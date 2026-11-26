Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, el cierre del año trae una avalancha de gastos. Hay que pagar el alquiler y la factura de la luz, surtir la despensa de la semana y, de paso, armar la cena de Nochebuena, comprar los regalos de los nietos y enviar el giro que sostiene a parientes en Latinoamérica. En ese contexto, cualquier movimiento en las fechas de cobro se siente de inmediato, y más aún cuando hay un ajuste en el Seguro Social que modifica el monto. Esta vez, el calendario trae una particularidad que genera dudas entre jubilados, personas con discapacidad y hogares completos. Algunos beneficiarios verán entrar cuatro depósitos en un solo mes, aunque no se trata de un aguinaldo ni de un apoyo especial del Gobierno.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) adelantará al 31 de diciembre de 2026 algunas mensualidades de 2027, porque el primer día del nuevo calendario es feriado federal y el 3 cae domingo. Como el ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% arranca justo con ese periodo, dos de los cuatro ingresos traerán la cifra renovada. Eso sí, la suma recibida no crece: simplemente parte de esos fondos aparece antes.

El Seguro Social realizará un ajuste a su calendario de pagos por los venideros feriados federales (Foto: Getty Images)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN CUATRO PAGOS EN DICIEMBRE DE 2026?

No todos entran en este grupo. Hace falta cobrar de forma simultánea una prestación del Seguro Social y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), además de tener asignado el día 3 como fecha de depósito. Pueden estar en esa situación jubilados, viudos, huérfanos o trabajadores con discapacidad que perciben también la ayuda suplementaria.

Así luciría la agenda de quienes combinan ambos programas y cobran el día 3:

Fecha Pago que se recibirá Martes 1 de diciembre SSI correspondiente a diciembre de 2026. Jueves 3 de diciembre Seguro Social correspondiente a diciembre de 2026. Jueves 31 de diciembre SSI correspondiente a enero de 2027, con el COLA del 3.6%. Jueves 31 de diciembre Seguro Social correspondiente a enero de 2027, con el COLA del 3.6%.

El abono de fin de mes aplica a quienes cobran cada día 3, incluidas las personas que se incorporaron antes de mayo de 1997. Quienes reciben su cheque según el cumpleaños verán su depósito en la fecha habitual del nuevo ciclo. Si usted percibe solo uno de los dos programas, entonces no debe esperar cuatro ingresos. La cantidad final depende de las prestaciones vigentes y del día asignado.

¿POR QUÉ SE ADELANTAN DOS PAGOS AL 31 DE DICIEMBRE?

La explicación está en el calendario oficial de la agencia. Por norma, la SSI se deposita el primer día de cada mes, mientras que las personas jubiladas antes de mayo de 1997 reciben su cheque el 3.

Cuando esas fechas coinciden con un sábado, un domingo o un feriado federal, el depósito se mueve al día hábil previo. En 2027, Año Nuevo cae en viernes y el domingo 3 no es laborable, de modo que ambos pagos saltan al jueves 31.

El Seguro Social de Estados Unidos tiene una planificación muy marcada sobre los pagos que realizan a sus beneficiarios (Foto: Magnific)

¿CUÁLES PAGOS INCLUYEN EL COLA DEL 3.6%?

El incremento anunciado para 2027 alcanza a los beneficios de jubilación, sobrevivencia, incapacidad y SSI. Lo que cambia es el periodo de cada abono:

Los depósitos del 1 y el 3 de diciembre pertenecen al mes en curso y no incluyen el nuevo porcentaje.

Los del 31 de diciembre corresponden a enero de 2027 y sí reflejan el alza.

CALENDARIO COMPLETO DE PAGOS DE DICIEMBRE