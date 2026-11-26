El Black Friday y el Cyber Monday son una buena ocasión para comprar a precios reducidos, pero también generan dudas sobre si algunas ofertas valen realmente la pena. Entre tantas promociones, la inteligencia artificial (IA) puede ser una herramienta útil para comparar opciones, encontrar mejores precios y evitar compras apresuradas. Con plataformas como ChatGPT, los consumidores pueden revisar diferentes alternativas antes de gastar su dinero.

Es importante señalar que el Black Friday y el Cyber Monday se celebrarán del 27 al 30 de noviembre, con promociones en distintas categorías de productos; sin embargo, la gran cantidad de ofertas puede dificultar la decisión de qué comprar y si el precio realmente es bueno. Ante ello, cada vez más consumidores recurren a herramientas digitales para comparar opciones y resolver dudas antes de pagar.

Es así que la inteligencia artificial se convierte la aliada ideal para ese tipo de consultas. Con plataformas como ChatGPT, los usuarios pueden reunir información de varias tiendas en poco tiempo, comparar marcas o productos similares y revisar si una promoción representa ahorro real.

El experto en tecnología Manuel Murcia recomienda utilizar ChatGPT para consultar el historial de precios, comparar tiendas y encontrar cupones de descuento. (Foto referencial: Magnific)

¿Cómo utilizar ChatGPT para encontrar descuentos reales?

El especialista en tecnología Manuel Murcia explicó a través de sus redes sociales que la inteligencia artificial puede ayudar a determinar si una promoción del Black Friday representa una rebaja auténtica o si el descuento anunciado no resulta tan conveniente como parece.

Para ello, recomendó utilizar herramientas como ChatGPT o Claude y solicitar información sobre la evolución del precio del artículo que se desea comprar.

Una de las estrategias consiste en pedirle a la IA que investigue en qué tiendas se comercializa el producto a un menor costo y cuánto valía durante los meses anteriores. De esta manera, el consumidor puede tener una referencia para comparar el precio actual con los valores que tenía antes de las campañas comerciales. Asimismo, es posible solicitar que busque cupones de descuento que permitan reducir todavía más el costo final.

Otra recomendación del experto es aprovechar la inteligencia artificial para encontrar artículos similares que tengan un precio más económico. Después de reunir estos datos, el usuario puede pedirle a ChatGPT que evalúe las alternativas y determine si resulta más conveniente comprar en ese momento, esperar al Black Friday o aprovechar las promociones del Cyber Monday.

De esta manera, la IA puede ayudarnos a organizar mejor las decisiones de compra y evitar gastar dinero en una oferta que no representa un ahorro significativo.

¿Qué debes comprobar antes de comprar durante el Black Friday?

Aunque la IA facilita la búsqueda de información, sus resultados no deben considerarse una garantía de que una promoción sea conveniente. Antes de completar una transacción, es importante ingresar directamente a las páginas oficiales de las tiendas y marcas para comprobar los precios, las características de los productos y las condiciones de cada descuento. También se deben revisar los términos y restricciones de los cupones para conocer cómo se aplican las promociones.

Por último, comparar diferentes alternativas y verificar los datos antes de pagar sigue siendo clave para aprovechar el Black Friday y el Cyber Monday. La inteligencia artificial puede funcionar como un asistente para encontrar oportunidades, pero la decisión final debe basarse en información comprobada. De esta manera, los consumidores podrán utilizar herramientas como ChatGPT para planificar sus compras, identificar posibles ahorros y administrar mejor su presupuesto durante estas jornadas comerciales.