por WAPA TV. En Ecuador, la transmisión estará disponible por Ecuavisa; en Colombia, por RCN; en Venezuela, por Venevisión; y en Chile, por Mega, según las guías de transmisión publicadas para la final.
Estas son algunas de las principales opciones anunciadas:
|PAÍS
|TELEVISIÓN
|STREAMING
|Estados Unidos
|Telemundo, REELZ
|Peacock, REELZ+
|Puerto Rico
|WAPA TV
|WAPA.TV
|Colombia
|RCN, Telemundo Internacional
|Universal+
|Ecuador
|Ecuavisa, Telemundo Internacional
|Ecuavisa Play, Universal+
|Venezuela
|Venevisión, Telemundo Internacional
|Universal+
|Chile
|Mega, Telemundo Internacional
|MegaGO, Universal+
|Perú
|Telemundo Internacional
|Universal+
|Argentina
|Telemundo Internacional
|Universal+
|México
|Telemundo Internacional
|Universal+
|República Dominicana
|Telemundo Internacional
|Universal+
La disponibilidad de cada señal depende de los acuerdos de distribución y de los operadores locales. En Estados Unidos, Peacock ofrece la emisión en español y REELZ+ la alternativa en inglés.
¿Quién es Fátima Bosch y a quién entregará la corona?
Fátima Bosch, representante de México, es la actual Miss Universo y será la encargada de entregar la corona durante la ceremonia en Puerto Rico. La ganadora de la edición 2026 asumirá el título y las responsabilidades internacionales de la organización para el siguiente periodo.
La gala del 24 de noviembre marcará el cierre de la edición número 75 y dará a conocer a la nueva reina del certamen.
¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa de participantes
La lista debe actualizarse con las representantes de la edición 2026, sustituyendo los nombres y las edades de las concursantes del año anterior. Para el artículo, mantendría el formato en bullets, con el nombre del país, la candidata y su edad, para facilitar la lectura y el rastreo de cada participante.
Participantes del Miss Universo 2026:
- Miss Albania — Jogersa Beqiri, 25 años
- Miss Alemania — Celina Weil, 25 años
- Miss Argentina — Daiana Pereyra, 28 años
- Miss Armenia — Arena Zeynalian, 32 años
- Miss Aruba — Elizabeth Johnson, 24 años
- Miss Australia — Caitlin Worthington, 29 años
- Miss Bahamas — Shawndra Henfield, 23 años
- Miss Bangladés — Samira Khan Mahi, 29 años
- Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años
- Miss Belice — Caleigh-Rose West, 24 años
- Miss Bielorrusia — Aliya Karotkaya, 22 años
- Miss Birmania — May Grace Parry, 31 años
- Miss Bolivia — Valeria Mena, 24 años
- Miss Bonaire — Caroline Porras, 25 años
- Miss Botsuana — Dabilo Moses, 26 años
- Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años
- Miss Cabo Verde — Armandina Cunha, 27 años
- Miss Camboya — Rthna Than, 19 años
- Miss Camerún — Audrey Moutongo Black, 30 años
- Miss Canadá — Aslıhan Moralı, 30 años
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss China — Shiqi Wang, 24 años
- Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años
- Miss Corea del Sur — Yurim Kim, 35 años
- Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años
- Miss Croacia — Antea Mršić, 25 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años
- Miss Dinamarca — Fie Rose Lindegaard, 27 años
- Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años
- Miss Egipto — Sonia Gergis, 32 años
- Miss El Salvador — Sofía Córdova, 27 años
- Miss Eslovaquia — Anna Ličková, 25 años
- Miss España — Susana Medina, 27 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Estonia — Emili Denneng, 21 años
- Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Finlandia — Veera Grönlund, 30 años
- Miss Francia — Garance Authié, 22 años
- Miss Ghana — Belvy Naa Ofori, 34 años
- Miss Gran Bretaña — Angela Aumonier, 24 años
- Miss Grecia — Olivia Vasilopoulos, 25 años
- Miss Guadalupe — Chloé Deher, 31 años
- Miss Guatemala — Adelina Castillo, 30 años
- Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años
- Miss Guinea Ecuatorial — Isabel Mbomio, 24 años
- Miss Guyana — Angel Bhathal, 40 años
- Miss Haití — Tatenda Rameau, 29 años
- Miss Honduras — Luisa Pineda, 26 años
- Miss Hong Kong — Jennifer Zhou, 27 años
- Miss Hungría — Kamilla Kiss, 25 años
- Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años
- Miss Irak — Samantha Slewa, 29 años
- Miss Irlanda — Aideen Howard, 22 años
- Miss Islandia — Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, 27 años
- Miss Islas Caimán — Juliana Myers, 21 años
- Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años
- Miss Islas Vírgenes Británicas — Orealia Thomas, 42 años
- Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Jenna-Monét Queeley, 29 años
- Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años
- Miss Italia — Giada Folcia, 37 años
- Miss Jamaica — Celene Hall, 25 años
- Miss Japón — Sayuki Ito, 27 años
- Miss Jordania — Destiny Anbar, 31 años
- Miss Kazajistán — Alina Ekaterinecheva, 22 años
- Miss Kenia — Jean Ojiro, 27 años
- Miss Kirguistán — Medina Ermekova, 18 años
- Miss Kosovo — Evisa Pacolli, 21 años
- Miss Letonia — Lāsma Kuhtarska, 31 años
- Miss Líbano — Perla Harb, 23 años
- Miss Lituania — Olga Bykadorova, 32 años
- Miss Macao — Xuehe Hou, 24 años
- Miss Malta — Francesca Mercieca, 30 años
- Miss Martinica — Larissa Ségarel, 29 años
- Miss Mayotte — Maëva Toumbou Dani, 33 años
- Miss México — María Vargas, 28 años
- Miss Moldavia — Dorina Darii, 32 años
- Miss Mongolia — Namuunaa Otgonbaatar, 30 años
- Miss Montenegro — Maria Aleksandra Ivezaj, 22 años
- Miss Namibia — Charene Labuschagne, 28 años
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años
- Miss Nigeria — Danielle Adewusi, 29 años
- Miss Noruega — Abelone Smedsrud, 29 años
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años
- Miss Pakistán — Misbah Arshad, 29 años
- Miss Panamá — Gabriela González, 20 años
- Miss Paraguay — Gretha Matiauda, 26 años
- Miss Perú — Luren Márquez, 27 años
- Miss Polonia — Vivica Lewandowski, 21 años
- Miss Portugal — Isabela Santos, 26 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
- Miss República Checa — Dominika Kotoučková, 25 años
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Reunión — Abigaëlle Tailamée, 20 años
- Miss Rumania — Sabina-Gabriela Parmac, 21 años
- Miss Rusia — Aleksandra Stashkevich, 21 años
- Miss San Martín — Elle Duncan, 32 años
- Miss Santa Lucía — Bernella Velinor, 33 años
- Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años
- Miss Sierra Leona — Katti Fofanah, 22 años
- Miss Sri Lanka — Nimhara Sasindi, 25 años
- Miss Sudáfrica — Bajabulise Thela, 22 años
- Miss Suecia — Josefin Strand, 27 años
- Miss Suiza — Itiya Dube, 27 años
- Miss Surinam — Maruschka Sahiboe, 34 años
- Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años
- Miss Trinidad y Tobago — Vinita Manoo, 36 años
- Miss Túnez — Sarrah Brahmi, 32 años
- Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años
- Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años
- Miss Uruguay — Lucía Piñeyro, 33 años
- Miss Uzbekistán — Ziedakhon Sharipova, 34 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
¿Cuántas semifinalistas avanzarán en Miss Universo 2026?
La organización y la cobertura previa del concurso contemplan una selección inicial de 30 semifinalistas entre las 116 participantes.