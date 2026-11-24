La carrera por la corona de Miss Universo 2026 llega a su desenlace este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, con 116 candidatas que buscan convertirse en la sucesora de Fátima Bosch. La edición número 75 del certamen tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde las representantes de América, Europa, Asia, África y Oceanía afrontarán las últimas etapas de evaluación ante el jurado. Entre los nombres que han ganado protagonismo en las proyecciones de especialistas figuran Clara Vegas, de Venezuela; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, y Melissa Núñez, de República Dominicana.

La final comenzará a las 8:00 p. m. ET en Estados Unidos, con una antesala de Telemundo desde las 7:00 p. m., y a las 9:00 p. m. en Puerto Rico. La transmisión estará disponible por Telemundo y Peacock en Estados Unidos, REELZ para el público angloparlante y Universal+ en distintos mercados latinoamericanos, además de canales nacionales en países con cobertura local. La competencia tendrá un sistema de clasificación que parte de 30 semifinalistas, continúa con las rondas de traje de baño y vestido de noche y culmina con cinco finalistas que responderán ante el jurado antes de la coronación.

¿Cuándo se celebra Miss Universo 2026 y dónde será la final?

La gala de coronación de Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El recinto, conocido como el Choliseo, será el punto de encuentro de las 116 candidatas que compiten en la 75.ª edición del concurso.

La ceremonia principal está programada para las 8:00 p. m. ET, mientras que en Puerto Rico comenzará a las 9:00 p. m. La cobertura de Telemundo arrancará una hora antes con el especial Celebrando Nuestras Reinas.

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, coronará a la ganadora al término de la competencia.

¿Cuántas candidatas participan en Miss Universo 2026?

Un total de 116 representantes de países y territorios participan en la edición de 2026. La convocatoria reúne a delegadas de cinco regiones geográficas y contempla el debut de nuevos territorios, además del regreso de participantes que no estuvieron en ediciones recientes.

América aporta 40 candidatas; Europa, 34; Asia, 21; África, 19; y Oceanía, dos. La delegación latinoamericana incluye a representantes como Luren Márquez, de Perú; María Vargas, de México; Clara Vegas, de Venezuela; María Alejandra López, de Colombia; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Melissa Núñez, de República Dominicana; Dalia Bucaram, de Ecuador; Daiana Pereyra, de Argentina; Dominga López, de Chile, y Marcella Kozinski, de Brasil.

Entre las participantes de otras regiones figuran Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Garance Authié, de Francia; Georgia Waddington, de Nueva Zelanda; Kaziah Liz Mejo, de India; Justus Kelley, de Estados Unidos; Susana Medina, de España; y Bajabulise Thela, de Sudáfrica.

¿Quiénes son las principales favoritas de Miss Universo 2026?

Las candidatas que aparecen en las proyecciones de las plataformas especializadas no necesariamente coinciden con las preferencias del jurado ni con el resultado final. Sin embargo, sus publicaciones permiten identificar a varias delegadas que han concentrado atención durante la semana de actividades previas.

Entre las representantes mencionadas en los pronósticos destacan:

Clara Vegas (Venezuela): figura entre las candidatas señaladas por las plataformas especializadas antes de la coronación.

figura entre las candidatas señaladas por las plataformas especializadas antes de la coronación. Jennifer Barreto (Puerto Rico): aparece en las primeras posiciones de las selecciones de Missosology y Sash Factor.

aparece en las primeras posiciones de las selecciones de Missosology y Sash Factor. Bea Millan-Windorski (Filipinas): se mantiene entre los nombres destacados de los pronósticos internacionales.

se mantiene entre los nombres destacados de los pronósticos internacionales. Georgia Waddington (Nueva Zelanda): fue incluida entre las primeras candidatas de la selección de Missosology.

fue incluida entre las primeras candidatas de la selección de Missosology. Melissa Núñez (República Dominicana): aparece en las proyecciones de especialistas como una de las participantes a seguir.

aparece en las proyecciones de especialistas como una de las participantes a seguir. Garance Authié (Francia): forma parte de las candidatas mencionadas en las listas previas a la final.

forma parte de las candidatas mencionadas en las listas previas a la final. María Alejandra López (Colombia): también figura en las selecciones de plataformas especializadas.

también figura en las selecciones de plataformas especializadas. Dalia Bucaram (Ecuador): está incluida entre los nombres destacados de las proyecciones de Sash Factor.

Missosology publicó una selección de 30 candidatas en la que ubicó a Jennifer Barreto, Georgia Waddington y Bea Millan-Windorski en las primeras posiciones. Sash Factor, por su parte, difundió el 24 de noviembre una lista encabezada por Clara Vegas y Jennifer Barreto, seguida por Bea Millan-Windorski.

Los pronósticos pertenecen a medios y plataformas independientes. No representan una clasificación oficial de Miss Universe ni anticipan el resultado que anunciará el jurado.

¿Cómo se desarrolla la competencia de Miss Universo 2026?

La final contempla una serie de cortes que reducen progresivamente el número de participantes. La primera clasificación reúne a 30 semifinalistas, que continúan en la competencia con las presentaciones en traje de baño y vestido de noche.

El formato anunciado para esta edición contempla las siguientes etapas:

ETAPA DESCRIPCIÓN Top 30 Se anuncian las 30 semifinalistas, incluida la candidata con más votos del público Traje de baño Las 30 seleccionadas realizan la presentación en esta categoría Top 12 El grupo se reduce a 12 semifinalistas Vestido de noche Las 12 candidatas presentan sus atuendos de gala Top 5 Cinco participantes avanzan a la ronda de preguntas Coronación El jurado determina a la ganadora y las posiciones finales

La ronda de preguntas y respuestas es una de las instancias decisivas, ya que permite evaluar la capacidad de comunicación, la claridad de las respuestas y el desenvolvimiento de las finalistas ante el jurado.

¿Cómo funciona la votación del público en Miss Universo 2026?

La organización habilitó una votación internacional para que los seguidores puedan respaldar a sus candidatas. La participante que reúna la mayor cantidad de votos válidos obtiene un lugar directo entre las 30 semifinalistas.

El proceso se realiza mediante el portal oficial de votación de Miss Universo y la aplicación MU Fan. Los usuarios pueden seleccionar a su representante y seguir las instrucciones de la plataforma para registrar el voto.

El sistema contempla una modalidad gratuita y paquetes adicionales de pago. Los precios y las condiciones deben comprobarse en el sitio oficial o en la aplicación antes de realizar una compra.

Es importante diferenciar esta elección popular de la decisión final: el voto del público concede un pase al Top 30, pero no determina quién obtiene la corona.

¿Qué actividades se realizaron antes de la final de Miss Universo 2026?

La gala de coronación es el último acontecimiento de una agenda que incluyó actividades culturales y evaluaciones preliminares. Entre los eventos centrales estuvieron el desfile de trajes nacionales y la competencia preliminar.

El desfile de trajes típicos se realizó el sábado 21 de noviembre, mientras que la competencia preliminar tuvo lugar el domingo 22. Ambos eventos fueron programados a las 6:00 p. m. ET y formaron parte de la cobertura especial del certamen.

Estas presentaciones permitieron observar a las candidatas antes de la noche de coronación, aunque la clasificación definitiva de las semifinalistas se conocerá durante la gala.

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026 en cada país?

La final se transmite en distintos horarios según la zona geográfica. En Estados Unidos, la gala principal comienza a las 8:00 p. m. ET; en Perú y Colombia, a las 8:00 p. m.; en México, a las 7:00 p. m. del centro; y en Argentina y Chile, a las 10:00 p. m.

PAÍS HORA DE LA FINAL Estados Unidos (Este) 8:00 p. m. Estados Unidos (Centro) 7:00 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 5:00 p. m. México (centro) 7:00 p. m. Guatemala y Centroamérica 7:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Panamá 8:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Puerto Rico 9:00 p. m. República Dominicana 9:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Chile 10:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Paraguay 10:00 p. m. Brasil (Brasilia) 10:00 p. m.

Los horarios corresponden a la ceremonia principal del martes 24 de noviembre. En países con una diferencia horaria que sitúa la emisión después de la medianoche, la transmisión puede aparecer en la programación del miércoles 25.

¿Qué canales transmiten Miss Universo 2026 en vivo?

La cobertura televisiva y digital varía según el país. En Estados Unidos, Telemundo transmitirá la gala en español y REELZ ofrecerá la señal en inglés. En Puerto Rico, la audiencia podrá seguirla por WAPA TV. En Ecuador, la transmisión estará disponible por Ecuavisa; en Colombia, por RCN; en Venezuela, por Venevisión; y en Chile, por Mega, según las guías de transmisión publicadas para la final.

Estas son algunas de las principales opciones anunciadas:

PAÍS TELEVISIÓN STREAMING Estados Unidos Telemundo, REELZ Peacock, REELZ+ Puerto Rico WAPA TV WAPA.TV Colombia RCN, Telemundo Internacional Universal+ Ecuador Ecuavisa, Telemundo Internacional Ecuavisa Play, Universal+ Venezuela Venevisión, Telemundo Internacional Universal+ Chile Mega, Telemundo Internacional MegaGO, Universal+ Perú Telemundo Internacional Universal+ Argentina Telemundo Internacional Universal+ México Telemundo Internacional Universal+ República Dominicana Telemundo Internacional Universal+

La disponibilidad de cada señal depende de los acuerdos de distribución y de los operadores locales. En Estados Unidos, Peacock ofrece la emisión en español y REELZ+ la alternativa en inglés.

¿Quién es Fátima Bosch y a quién entregará la corona?

Fátima Bosch, representante de México, es la actual Miss Universo y será la encargada de entregar la corona durante la ceremonia en Puerto Rico. La ganadora de la edición 2026 asumirá el título y las responsabilidades internacionales de la organización para el siguiente periodo.

La gala del 24 de noviembre marcará el cierre de la edición número 75 y dará a conocer a la nueva reina del certamen.

¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa de participantes

La lista debe actualizarse con las representantes de la edición 2026, sustituyendo los nombres y las edades de las concursantes del año anterior. Para el artículo, mantendría el formato en bullets, con el nombre del país, la candidata y su edad, para facilitar la lectura y el rastreo de cada participante.

Participantes del Miss Universo 2026:

Miss Albania — Jogersa Beqiri, 25 años

Miss Alemania — Celina Weil, 25 años

Miss Argentina — Daiana Pereyra, 28 años

Miss Armenia — Arena Zeynalian, 32 años

Miss Aruba — Elizabeth Johnson, 24 años

Miss Australia — Caitlin Worthington, 29 años

Miss Bahamas — Shawndra Henfield, 23 años

Miss Bangladés — Samira Khan Mahi, 29 años

Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años

Miss Belice — Caleigh-Rose West, 24 años

Miss Bielorrusia — Aliya Karotkaya, 22 años

Miss Birmania — May Grace Parry, 31 años

Miss Bolivia — Valeria Mena, 24 años

Miss Bonaire — Caroline Porras, 25 años

Miss Botsuana — Dabilo Moses, 26 años

Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años

Miss Cabo Verde — Armandina Cunha, 27 años

Miss Camboya — Rthna Than, 19 años

Miss Camerún — Audrey Moutongo Black, 30 años

Miss Canadá — Aslıhan Moralı, 30 años

Miss Chile — Dominga López, 25 años

Miss China — Shiqi Wang, 24 años

Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años

Miss Corea del Sur — Yurim Kim, 35 años

Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años

Miss Croacia — Antea Mršić, 25 años

Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años

Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años

Miss Dinamarca — Fie Rose Lindegaard, 27 años

Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años

Miss Egipto — Sonia Gergis, 32 años

Miss El Salvador — Sofía Córdova, 27 años

Miss Eslovaquia — Anna Ličková, 25 años

Miss España — Susana Medina, 27 años

Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años

Miss Estonia — Emili Denneng, 21 años

Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años

Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años

Miss Finlandia — Veera Grönlund, 30 años

Miss Francia — Garance Authié, 22 años

Miss Ghana — Belvy Naa Ofori, 34 años

Miss Gran Bretaña — Angela Aumonier, 24 años

Miss Grecia — Olivia Vasilopoulos, 25 años

Miss Guadalupe — Chloé Deher, 31 años

Miss Guatemala — Adelina Castillo, 30 años

Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años

Miss Guinea Ecuatorial — Isabel Mbomio, 24 años

Miss Guyana — Angel Bhathal, 40 años

Miss Haití — Tatenda Rameau, 29 años

Miss Honduras — Luisa Pineda, 26 años

Miss Hong Kong — Jennifer Zhou, 27 años

Miss Hungría — Kamilla Kiss, 25 años

Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años

Miss Irak — Samantha Slewa, 29 años

Miss Irlanda — Aideen Howard, 22 años

Miss Islandia — Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, 27 años

Miss Islas Caimán — Juliana Myers, 21 años

Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años

Miss Islas Vírgenes Británicas — Orealia Thomas, 42 años

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Jenna-Monét Queeley, 29 años

Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años

Miss Italia — Giada Folcia, 37 años

Miss Jamaica — Celene Hall, 25 años

Miss Japón — Sayuki Ito, 27 años

Miss Jordania — Destiny Anbar, 31 años

Miss Kazajistán — Alina Ekaterinecheva, 22 años

Miss Kenia — Jean Ojiro, 27 años

Miss Kirguistán — Medina Ermekova, 18 años

Miss Kosovo — Evisa Pacolli, 21 años

Miss Letonia — Lāsma Kuhtarska, 31 años

Miss Líbano — Perla Harb, 23 años

Miss Lituania — Olga Bykadorova, 32 años

Miss Macao — Xuehe Hou, 24 años

Miss Malta — Francesca Mercieca, 30 años

Miss Martinica — Larissa Ségarel, 29 años

Miss Mayotte — Maëva Toumbou Dani, 33 años

Miss México — María Vargas, 28 años

Miss Moldavia — Dorina Darii, 32 años

Miss Mongolia — Namuunaa Otgonbaatar, 30 años

Miss Montenegro — Maria Aleksandra Ivezaj, 22 años

Miss Namibia — Charene Labuschagne, 28 años

Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años

Miss Nigeria — Danielle Adewusi, 29 años

Miss Noruega — Abelone Smedsrud, 29 años

Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años

Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años

Miss Pakistán — Misbah Arshad, 29 años

Miss Panamá — Gabriela González, 20 años

Miss Paraguay — Gretha Matiauda, 26 años

Miss Perú — Luren Márquez, 27 años

Miss Polonia — Vivica Lewandowski, 21 años

Miss Portugal — Isabela Santos, 26 años

Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años

Miss República Checa — Dominika Kotoučková, 25 años

Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años

Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años

Miss Reunión — Abigaëlle Tailamée, 20 años

Miss Rumania — Sabina-Gabriela Parmac, 21 años

Miss Rusia — Aleksandra Stashkevich, 21 años

Miss San Martín — Elle Duncan, 32 años

Miss Santa Lucía — Bernella Velinor, 33 años

Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años

Miss Sierra Leona — Katti Fofanah, 22 años

Miss Sri Lanka — Nimhara Sasindi, 25 años

Miss Sudáfrica — Bajabulise Thela, 22 años

Miss Suecia — Josefin Strand, 27 años

Miss Suiza — Itiya Dube, 27 años

Miss Surinam — Maruschka Sahiboe, 34 años

Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años

Miss Trinidad y Tobago — Vinita Manoo, 36 años

Miss Túnez — Sarrah Brahmi, 32 años

Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años

Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años

Miss Uruguay — Lucía Piñeyro, 33 años

Miss Uzbekistán — Ziedakhon Sharipova, 34 años

Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años