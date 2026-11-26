“El niño” (en inglés: “The Child”) es el nuevo drama español de Netflix que aborda una de las tragedias más recordadas del País Vasco a través de la experiencia de dos personas que perdieron a un niño de su familia. Así, encabezada por los ganadores del Goya Belén Cuesta y Karra Elejalde, esta cinta inspirada en hechos reales se perfila como una propuesta atractiva para incluir en tu próxima maratón frente a la TV. Por lo tanto, si quieres conocer de qué trata, cuándo llega y cómo verla, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la producción adapta la novela homónima de Fernando Aramburu y está dirigida por Mariano Barroso, reconocido por su trabajo previo en “La línea invisible”, “El día de mañana” y “Éxtasis”.

La fotografía, por su parte, es responsabilidad de Marc Gómez del Moral y la música está a cargo de Fernando Velázquez.

LA TRAMA DE “EL NIÑO”

De acuerdo con Netflix, “El niño” narra la historia de Mariaje (Belén Cuesta) y Nicasio (Karra Elejalde), madre y abuelo de uno de los chicos fallecidos en una explosión de gas en un pueblo vasco.

Resulta que, tras la tragedia que conmocionó a la comunidad y a toda España, los dos protagonistas buscan su propia forma de superar la pérdida: ella, por ejemplo, intenta rehacer su vida, mientras él vive en la negación.

Cabe resaltar que este es un relato ficticio alrededor de un terrible suceso real: la explosión del 23 de octubre de 1980 en el colegio público de Ortuella, en Vizcaya, que mató a 50 niños y 3 adultos.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “EL NIÑO”

¿CÓMO VER “EL NIÑO”?

“El niño” llega al catálogo de Netflix el viernes 27 de noviembre del 2026, con una duración total de 104 minutos y una clasificación 16+.

Por lo tanto, para ver la película española sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “EL NIÑO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El niño”:

Belén Cuesta (“La trinchera infinita”, “La casa de papel”) como Mariaje

(“La trinchera infinita”, “La casa de papel”) como Mariaje Karra Elejalde (“8 apellidos vascos”, “Mientras dure la guerra”) como Nicasio

(“8 apellidos vascos”, “Mientras dure la guerra”) como Nicasio Pep Ambròs (“El olivo”)

(“El olivo”) Raquel Ferri (“Los renglones torcidos de Dios”)

(“Los renglones torcidos de Dios”) Joan Solé (“Nos vemos en otra vida”)

(“Nos vemos en otra vida”) Alex Infantes (“El cuco de cristal”)

Dirigida por Mariano Barroso, la película española "El niño" adapta la novela homónima de Fernando Aramburu (Foto: Netflix)